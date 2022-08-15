И Безруков в гости к нам: Какие сюрпризы готовит жителям Твери эхо Большого детского фестиваля

Эпизод из спектакля "Маленький принц" с Сергеем Безруковым. Эта постановка откроет "Эхо БДФ" в Твери. Фото: VK/Большой Детский фестиваль/скриншот из видео

С 2018 года в России проводится Большой Детский фестиваль, который включает в себя мультижанровую программу. Его локации - Москва и Санкт-Петербург. Теперь у фестиваля появилось «Эхо БДФ», которое проходит в разных нестоличных регионах страны. Долетело эхо и до Тверской области.

В Верхневолжье «Эхо БДФ» в этом сентябре в год своего 90-летия проводит Тверской театр юного зрителя. Поддержку ТЮЗу в этом окажут областное правительство совместно с Московским Губернским театром и Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Известнейший актер как раз является художественным руководителем фестиваля.

Кстати, народный артист РФ Сергей Безруков приедет в наш регион и сыграет в спектакле «Маленький принц» - своей же постановке.

А пока представим кратко программу фестиваля.

СПЕКТАКЛИ

«Маленький принц». Музыкальная сказка по знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери от Московского Губернского театра.

6 сентября в 19:00 - на сцене Тверского академического театра драмы.

7 сентября в 14:00 - на сцене городского Дома культуры Ржева.

8 сентября в 15:00 - на сцене Кимрского государственного театра драмы и комедии.

6+

«Русалочка». Постановка по сказке Ганса-Христиана Андерсена от Московского областного государственного театра кукол.

7 сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского академического театра драмы.

12+

«Вафельное сердце». Постановка по повести норвежской писательницы Марии Парр от Петербургского авторского театра кукол КУКФО.

7 сентября в 12:00 - на сцене Вышневолоцкого областного драматического театра.

8 сентября в 15:00 и 18:30 - на сцене Тверского государственного театра кукол.

12+

«Сочинение про Джобса». Постановка от команды «Театрального проекта 27» (Санкт-Петербург).

7 сентября в 18:30 - на сцене Тверского театра юного зрителя.

12+

«Малыш и Карлсон». Постановка по знаменитому произведению шведской писательницы Астрид Линдгрен от Московского Губернского театра.

9 сентября в 12:00 - на сцене городского Дома культуры Ржева.

10 сентября в 12:00 - на сцене Центра культуры и досуга в Лихославле.

11 сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского театра юного зрителя.

6+

«Тео - театральный капитан». Музыкальный спектакль по повести Нины Дашевской от московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт».

9 сентября в 12:00 - на сцене Центра культуры и досуга в Лихославле.

10 сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского театра юного зрителя.

6+

«Мио, мой Мио!» Постановка по произведению Астрид Лингрен от Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева.

9 Сентября в 18:30 - на сцене Тверского театра юного зрителя.

6+

«Мой дедушка был вишней». Семейная история от Театральной компании «Новый театр» (Воронеж).

9 сентября в 18:30 - на сцене Вышневолоцкого областного драматического театра.

6+

«Самый лучший папа». Постановка по мотивам сказки Владимира Орлова «Золотой цыпленок» от пензенского областного театра «Кукольный дом».

10 Сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского государственного театра кукол.

6+

АНИМАЦИЯ

Мультфильм «Курочка-умница» (режиссер Дарья Сидловская).

7 сентября в 11:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.

0+

КИНО

«Пальма» (режиссер Александр Домогаров-младший).

7 сентября в 15:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.

6+

«Конек-горбунок» (режиссер Олег Погодин).

8 сентября в 11:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.

6+

«Последний богатырь: корень зла» (режиссер Дмитрий Дьяченко).

8 сентября в 15:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.

6+

БОНУС

Кроме того, в рамках «Эхо БДФ» в Твери запланированы встречи с писателями в центре современной культуры «Рельсы»:

7 сентября в 15:00 - с Тамарой Михеевой (6+), 10 сентября в 18:00 - с Анной Красильщик (12+).

В областной библиотеке имени Горького:

8 сентября в 19:00 - с Ниной Дашевской (16+), 9 сентября в 14:00 - с Валентиной Филиппенко (6+).

Также в «Рельсах» 7 сентября в 19:00 состоится дискуссия на тему «Что такое сказка и как трансформируются сказочные сюжеты сейчас в литературе и культуре» (12+).

Там же 8 сентября в 15:00 пройдет игра «Зверская мафия» с музыкантом Владимиром Кожекиным (6+), а 9 сентября в 15:00 - чтение сказок Евгения Клюева «Сердечко, вырезанное из картона» (6+).

10 сентября в 15:30 Тверской ТЮЗ приглашает на встречу с художником-иллюстратором Юлией Сидневой (6+). Она состоится в фойе театра.

Купить билеты на спектакли (в том числе в других театрах) можно на сайте ТЮЗа.

За билетами на другие мероприятия следите на сайте БДФ.