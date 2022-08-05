Вспышка птичьего гриппа в Тверской области: Чем он опасен для человека и как уберечься

Порой курица может стать очень опасной для окружающих... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 августа многие тверские СМИ обратили внимание на обращение администрации Ржева к местным предприятиям торговли и общепита, управляющим рынками и организаторам ярмарок о запрете продажи домашней птицы (и соответственно продукции из нее) непромышленной выработки. Причина: в деревне Ботино соседнего с Ржевским Зубцовского района была выявлена вспышка гриппа птиц, более известного нам как птичий грипп.

«КП»-Тверь» узнала некоторые подробности о том, что произошло в деревне и какие меры приняты, от главы Погорельского сельского поселения (в него входит Ботино) Владимира Стрельникова.

- Там нет никаких ферм и крестьянских фермерских хозяйств, вспышка произошла в личном частном хозяйстве в деревне, - сообщил Владимир Викторович. - Как положено, тут же выставили пост на въезде-выезде в деревню, а больную птицу, естественно, уничтожили. Точно не скажу, сколько ее было, но совсем немного.

Похоже, проблема решена.

Мы же решили напомнить о том, что такое птичий грипп, как он распространяется и чем опасен для птиц и человека. Обратились к экспертной информации от Роспотребнадзора.

Итак, птичий грипп - острая инфекционная, особо опасная болезнь. К ней восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, перепела, глухари, аисты, чайки, воробьи, голуби и т.д. А также, вы удивитесь, свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и… человек.

Для диких птиц он не столь опасен: массового характера не носит и протекает бессимптомно. А вот среди домашних птиц может вызывать массовый падеж.

Внимание: это заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом.

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. Также возможно заражение человека при употреблении в пищу не сильно прожаренных или отваренных мяса и яиц больных птиц.

Кроме того, выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.

Вирус гриппа птиц погибает при температуре +56 °С в течение 3 часов, при +60 °С в течение 30 минут; в кислой среде.

Ликвидировать заразу можно окислителями, липидными растворителями, формалином и йодсодержащими препаратами.

Обратите внимание! Вирус гриппа птиц в отличие от человеческого очень живуч: в тушках мертвых птиц может сохраняться до одного года.

Каковы симптомы заболевания?

У домашней птицы их может и не быть. Либо может вызывать уменьшение яйценоскости и трудности с дыханием, нарушения движения, отсутствие реакции на внешние раздражители, опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной сетчатки головы, шеи, гибель птицы в течение 24-72 часов. Также может протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов.

У человека от заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до пяти дней. Симптомы: озноб, повышение температуры до 38 °С и выше, мышечные и головные боли, боли в горле, рвота, влажный кашель, затрудненное дыхание, также возможна диарея.

Для человека грипп птиц опасен тем, что может привести к пневмонии, дать тяжелые осложнения на сердце и почки и даже поразить головной мозг.

Чтобы избежать болезни птиц, необходимо не допускать их выгула за пределами двора, исключать контакты с дикими птицами (особенно водоплавающими), содержать птичник в чистоте, два-три раза проводить его дезинфекцию трехпроцентным горячим раствором каустической соды или трехпроцентным раствором хлорной извести (хлорамина), ставить сетки на окна, хранить корма в плотно закрытых емкостях. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить. Полезно установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких птиц.

По требованиям Роспотребнадзора, убой домашней птицы для торговли должен осуществляться на спецпредприятиях.

При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улицах или подворьях необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района.

Людям, чтобы уберечься от заражения, рекомендуется:

- не хранить совместно с продуктами (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.) сырое мясо птицы и яйца;

- приобретать в пищу мясо птицы и яйца в местах санкционированной торговли и только при наличии ветеринарных сопроводительных документов;

- перед едой яйцо варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100 °С;

- ухаживать за домашней птицей в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь);

- во время кормления домашней птицы, уборки птичника не следует пить, есть и курить;

- не трогать голубей, воробьев, ворон, чаек, уток, галок и других диких птиц;

- тем более избегать контакта с подозрительно вялой или мертвой птицей.