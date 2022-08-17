Магомаеву голос поставила учительница в Вышнем Волочке

Муслим Магомаев с женой, оперной певицей Тамарой Синявской. Фото: Николай Акимов/ТАСС

Невероятному Муслиму Магомаеву 17 августа 2022 года исполнилось бы 80 лет. Талант, прославившийся на весь Союз ещё будучи юношей, стажировавшийся в знаменитейшем испанском театре «Ла Скала», срывавший овации в Париже, впервые познакомился с собственным талантом у нас, в тверской глубинке.

Пять лет детства великого певца прошли в тверских краях. В Вышний Волочёк вместе с мамой Айшет Кинжаловой маленький Муслим переехал из родного Баку. Потеряв мужа, Айшет Ахмедовна решила продолжить театральную карьеру и поступила на службу в Вышневолоцкий драматический театр.

Наискосок от дома, где поселилась артистическая семья, была «музыкалка» - сейчас это школа искусств. Айшет отдала туда сына учиться по классу фортепиано. Муслим попал к педагогу Валентине Шульгиной. Валентина Михайловна, музыкант и педагог старой закалки, моментально разглядела в мальчике талант. Пророчествовала: «Мальчик далеко пойдёт!» Именно Валентина Шульгина помогла поставить будущей звезде голос.

Вышний Волочёк, как и родной Баку, остался с певцом навсегда. Уже будучи знаменитым, Муслим Магомаев писал письма своей первой наставнице Валентине Шульгиной. Не раз приезжал в Волочёк.

- Муслим приехал в наш город и находился здесь все лето, - вспоминала директор школы искусств Александра Горечева - Однажды мы собрались у меня дома. Муслим пел, как всегда, арию Фигаро из «Севильского цирюльника», да так звонко, что пришлось открыть окно. И вот через какое-то время в перерыве между ариями за окном услышали шуршание – это мальчишки забрались на деревья, чтобы посмотреть, кто это там так здорово поет...

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни от болезни сердца. В 2017 году в Вышнем Волочке в его честь открыли памятную доску - на стене здания, бывшего его музыкальной школой. На современной Детской школе искусств есть барельеф с изображением певца.