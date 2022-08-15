И Безруков в гости к нам: Какие сюрпризы готовит жителям Твери эхо Большого детского фестиваля

Эпизод из спектакля "Маленький принц" с Сергеем Безруковым. Эта постановка откроет "Эхо БДФ" в Твери. Фото: VK/Большой Детский фестиваль/скриншот из видео
С 2018 года в России проводится Большой Детский фестиваль, который включает в себя мультижанровую программу. Его локации - Москва и Санкт-Петербург. Теперь у фестиваля появилось «Эхо БДФ», которое проходит в разных нестоличных регионах страны. Долетело эхо и до Тверской области.
В Верхневолжье «Эхо БДФ» в этом сентябре в год своего 90-летия проводит Тверской театр юного зрителя. Поддержку ТЮЗу в этом окажут областное правительство совместно с Московским Губернским театром и Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Известнейший актер как раз является художественным руководителем фестиваля.
Кстати, народный артист РФ Сергей Безруков приедет в наш регион и сыграет в спектакле «Маленький принц» - своей же постановке.
А пока представим кратко программу фестиваля.
«Маленький принц». Музыкальная сказка по знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери от Московского Губернского театра.
6 сентября в 19:00 - на сцене Тверского академического театра драмы.
7 сентября в 14:00 - на сцене городского Дома культуры Ржева.
8 сентября в 15:00 - на сцене Кимрского государственного театра драмы и комедии.
6+
«Русалочка». Постановка по сказке Ганса-Христиана Андерсена от Московского областного государственного театра кукол.
7 сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского академического театра драмы.
12+
«Вафельное сердце». Постановка по повести норвежской писательницы Марии Парр от Петербургского авторского театра кукол КУКФО.
7 сентября в 12:00 - на сцене Вышневолоцкого областного драматического театра.
8 сентября в 15:00 и 18:30 - на сцене Тверского государственного театра кукол.
12+
«Сочинение про Джобса». Постановка от команды «Театрального проекта 27» (Санкт-Петербург).
7 сентября в 18:30 - на сцене Тверского театра юного зрителя.
12+
«Малыш и Карлсон». Постановка по знаменитому произведению шведской писательницы Астрид Линдгрен от Московского Губернского театра.
9 сентября в 12:00 - на сцене городского Дома культуры Ржева.
10 сентября в 12:00 - на сцене Центра культуры и досуга в Лихославле.
11 сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского театра юного зрителя.
6+
«Тео - театральный капитан». Музыкальный спектакль по повести Нины Дашевской от московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт».
9 сентября в 12:00 - на сцене Центра культуры и досуга в Лихославле.
10 сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского театра юного зрителя.
6+
«Мио, мой Мио!» Постановка по произведению Астрид Лингрен от Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева.
9 Сентября в 18:30 - на сцене Тверского театра юного зрителя.
6+
«Мой дедушка был вишней». Семейная история от Театральной компании «Новый театр» (Воронеж).
9 сентября в 18:30 - на сцене Вышневолоцкого областного драматического театра.
6+
«Самый лучший папа». Постановка по мотивам сказки Владимира Орлова «Золотой цыпленок» от пензенского областного театра «Кукольный дом».
10 Сентября в 11:00 и 14:00 - на сцене Тверского государственного театра кукол.
6+
Мультфильм «Курочка-умница» (режиссер Дарья Сидловская).
7 сентября в 11:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.
0+
«Пальма» (режиссер Александр Домогаров-младший).
7 сентября в 15:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.
6+
«Конек-горбунок» (режиссер Олег Погодин).
8 сентября в 11:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.
6+
«Последний богатырь: корень зла» (режиссер Дмитрий Дьяченко).
8 сентября в 15:00 - в киноконцертном зале «Панорама» в Твери.
6+
Кроме того, в рамках «Эхо БДФ» в Твери запланированы встречи с писателями в центре современной культуры «Рельсы»:
7 сентября в 15:00 - с Тамарой Михеевой (6+), 10 сентября в 18:00 - с Анной Красильщик (12+).
В областной библиотеке имени Горького:
8 сентября в 19:00 - с Ниной Дашевской (16+), 9 сентября в 14:00 - с Валентиной Филиппенко (6+).
Также в «Рельсах» 7 сентября в 19:00 состоится дискуссия на тему «Что такое сказка и как трансформируются сказочные сюжеты сейчас в литературе и культуре» (12+).
Там же 8 сентября в 15:00 пройдет игра «Зверская мафия» с музыкантом Владимиром Кожекиным (6+), а 9 сентября в 15:00 - чтение сказок Евгения Клюева «Сердечко, вырезанное из картона» (6+).
10 сентября в 15:30 Тверской ТЮЗ приглашает на встречу с художником-иллюстратором Юлией Сидневой (6+). Она состоится в фойе театра.
Купить билеты на спектакли (в том числе в других театрах) можно на сайте ТЮЗа.
За билетами на другие мероприятия следите на сайте БДФ.