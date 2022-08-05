Региональный Минздрав: В медучреждениях Тверской области просроченных вакцин от коронавируса нет

Перед тем как сделать «укольчик», врач проверит срок годности вакцины по штрих-коду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из тверских групп в соцсети появилось тревожное сообщение. Подписчица рассказала, что ей сделали прививку от коронавируса просроченной вакциной. В подтверждение своих слов пациентка опубликовала фото. На нём - ампула от вакцины «Спутник V», произведённая в октябре 2021 года со сроком годности до апреля 2022-го. Женщина рассказала: медики уверили, что вакцина в порядке, а срок её годности продлён.

Использовать просроченные медикаменты нельзя, об этом знают все. Дело серьёзное. В ситуации решила разобраться «КП»-Тверь». Мы задали вопросы о сроке годности вакцин от коронавируса региональному Министерству здравоохранения.

СРОКИ ГОДНОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОДЛЕНЫ

«Минздравом РФ пролонгированы сроки годности для вакцины «Спутник V». Использование вакцины разрешено до окончания вновь установленного срока годности без изменения её первичной и вторичной упаковки», - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

То есть: использовать вакцину с истекшим «старым» сроком годности можно (если, конечно, не превышены рамки новых сроков). При этом новой маркировки о сроках годности на упаковке быть не должно. Что, конечно, сразу рождает вопрос: как понять, когда истекает новый срок? Вдруг-таки уколют «просрочкой»?

ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИЯ, ЧТО НОВЫЙ СРОК НЕ ПРЕВЫШЕН

В министерстве утверждают: гарантии есть.

«Данные о пролонгированном сроке годности вакцины внесены в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского назначения. При использовании вакцины в медучреждении каждая упаковка проводится через систему путём сканирования штрих-кода, медработник получает информацию о возможности использования этого препарата, в том числе о его сроке годности», - заверяют в министерстве.

Таким образом система предотвращает использование препаратов с истёкшим сроком годности.

В Минздраве также добавили, что хранится вакцина в регионе с соблюдением всех норм «холодовой цепи» (в случае со «Спутником V» - в заморозке ниже -18 ºC).

НА СКОЛЬКО ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ГОДНОСТИ

Если вы человек дотошный и на слово верить не привыкли, расскажем, как продлены сроки годности вакцин (можете попросить показать упаковку и проверить).

По утверждённым Минздравом РФ новым инструкциям, сроки годности «Спутника V» (Гам-КОВИД-Вак) увеличены по-разному, в зависимости от производителя препарата. Новые сроки годности замороженных вакцин таковы:

«Центр Гамалеи» («Медгамал»), «Биннофарм», «Биокад» - 12 месяцев.

«Генериум» и «Фармстандарт-УфаВита» - 9 месяцев.