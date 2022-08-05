Региональный Минздрав: В медучреждениях Тверской области просроченных вакцин от коронавируса нет

Перед тем как сделать «укольчик», врач проверит срок годности вакцины по штрих-коду.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В одной из тверских групп в соцсети появилось тревожное сообщение. Подписчица рассказала, что ей сделали прививку от коронавируса просроченной вакциной. В подтверждение своих слов пациентка опубликовала фото. На нём - ампула от вакцины «Спутник V», произведённая в октябре 2021 года со сроком годности до апреля 2022-го. Женщина рассказала: медики уверили, что вакцина в порядке, а срок её годности продлён.
Использовать просроченные медикаменты нельзя, об этом знают все. Дело серьёзное. В ситуации решила разобраться «КП»-Тверь». Мы задали вопросы о сроке годности вакцин от коронавируса региональному Министерству здравоохранения.
«Минздравом РФ пролонгированы сроки годности для вакцины «Спутник V». Использование вакцины разрешено до окончания вновь установленного срока годности без изменения её первичной и вторичной упаковки», - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
То есть: использовать вакцину с истекшим «старым» сроком годности можно (если, конечно, не превышены рамки новых сроков). При этом новой маркировки о сроках годности на упаковке быть не должно. Что, конечно, сразу рождает вопрос: как понять, когда истекает новый срок? Вдруг-таки уколют «просрочкой»?
В министерстве утверждают: гарантии есть.
«Данные о пролонгированном сроке годности вакцины внесены в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского назначения. При использовании вакцины в медучреждении каждая упаковка проводится через систему путём сканирования штрих-кода, медработник получает информацию о возможности использования этого препарата, в том числе о его сроке годности», - заверяют в министерстве.
Таким образом система предотвращает использование препаратов с истёкшим сроком годности.
В Минздраве также добавили, что хранится вакцина в регионе с соблюдением всех норм «холодовой цепи» (в случае со «Спутником V» - в заморозке ниже -18 ºC).
Если вы человек дотошный и на слово верить не привыкли, расскажем, как продлены сроки годности вакцин (можете попросить показать упаковку и проверить).
По утверждённым Минздравом РФ новым инструкциям, сроки годности «Спутника V» (Гам-КОВИД-Вак) увеличены по-разному, в зависимости от производителя препарата. Новые сроки годности замороженных вакцин таковы:
«Центр Гамалеи» («Медгамал»), «Биннофарм», «Биокад» - 12 месяцев.
«Генериум» и «Фармстандарт-УфаВита» - 9 месяцев.