Средний размер взятки в Тверской области уменьшился: В полиции рассказали о ситуации с коррупцией в регионе

Не будь коррупционером, сообщи о взяточнике в полицию! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Взятки в Тверской области стали скромнее. Это следует из полицейской статистики за семь месяцев 2022 года. Тем не менее, коррупционные преступления полиция, как и закон, по-прежнему относит к числу основных угроз государственной и общественной безопасности.

О том, как в нашем регионе обстоят дела с коррупцией, журналистам рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области подполковник полиции Максим Салдуриди.

Максим Салдуриди. Фото: Виктория ТУШКОВА

СВЕЖАЯ СТАТИСТИКА

Статистика зарегистрированных коррупционных преступлений за 7 месяцев 2022 года в Тверской области:

- всего выявлено 80 коррупционных преступлений (за тот же период прошлого года - 71);

- совершённых в особо крупном размере – 20 (в прошлом году - 24);

- коррупционных преступлений с участием чиновников – 50 ( в прошлом году - 23);

- получение взятки – 9 (в пошлом году - 5);

- дача взятки – 8 (в прошлом году - 11).

РАЗМЕР ВЗЯТОК

Средний размер полученной в этом году взятки – 72,3 тысячи рублей. За тот же период прошлого года средний размер взятки составил 449 тысяч рублей. Но актуальная сумма может ещё измениться – не все дела завершены.

Однако мелочатся так не все. Самая крупная взятка за семь месяцев года зафиксирована в уголовном деле по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» – 1 миллион 800 тысяч рублей. Подробностей об этом деле мы сообщить пока, к сожалению, не можем. Но известно, что речь о подкупе при проведении конкурсных процедур на заключение госконтракта.

А ЧЕМ БЕРУТ?

Борзыми щенками ныне взятки брать не модно. По данным полиции в основном сегодня дают на лапу деньгами – наличными или банковскими переводами.

- Появляются новые способы и новые ухищрения. Проблематика взяточничества с использованием криптовалют тоже уже есть, и работа нами в этом направлении налаживается, - говорит Максим Салдуриди.

На практике подполковника также был случай, когда взяткой выступал автомобиль. Но это редкость – ценнее всего для современных коррупционеров деньги, как они есть.

РОТ НА ЗАМОК

- Главная из проблем, с которыми мы сталкиваемся при выявлении коррупционных преступлений, - низкая гражданская активность. В большинстве случаев граждане, ставшие свидетелям или участниками таких преступлений, предпочитают не афишировать это и не обращаться в правоохранительные органы, - отмечает Максим Салдуриди.

Тут стоит напомнить, ведь осознают это почему-то не все: взяточничество – преступление обоюдное. И ответственность за него несёт не только взяточник, но и взяткодатель. А если взятке кто-то содействовал, посредник тоже попадает под уголовную ответственность.

- Но вы освобождаетесь от ответственности, если добровольно сообщите в правоохранительные органы информацию о даче вами взятки, - говорит подполковник. - Но лишь в том случае, если вы рассказали об этом до того, как правоохранителям стало всё итак известно.

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ

Полиция советует не идти на преступление, а заявить об этом. И не бояться, что ваш «вопрос», который вы думаете разрешить нечестным путём, не решится.

- Решится. Выслушаем, поможем в вашем вопросе, задокументируем преступление. Если мы узнаем об этом факте раньше, вы станете субъектом преступления.

Полиция примет заявление просто с ваших слов. Но если вы каким-то образом задокументируете факт вымогательства (например, запишете на телефон, как с вас требуют вознаграждение), хуже однозначно не будет.

В антикоррупционном подразделении полиции также существуют телефоны доверия, позвонив на которые можно сообщить о совершённом или готовящемся коррупционном преступлении совершенно анонимно: 8 (4822) 32-90-35, 32-95-52.