Коронавирус в Твери, последние новости на 15 августа 2022: День воинов-сибиряков, проигрыш наших футболистов и падение ребёнка из окна

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 15 августа 2022 года

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 15 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 210 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 959 случаев заражения.

Выздоровели 161 398 пациента (+54).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 145 908, в том числе за последние сутки – 1167.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 977 случаев заражения коронавирусом (+65).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 506 (+15),

Ржев - 8896 (+12),

Калининский район - 7093 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 6635 (+12),

Торжок - 5500 (+2),

Кимры - 5000 (+5).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

В Бельском районе Тверской области прошёл традиционный День памяти воинов-сибиряков, павших в годы Великой Отечественной войны.

Центральным событием стал митинг-реквием на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское, где покоится более 12,5 тысячи погибших солдат, большинство из которых - воины-сибиряки 6-го стрелкового корпуса.

ФК «Тверь» 14 августа принимал лидера второй группы Второй лиги ФНЛ «Текстильщик» из Иваново.

Тверские футболисты, идущие на 9 месте из 11, ничего не смогли противопоставить лидеру и проиграли со счётом 0:3.

Следователями СКР организовано проведение проверки по факту падения из окна второго этажа квартиры четырёхлетнего мальчика.

Случилось происшествие в деревне Митьково Ржевского района Тверской области.

Установлено, что мальчик находился в гостях у бабушки, которая в момент ЧП была на кухне. Ребёнок забрался на подоконник и, открыв окно, облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала и ребёнок выпал из окна второго этажа на землю.

Он находится в Ржевской ЦРБ под наблюдением врачей. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга.