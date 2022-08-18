Коронавирус в Твери, последние новости на 18 августа 2022: Старый мост перекроют для машин и опасные птичьи клещи

Актуальные данные по коронавирусу в регионе на 18 августа. Фото: http://vk.com/birdsavetver, ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 18 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 250 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 632 случая заражения.

Выздоровели 161 546 пациент (0).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки восемь.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 149 973, в том числе за последние сутки – 1331.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 204 случаев заражения коронавирусом (+86).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 568 (+13),

Ржев - 8944 (+20),

Калининский район - 7156 (+25),

Вышневолоцкий городской округ - 6669 (+11),

Торжок - 5505 (+3),

Кимры - 5027 (+10).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

Тверские волонтёры, занимающиеся спасением и реабилитацией диких птиц, спасли птенцов ласточки.

Птенцов нашли в Рамешковском районе, деревне Алхимково. Во время сильного дождя и урагана птенцы выпали из гнезда и вернуть их обратно было невозможно. Птенцов передали тверским волонтёрам, которые в скором времени отправят их в московский центр реабилитации «Воронье Гнездо».

Оказалось, падение из гнезда - не единственная беда, приключившаяся с маленькими ласточками. С них сняли паразитов - клещей. Видео с неприятными членистоногими волонтёр опубликовала в VK.

"Клещ, предположительно рода Dermanyssus. (Если кто-то сможет определить до вида, пишите, увеличение 100), - написала девушка. - Снят с птенца ласточки, удалось рассмотреть под микроскопом с 3-го раза, первых двух я случайно раздавила стеклом".

Клещи опасны для птиц, так как могут быть переносчиками заболеваний.

Администрация Твери выпустила распоряжение о перекрытии Старого моста через Волгу в городе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

В распоряжении сказано, что мост закроют для движения всех видов транспорта с 06:00 20 августа до 06:00 22 августа.

Водители, ищите пути объезда.