Коронавирус в Твери, последние новости на 18 августа 2022: Старый мост перекроют для машин и опасные птичьи клещи

Актуальные данные по коронавирусу в регионе на 18 августа. Фото: http://vk.com/birdsavetver, ПТО
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 18 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 250 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 632 случая заражения.
Выздоровели 161 546 пациент (0).
Умерли 2759 человек (0).
Госпитализированных за минувшие сутки восемь.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 149 973, в том числе за последние сутки – 1331.
Коллективный иммунитет составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 204 случаев заражения коронавирусом (+86).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 12 568 (+13),
Ржев - 8944 (+20),
Калининский район - 7156 (+25),
Вышневолоцкий городской округ - 6669 (+11),
Торжок - 5505 (+3),
Кимры - 5027 (+10).
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Графика: ПТО
Тверские волонтёры, занимающиеся спасением и реабилитацией диких птиц, спасли птенцов ласточки.
Птенцов нашли в Рамешковском районе, деревне Алхимково. Во время сильного дождя и урагана птенцы выпали из гнезда и вернуть их обратно было невозможно. Птенцов передали тверским волонтёрам, которые в скором времени отправят их в московский центр реабилитации «Воронье Гнездо».
Оказалось, падение из гнезда - не единственная беда, приключившаяся с маленькими ласточками. С них сняли паразитов - клещей. Видео с неприятными членистоногими волонтёр опубликовала в VK.
"Клещ, предположительно рода Dermanyssus. (Если кто-то сможет определить до вида, пишите, увеличение 100), - написала девушка. - Снят с птенца ласточки, удалось рассмотреть под микроскопом с 3-го раза, первых двух я случайно раздавила стеклом".
Клещи опасны для птиц, так как могут быть переносчиками заболеваний.
Администрация Твери выпустила распоряжение о перекрытии Старого моста через Волгу в городе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.
В распоряжении сказано, что мост закроют для движения всех видов транспорта с 06:00 20 августа до 06:00 22 августа.
Водители, ищите пути объезда.