Тверские кинолюбители отмечают юбилей

Официально кинолюбители в Верхневолжье ведут свою историю с 1962 года. Фото: из архива Тверского областного дома народного творчества

Считается, что именно в 1960-х годах в нашем регионе зародилось движение кинолюбителей. Тогда при домах культуры и клубах начали работать секции по киномастерству. Постепенно кинолюбители появились на заводах и фабриках, в совхозах и колхозах.

Официально подтвержденный год зарождения кинолюбительства в Верхневолжье - 1962. Тогда в нашей области в Калининском (Тверском) Доме культуры полиграфкомбината был создан фотоклуб. К концу года к нему присоединились и кинолюбители.

У основания кинолюбительства в регионе стояли многие люди, в том числе Марк Акуринин (ему уже за 90, но он продолжает трудится в ДК «Пролетарка»)

Как рассказал «КП»-Тверь» один из корифеев кинолюбительства в Верхневолджье, режиссёр-документалист Николай Осипов, в регионе сейчас около 100 любительских киностудий и клубов. Многие из них - детские, школьные.

Оно и понятно, сейчас каждый телефон - это кинокамера, а тогда… Но дефицит киноаппаратуры не останавливал кинолюбителей.

В 60-х годах многие энтузиасты в регионе умудрялись сами мастерить «орудия труда».

И в итоге в 1964 году в кинотеатре «Вулкан» был проведен первый областной фестиваль любительских кинофильмов. С тех пор это вошло в традицию.

В 1975 году Калинин принял гостей и участников Всесоюзного конкурса любительских фильмов. Председателем жюри был известный режиссер Григорий Рошаль - лауреат двух Сталинских премий, народный артист СССР. Он тогда возглавлял Всесоюзное движение кинолюбителей.

Григорий Рошаль в Калинине. Молодой Николай Осипов показывает нечто. Фото: из архива Тверского областного дома народного творчества

Как отметил Николай Осипов, кстати, ученик Григория Рошаля, в 1974 году калининский (тверской) кинофотоклуб был одним из лучших в стране.

Логично, что в 1977 году тверской клуб-лаборатория кинолюбителей получил новое помещение на ул.Советской, 42, в Доме работников просвещения. Там сейчас Дом народного творче6ства, который и поныне объединяет кинолюбителей всего региона.

А тогда, в 1977-м в области было уже зарегистрировано 47 любительских киностудий и кружков.

В 90-е кинолюбительство в Верхневолжье переживало трудные времена. Помог образованный в то время Тверской областной Дом народного творчества: в 1994 году именно на его базе началось возрождение организованного кинолюбительства.

Одним из тех, кто и поныне остается в деле создании кинолюбительского движения Тверской области - Марк Акуририн. Художник по профессии и страстный кинолюбитель, в 1968 году Марк Владимирович вместе со своей коллегой Кудрявцевой (имя в силу возраста Марк Владимирович забыл) стали первыми руководителями киностудии со звучным названием «Пролетарка». Они вместе трудились тогда на хлопчатобумажном комбинате, и, как художники по тканям, объездили с кинокамерами всю Среднюю Азию, в поисках орнаментов.

Тверские, вернее Калининские кинолюбители во время СССР. Фото: из архива Тверского областного дома народного творчества

На 16-ти миллиметровую камеру «Киев», они сняли в том числе фильм о Сергее Лемешеве.

Сегодня народной видеостудией в ДК «Пролетарка» руководит Юрий Андреев.

На сегодня всё. Этой публикацией мы открываем цикл статей об областных киновидеоклубах, и об энтузиастах кино, которые продолжают дело мастеров большого экрана…

А от вас, друзья, если вы были связаны с кинотворчеством, ждём воспоминаний, фотографии и, конечно же - видео.