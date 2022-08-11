Средний размер взятки в Тверской области уменьшился: В полиции рассказали о ситуации с коррупцией в регионе

Не будь коррупционером, сообщи о взяточнике в полицию!
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Взятки в Тверской области стали скромнее. Это следует из полицейской статистики за семь месяцев 2022 года. Тем не менее, коррупционные преступления полиция, как и закон, по-прежнему относит к числу основных угроз государственной и общественной безопасности.
О том, как в нашем регионе обстоят дела с коррупцией, журналистам рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области подполковник полиции Максим Салдуриди.
Максим Салдуриди.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Статистика зарегистрированных коррупционных преступлений за 7 месяцев 2022 года в Тверской области:
- всего выявлено 80 коррупционных преступлений (за тот же период прошлого года - 71);
- совершённых в особо крупном размере – 20 (в прошлом году - 24);
- коррупционных преступлений с участием чиновников – 50 ( в прошлом году - 23);
- получение взятки – 9 (в пошлом году - 5);
- дача взятки – 8 (в прошлом году - 11).
Средний размер полученной в этом году взятки – 72,3 тысячи рублей. За тот же период прошлого года средний размер взятки составил 449 тысяч рублей. Но актуальная сумма может ещё измениться – не все дела завершены.
Однако мелочатся так не все. Самая крупная взятка за семь месяцев года зафиксирована в уголовном деле по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» – 1 миллион 800 тысяч рублей. Подробностей об этом деле мы сообщить пока, к сожалению, не можем. Но известно, что речь о подкупе при проведении конкурсных процедур на заключение госконтракта.
Борзыми щенками ныне взятки брать не модно. По данным полиции в основном сегодня дают на лапу деньгами – наличными или банковскими переводами.
- Появляются новые способы и новые ухищрения. Проблематика взяточничества с использованием криптовалют тоже уже есть, и работа нами в этом направлении налаживается, - говорит Максим Салдуриди.
На практике подполковника также был случай, когда взяткой выступал автомобиль. Но это редкость – ценнее всего для современных коррупционеров деньги, как они есть.
- Главная из проблем, с которыми мы сталкиваемся при выявлении коррупционных преступлений, - низкая гражданская активность. В большинстве случаев граждане, ставшие свидетелям или участниками таких преступлений, предпочитают не афишировать это и не обращаться в правоохранительные органы, - отмечает Максим Салдуриди.
Тут стоит напомнить, ведь осознают это почему-то не все: взяточничество – преступление обоюдное. И ответственность за него несёт не только взяточник, но и взяткодатель. А если взятке кто-то содействовал, посредник тоже попадает под уголовную ответственность.
- Но вы освобождаетесь от ответственности, если добровольно сообщите в правоохранительные органы информацию о даче вами взятки, - говорит подполковник. - Но лишь в том случае, если вы рассказали об этом до того, как правоохранителям стало всё итак известно.
Полиция советует не идти на преступление, а заявить об этом. И не бояться, что ваш «вопрос», который вы думаете разрешить нечестным путём, не решится.
- Решится. Выслушаем, поможем в вашем вопросе, задокументируем преступление. Если мы узнаем об этом факте раньше, вы станете субъектом преступления.
Полиция примет заявление просто с ваших слов. Но если вы каким-то образом задокументируете факт вымогательства (например, запишете на телефон, как с вас требуют вознаграждение), хуже однозначно не будет.
В антикоррупционном подразделении полиции также существуют телефоны доверия, позвонив на которые можно сообщить о совершённом или готовящемся коррупционном преступлении совершенно анонимно: 8 (4822) 32-90-35, 32-95-52.