В выходные в Твери будет не по-августовски жарко

Лето продолжается! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Погода просто супер! Если на неделе вы работаете, сможете отлично провести время в выходные, - порадовала «КП»-Тверь» прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

До середины следующей рабочей недели нашей погодой управляет антициклон. А значит, будет малооблачно и тепло. Точнее, даже жарко. В субботу +27, в воскресенье +28, а в начале следующей недели - настоящий зной, +29. Вот это август! В среду, возможно, нас ждёт начало перемен, но пока это видно очень смутно.

Ночи скоро станут прохладнее, но сейчас довольно комфортные: +15…+17. Ветер слабый, переменных направлений. Атмосферное давление огорчить тоже не должно. Со смещением антициклона оно будет понижаться, но очень-очень медленно: в субботу 756 миллиметров ртутного столба, в начале рабочей недели 754 миллиметра.

- Погода очень приятная, хоть и жарковато - огороды придётся полить. И не забывайте: в такие дни высока опасность пожаров. Будьте аккуратнее с шашлыками! - советует Наталья Сердитова.

Да уж, с огнём в этот уикенд надо быть аккуратнее. Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. В лесах нельзя разводить огонь: жечь костры, жарить мясо, сжигать мусор.

Нарушителям, рискнувшим разжечь костёр в лесу, грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. А если вдруг лес загорится, можно и в тюрьму сесть - это уже уголовная статья. Будьте благоразумны и наслаждайтесь летом - оно продолжается!