Досуг в Твери с 10 по 17 августа: Скульптуры в жанре ню, православные иконы, спектакль по классику, киношедевр и крутая музыка 90-х

Впереди - немало интересных событий в культурной жизни столицы Верхневолжья. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Чувственная гибкость

12 августа в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается выставка Владимира Попова «Линии объёма». В экспозиции представлены пластические (скульптурные) и графические работы автора.

Он исследует женскую пластику.

- Её чувственная гибкая природа рождает широкий образно-ассоциативный ряд и побуждает к безграничной творческой импровизации, - пишет в анонсе к выставке искусствовед Анна Шестакова.

Владимир Попов - тверской график, скульптор, проектировщик. В первой половине 1990-х сблизился с известным тверским керамистом Анатолием Камардиным и открыл для себя новые материалы - шамот, глазури.

Как пишет Анна Шестакова, Владимир Попов для личных стилистических поисков и экспериментов выбирает жанр ню:

- Представленная в экспозиции графика (2010—2018) — результат непосредственной работы с натурой. Деревянная и керамическая пластика — образы, рождённые в воображении. Физическая телесность в одних выявлена во всей полноте, в других, напротив, стилизована, превращена в условную декоративную форму. Автор ищет выразительность ракурсов. Рисуя - лепит. Объём мыслит сквозь призму силуэтных линий. И на плоскости, и в трёхмерном пространстве художник искренен в своих чувствах, не боится быть разным, неожиданным, противоречивым, откровенным и даже провокационным.

«Линии объёма» - первая персональная выставка в творческой биографии Владимира Попова, хотя в прошлом году автор отметил 70-летие.

Экспозиция будет открыта до 4 сентября

Цена билетов: от 60 до 120 рублей.

18+

Храмовое искусство

В том же городском музейно-выставовочном центре в лекционном зале до 4 сентября представлена выставка современного тверского храмового искусства «Сопричастие».

- Сопричастие древним традициям – основная тема нынешней выставки современного тверского храмового искусства. Участники, а это преимущественно выпускники иконописной школы при Московской духовной академии, воспитаны в духе глубокого уважения к средневековому русскому и византийскому искусству. Главная его образная сила – в подлинно христианской свободе духа, которую невозможно имитировать. Средневековый художник творчески пытлив и открыт тому, что находится за границами его привычной среды, чужд стереотипности и унификации, поскольку осознает себя частью живого Божьего мира, в котором даже листья на ветке не бывают абсолютно одинаковыми. И канон для него – не ограничение свободы, не оковы, а лишь оболочка, с помощью которой творческий дух возносится ввысь, - пишет о выставке искусствовед Анна Шестакова.

В экспозиции представлены иконы, мозаики, декоративное искусство.

Выставка организована Тверским областным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» совместно с администрацией города Твери, Николаевским Малицким мужским монастырем и Тверским городским музейно-выставочным центром.

Цена билетов: 50-80 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

0+

СПЕКТАКЛИ

Страшные и смешные игры

Тверской театр юного зрителя 16 августа в 19:00 приглашает на моноспектакль в камерном зале «Головлев» по одному из известнейших произведений Михаила Салтыкова-Щедрина.

В анонсе написано:

«Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями. Это страшные и смешные игры, они почти всегда заканчиваются смертью и умножением капитала. Как бы не заканчивались эти игры, с ним всегда остается один и тот же человек. Это его мать. Именно ей в пустых комнатах игрушечных усадеб будет кричать помещик Головлёв: «Почему ты молчишь? Ну, посмотри на меня!»

В роли Головлёва — маэстро ТЮЗа Александр Романов. Режиссёр-постановщик - Вероника Вигг.

Цена билета: 500 рублей.

14+

КИНОПОКАЗЫ

«Страсти Жанны д'Арк»

Это название выдающейся кинокартины 1928 года режиссера Карла Теодора Дрейера. Центр современной культуры «Рельсы» 12 августа в 19:30 приглашает на кинопоказ фильма.

Просмотре предварит лекция от популяризатора кино, куратора кинопрограммы «Рельсов» Сергея Коровашкина. Он совершит краткий экскурс в историю и расскажет много нового об этом фильме, режиссере и актерах.

- Фильм основан на сохранившихся протоколах и документальных свидетельствах очевидцев состоявшегося в 1431 году в Руане инквизиционного суда над Жанной д’Арк: тщетные намерения заставить её отречься от «ереси» и сломить её дух — через допросы, пытки, провокации, подлоги и финальную казнь, - написано в анонсе.

Записаться можно на сайте центра «Рельсы».

Стоимость: 250 рублей.

16+

ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

«Дикая планета»

Так называется новое шоу, которое представляют в Тверском цирке. Ближайшие представления пройдут 13 августа в 16:00 и 14 августа в 13:00.

Детей и взрослых приглашают окунуться в мир полный опасностей, почувствовать себя настоящим героем и найти священный Тотем...

- Отправляйтесь в путешествие на «Дикую Планету» вместе с нами! Увидеть райских птиц, дикобразов, королевских пуделей, верблюдов, лошадей, пони, и звёзд шоу с суровым характером - североамериканских бизонов! Руководитель аттракциона «Дикая планета» - Виктор Тихонов, династийный артист, впервые за много лет представит программу тверскому зрителю с участием виртуозов циркового искусства, - написано в анонсе.

В шоу участвуют именитые артитсты цирка. К примеру, Фахриддин Ахназаров - мастер силового жанра, которому аплодировали королева Англии Елизавета II и Арнольд Шварценеггер. Фахриддин – 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса — атлет. В одном из номеров огромный джип переезжает его лежащего.

Еще один пример - жонглер Александр Кулаков, династийных артист, представитель цирка Юрия Никулина, обладатель "Бронзового слона" и серебряных наград престижных фестивалей циркового искусства в Монте-Карло.

Цена билетов: от 500 до 2000 рублей.

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КОНЦЕРТЫ

Акустическая мегаломания

Тверской клуб «BIGBEN» 12 августа в 19:30 приглашает на концерт акустического дуэта «Megalomania».

- Это проект вдвойне необычный. Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать, - написано в анонсе.

Цена билетов: 700-800 рублей.

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