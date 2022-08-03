Народные дружинники в Твери: миф или реальность

Дружинники "Дозора 69" были задействованы во время празднования Дня ВДВ. Они попались на глаза журналиста "КП"-Тверь". Фото: Виктория ТУШКОВА

История добровольных народных дружин (ДНД) в России тянется еще с имперских времен. Хотя сейчас справедливей говорить о преемственности с СССР. Тогда это явление - объединение граждан -помощников сотрудников правопорядка - приобрело по-настоящему массовый характер, в том числе в нашем регионе. Сегодня у нас народные дружины действуют не во всех, но многих муниципалитетах. Я, правда, давненько их не видел в Твери. Но вот моя коллега 2 августа встретила добровольных помощников на праздновании Дня ВДВ.

Ей попались на глаза двое дружинников в желтых накидках и с красными повязками на рукавах в районе стадиона у бывшего корпуса Суворовского училища за Обелиском Победы. Сказали, что они из тверской народной дружины «Дозор-69». Что примечательно, одна из них была девушкой.

- Да, порой в дружинники и девушки идут, но у нас она одна, - рассказал «КП»-Тверь» командир добровольной народной дружины «Дозор-69» Алексей Гаврилов. - У нас сейчас в составе восемь человек. Есть люди с опытом работы в силовых структурах или служившие в армии, есть студенты. У нас молодая организация, наша дружина внесена в публичный реестр народных дружин только в начале этого года.

Алексей признался, что сам он в прошлом служил в МВД, а дружину решил организовать, потому что хочет способствовать порядку в городе и на правомерной основе помогать гражданам.

По словам Алексея, дружинники «Дозора-69» не только задействованы на массовых мероприятиях в Твери, но и регулярно привлекаются к обычному патрулированию улиц города с сотрудниками полиции:

- Вот в День ВДВ от нашей дружины, к примеру, в районе стадиона рядом с бывшим Суворовским училищем, где было немало десантников, работали три человека. Одного ваша коллега, видимо, не заметила, а еще один дружинник патрулировал улицу Трехсвятскую вместе с полицейскими.

Алексей отметил, что дружинники имеют право действовать только вместе с сотрудниками правопорядка, то есть сами по себе вести патрулирование не могут.

- Нам поступает заявка от полиции о привлечении стольких-то дружинников, мы соответственно посылаем наших ребят.

На вопрос, как происходит организация дружины, он ответил, что необходимо подать заявление в городскую администрацию, затем подключается полиция:

- Сотрудники полиции уже проверяют потенциальных дружинников. В дружину же не всех берут: есть ряд критериев.

О них нам рассказали в пресс-службе областного Управления МВД:

- В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» установлено, что в народные дружины не могут быть приняты граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость; в отношении которых осуществляется уголовное преследование; ранее осужденные за умышленные преступления; в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; признанные судом недееспособными или ограничено дееспособными; а также те, к кому в течение года перед принятием в дружину применялись административные наказания за административные правонарушения. Кроме того, дружинниками не могут стать иностранные граждане. Принимаются в дружины только совершеннолетние, то есть люди, которым исполнилось 18 лет.

В пресс-службе областного УМВД нам также сообщили, что по итогам первого полугодия с участием народных дружинников в Твери выявлено 201 административное правонарушение и задержан один преступник, находившийся в розыске.

По информации нашей полиции, народным дружинникам в Твери за участие в охране правопорядка производится почасовая оплата: около 200 рублей в час. Также на сегодняшний день в регионе предусмотрено материальное стимулирование народных дружинников в десяти муниципалитетах.

По официальной информации областного УМВД, в региональный реестр народных дружин сейчас внесено 57 народных дружин общей численностью 354 человека.

В общем, дружинники в Твери есть. А если вы их не видели, значит, к счастью, вы не нарушитель и не попадали в неприятные ситуации.