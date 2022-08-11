Концерт и премьера: Чем порадует своего зрителя Тверской ТЮЗ в начале юбилейного сезона

ТЮЗ начнет юбилейный сезон с праздничного представления. Фото: Александр ЖМУЛИН

Юбилейный, 90-й по счету сезон Тверской театр юного зрителя готовится начать громко - сразу с праздничного концерта. Кроме того, публику ждет историческая премьера...

Открытие грядущего юбилейного сезона состоится 4 сентября в 17:00 на большой сцене ТЮЗа.

Подготовка этого своего рода капустника началась еще в прошлом месяце, актеры проделали большую работу, чтобы удивить зрителей.

«КП»-Тверь» выяснила некоторые подробности.

- У нас театр, в котором есть и традиционные театральные формы, и современное воплощение классики, и спектакли по популярным книгам, а также большое количество экспериментальных постановок и проектов для зрителей всех возрастов. Так вот артисты задались вопросом: что больше всего нравится тверскому зрителю? Какие именно спектакли являются настоящими хитами среди детей, подростков, взрослых? Персонажи разных спектаклей и проектов театра на этом праздничном концерте встретятся на сцене, будут спорить, выяснять отношения, сражаться за внимание зрителей, устраивать батлы, - немного рассказала нам о предстоящем шоу заместитель директора ТЮЗа по творческим вопросам Анна Брусова.

Одной из ярких премьер прошлого театрального сезона в ТЮЗе стал спектакль "Зверский детектив". Фото: ТЮЗ

Узнали мы и о премьере, которая должна состояться в театре ориентировочно 21 сентября. Это будет спектакль «Хождение за три моря», посвященный 550-летию путешествия нашего тверского Афанасия Никитина в Индию. Для камерной сцены его готовит режиссер и актриса ТЮЗа Галина Сергеева.

За ее плечами немало ролей и постановок в театре. Среди последних - в основном детские спектакли. Но есть и опыт обращения к истории. В прошлом году Галина Сергеева ставила спектакль-читку про Александра Невского.

- Спектакль, посвященный 550-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию, также будет представлять собой читку - это популярный современный формат, - сообщила «КП»-Тверь» Галина Игоревна. - Но при этом для постановки готовятся декорации, также будет предостаточно драматического действа на сцене. Задействованы шесть актеров, пока не буду раскрывать, кто это.

Памятник Афанасию Никитину в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы не смогли выяснить у режиссера, кто будет исполнять роль Афанасия Никитина, но всё-таки она проговорилась, что сыграет в спектакле-читке и сама. По словам Галины Сергеевой, она перевоплотится в мать средневекового тверского путешественника.

Из разговора с Галиной Игоревной стало понятно, что она серьезно изучила исторический материал - отрывки из сохранившихся записей самого Афанасия Никитина. При этом еще собирается обратиться за консультацией к представителю индийского народа или специалисту по культуре Индии, чтобы не попасть впросак с изображением тамошних сцен в спектакле.

- Конечно, определенные сцены мы будем дофантазировать, так как нет четкого описания в сохранившихся записях, как они происходили, - отметила Галина Сергеева. - Как, например, Афанасий Никитин прощался с матерью, как и о чем общался с персидским послом, когда плыл с ним на корабле на определенном этапе своего невероятного пути в Индию...

Режиссер призналась, что ее поражает этот человек, его неуемная жажда идти вперед, за всё новые и новые горизонты. Она старается понять его суть, понять натуру странника.

Галина Сергеева. Фото: ТЮЗ

По словам Галины Сергеевой, спектакль про Афанасия Никитина и его путешествие будет рассчитан на школьников средних классов и людей постарше:

- Изначально хотели установить возрастное ограничение 9+, но я думаю, всё-таки стоит маркировать как 12+. Просто сомневаюсь, что ученикам младших классов будет интересно такое погружение в историю.

Вслед за сентябрем в ТЮЗе запланировано еще несколько премьер: в октябре - долгожданная музыкальная комедия «Пигмалион» и спектакль по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского, в ноябре - постановка для детей и семейного просмотра «Сказки на всякий случай», в декабре - зимний фольк-мюзикл «Изумрудные бусы». В первой половине 2023 года запланированы выпуск спектакля-бродилки по театру в честь 90-летнего юбилея, постановка «Журавль и цапля» на площадке бывшего кафе «Лукоморье» и еще несколько работ на камерной сцене.

Всего с осени по весну ожидается девять премьер.

Кроме того, напомним, что в сентябре ТЮЗ станет одной из площадок театрального фестиваля «Эхо БДФ» в Тверской области, на который приедет Сергей Безруков.