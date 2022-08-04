Начало рабочей недели в Твери будет прохладным

Непогода надолго не задержится. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жаркий август намерен немного покапризничать. Но не переживайте: погода решила всего лишь устроить кратковременную влажную уборку.

- В субботу ожидаем переменную облачность. Будет жарко: +29, - прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но уже в ночь на воскресенье погода начнёт меняться. Холодный фронт североатлантического циклона вытеснит горячий антициклон.

Днём в воскресенье +21. Регион накроют дожди с грозами. Ветер не сильный, но при грозе могут быть порывы. Непогода начнёт стихать к вечеру воскресенья. Понедельник должен быть в принципе ничего: +24, скорее всего, обойдётся без осадков.

Следующие два-три дня прохладные: +20. А во вторник ещё и дождики могут побрызгать. Но к концу рабочей недели погода должна наладиться.

Атмосферное давление, несмотря на такие перипетии, проблем доставить не должно. Будет плавать в пределах 755-750 мм рт. ст.

- Лето не заканчивается, - успокаивает Наталья Сердитова, - а просто даёт нам небольшую передышку!

Кстати, в погожую субботу можно отправиться собирать ягоды черёмухи. Наши предки начинали делать это именно 6 августа – в день Бориса и Глеба. Из черёмухи варили компоты и заготавливали ягоды впрок – сушили.

Из черёмухи также можно приготовить джемы и варенья, сделать начинку для пирога, перетереть с сахаром. Чаеманы одобрят оригинальный и полезный напиток – чай на черёмухе. При заварке просто добавьте горсточку ягод и дайте немного настояться.

Ягоды черёмухи можно есть и сырыми. Они очень полезны, богаты каротином (провитамин, антиоксидант), витаминами C и P (улучшают обменные процессы, антиоксиданты), пектином (снижает холестерин), органическими кислотами (создают здоровую атмосферу в кишечнике).