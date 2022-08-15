Коронавирус в Твери, последние новости на 15 августа 2022: День воинов-сибиряков, проигрыш наших футболистов и падение ребёнка из окна

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 15 августа 2022 года
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 15 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 210 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 959 случаев заражения.
Выздоровели 161 398 пациента (+54).
Умерли 2759 человек (0).
Госпитализированных за минувшие сутки нет.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 145 908, в том числе за последние сутки – 1167.
Коллективный иммунитет составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 977 случаев заражения коронавирусом (+65).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 12 506 (+15),
Ржев - 8896 (+12),
Калининский район - 7093 (+20),
Вышневолоцкий городской округ - 6635 (+12),
Торжок - 5500 (+2),
Кимры - 5000 (+5).
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Графика: ПТО
В Бельском районе Тверской области прошёл традиционный День памяти воинов-сибиряков, павших в годы Великой Отечественной войны.
Центральным событием стал митинг-реквием на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское, где покоится более 12,5 тысячи погибших солдат, большинство из которых - воины-сибиряки 6-го стрелкового корпуса.
ФК «Тверь» 14 августа принимал лидера второй группы Второй лиги ФНЛ «Текстильщик» из Иваново.
Тверские футболисты, идущие на 9 месте из 11, ничего не смогли противопоставить лидеру и проиграли со счётом 0:3.
Следователями СКР организовано проведение проверки по факту падения из окна второго этажа квартиры четырёхлетнего мальчика.
Случилось происшествие в деревне Митьково Ржевского района Тверской области.
Установлено, что мальчик находился в гостях у бабушки, которая в момент ЧП была на кухне. Ребёнок забрался на подоконник и, открыв окно, облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала и ребёнок выпал из окна второго этажа на землю.
Он находится в Ржевской ЦРБ под наблюдением врачей. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга.