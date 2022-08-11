Калитки и точка: карельские пироги - как стрит-фуд и экономически выгодная еда для Тверской области

Калитки - это очень вкусно! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днем 10 августа в столовой тверского отделения Банка России журналисты учились лепить карельские пирожки калитки. Само-собой мастер-класс был с экономической подоплекой. Экономисты Отделения, опираясь на данные Тверьстата, проанализировали, как изменилась за год стоимость отдельных ингредиентов для приготовления пирогов.

Пока наши свежевылепленные калитки запекались в духовке банковской столовой, о ситуации с ценами в Тверской области на примере калиток мы поговорили с Владимиром Чирковым, заместителем управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. Кстати, в калитках он знает толк - лепил виртуозно, да ещё и журналистам помогал.

ПРО РЕЦЕПТ

- Рецепт оригинальных пирогов прост, а для приготовления нужны продукты, которые есть в доме у каждой хозяйки. Калитки готовятся быстро и поедаются с удовольствием. И, на мой взгляд, калитки – это один из примеров недорогого блюда.

ПРО ЦЕНЫ НА ИНГРЕДИЕНТЫ

- Все продукты, необходимые для приготовления калиток, производятся в нашем регионе. Причем в этом году производство муки в Тверской области выросло в 1,9 раза, а выпуск кисломолочных продуктов увеличился в 1,3 раза (по сравнению с I полугодием 2021 г.). Также, по оценкам экспертов агробизнеса, область входит в десятку регионов России, где объем производства картофеля превышает объем его потребления. И в этом году посевные площади под картофель в регионе увеличены более чем на треть.

Кроме того, в 2022 году сельхозпроизводители Тверской области получили в четыре раза больше, чем годом ранее, льготных кредитов на проведение полевых работ, что, в сочетании с расширением посевных площадей, позволит увеличить в регионе урожай картофеля и овощей. Это, в свою очередь, может позитивно отразиться на ценовой динамике овощной начинки для пирогов.

Причем по июньским данным, капуста уже подешевела за год почти на 12%, а картофель дороже прошлогоднего всего на 3%. В то же время расширение предложения способствовало снижению годовых темпов прироста цен на кисломолочные продукты, а охлаждение спроса на продукты длительного хранения (после мартовского всплеска) также поддержало замедление годового роста цен на муку, сахар, соль в июне.

А КАК С ИНФЛЯЦИЕЙ

- Годовая инфляция в Тверской области в июне 2022 года замедлилась до 16,51% после 19,01% в мае. Это связано преимущественно с укреплением рубля и расширением предложения на отдельных товарных рынках.

Калитки оказались вкусными, их журналисты пробывали под чаёк, красивую песню на гуслях и рассказ от специалистов областного Минтуризма о том, что сейчас у властей региона есть мысль о том, чтоб сделать из калиток стрит-фуд (уличную еду). Хорошо бы открыть сеть таких кафе, инвестора пока ищут.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт тверских калиток

Замесить пластичное тесто из смеси муки (200 г ржаной и 300 г пшеничной муки) на кефире (200 г), добавив соль и сахар (по 1 ч.л.). Раскатать на тонкие блины, положить начинку, не доходя до краев, и защипить края.

Калитку защипывают снизу наверх и сразу с двух сторон; причем количество защипов должно быть нечетным. Начинки для пирогов могут быть разные. Самая древняя – ячневая, а сейчас популярны пшенная, картофельная и капустная начинки.

Перед выпеканием пирожок смазывают сметанно-яичным соусом и запекают в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

КСТАТИ

Ежегодно летом в Верхневолжье проходит международный фестиваль карельского пирога «Калитка», на котором можно узнать о традициях тверских карел и попробовать блюда национальной кухни. Праздничные гуляния проводятся в селе Толмачи Лихославльского района, являющего центром «Тверской Карелии». Главное угощение праздника – калитки.

Почему пирожки называются калитками? Одни говорят, что название возникло по созвучию с карельским kalitat или kalittoa. Другие считают, что могло произойти от слова «калита»: так в Древней Руси называли кошель, который стягивали шнурком — получалось немного похоже на защипы на калитках.

Очередной фестиваль совсем скоро - 20 августа.

Тесто, два вида начинки, сметанка... все, что нужно для калиток. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Журналисты за работой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО в калитках знает толк - лепил виртуозно, да ещё и журналистам помогал. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА