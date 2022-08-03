Кому в Твери положена обычная и углублённая бесплатная диспансеризация и как её пройти

Вот пройду диспансеризацию - буду здоровой и на анализах сэкономлю! Фото: Анастасия ОСИПОВА

Любые хвори лучше предотвращать в зачатке, чем долго, трудно, а иногда и дорого лечить. Тем более в наши времена: то коронавирус (который, кстати, опять показывает довольно быстрый рост заболеваемости), то обезьянья оспа, то вообще холера, не говоря уже об онкологии…

О том, как важно проходить диспансеризацию, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказала доктор медицинских наук Наталья Соколова.

Наталья Соколова. Фото: vk.com/sovetnik_tver

После коронавируса (а уж суперзаразным омикроном переболели практически все) состояние здоровья ухудшается. Вы можете об этом даже не подозревать, но это медицинский факт.

- Есть люди, которые приобрели после ковида сахарный диабет, есть те, кто до сих пор не может выйти из тревожно-депрессивного состояния, люди, которые начали страдать аритмией, артериальной гипертензией, - предупреждает Наталья Соколова.

Расскажем о том, как пройти диспансеризацию и сохранить здоровье на будущее.

ВЫЯВИТЬ И ПОБОРОТЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

- Диспансеризация позволит выявить факторы риска. И мы смело и быстро сможем бороться с возможными заболеваниями, - объясняет доктор наук. - Причём диспансеризация помогает выявить несколько видов рака. Рак молочной железы - с помощью маммографии. Рак простаты - когда у мужчин с определённого возраста берут кровь на онкомаркер ПСА. Колоректальный рак (рак кишечника. - Ред.) и рак желудка - диспансеризация предполагает анализ кала на скрытую кровь. Если она выявляется, пациента направляют на гастроскопию или колоноскопию. Рак шейки матки. Это исследование у нас делается самым современным способом. Независимо от того, где происходит забор материала у женщины, анализ делается в Центре Аваева на самом передовом оборудовании. Диспансеризация поможет выявить этот рак на ранних стадиях предраковых заболеваний, которым, к сожалению, подвержены даже молодые девушки.

ПОЧЕМУ РАЗНЫМ ЛЮДЯМ ДЕЛАЮТ РАЗНЫЕ АНАЛИЗЫ

Соседу сделали определённый анализ, а мне нет - что за безобразие? Такие вопросы звучат часто. Действительно, разные люди могут пройти разные обследования.

- Есть некий базис, стандарт. Вы заполняете анкету по факторам риска, далее у вас берут анализы, тоже по стандарту: клинический и биохимический анализы крови, анализ мочи, кала. И дальше, если выявляются какие-то патологии, пациент переходит на следующий уровень диспансеризации, - говорит Наталья Соколова. - В том числе проходит углублённую диспансеризацию. Причём не всех, кто проходит даже углублённую диспансеризацию, отправляют, например, на КТ, а только тех, у кого выявлена низкая сатурация, есть дыхательная недостаточность. Углублённая диспансеризация подразумевает три этапа. И пациент может не перейти на следующий этап, потому что у него ничего не выявлено на предыдущем. Определённые скрининги также положены людям определённых возрастов. Поэтому сравнивать себя с другим пациентом не надо.

КОМУ НАДО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ СРОЧНО

Конечно, проходить это обследование нужно всем. Но есть люди, которые находятся в «красной зоне» риска - переболевшие ковидом или имеющие два и более хронических заболеваний.

- Если ваша страховая компания прислала сообщение с приглашением на диспансеризацию, это сигнал «SOS». Всем подряд эти сообщения страховые компании не рассылают. У нас созданы персонализированные списки тех, кому диспансеризацию нужно пройти в первую очередь, - разъясняет врач. - Это те люди, которые имеют высокий риск неблагоприятного развития событий с их здоровьем в течение года.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Согласно порядку, утверждённому Минздравом (приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 404н), диспансеризация положена всем гражданам с 18 лет, независимо от формы занятости и места работы.

Диспансеризацию проходят:

- один раз в три года граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет);

- ежегодно - все люди в возрасте 40 лет и старше.

При этом, если вам ещё не исполнилось 40, вы можете ежегодно проходить бесплатные профилактические осмотры (или заменить таким осмотром диспансеризацию, если пропустили свой год). Профосмотр - сокращённая версия диспансеризации.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Чаще всего звучит, что углублённая диспансеризация положена только людям, «официально» переболевшим ковидом, то есть если болезнь была подтверждена врачами и запись о ней есть в вашей карте.

Однако в утверждённом Минздравом порядке имеется следующая фраза: «Углублённая диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией». Таким образом, вы имеете право попросить пройти такое обследование, даже если формально не болели. Возможно, в первоочередном порядке вас не примут, но и отказать, если верить документу, не смогут.

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Работающим гражданам для прохождения диспансеризации положен один оплачиваемый выходной. До 40 лет - раз в три года, после 40 лет - по одному выходному ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам положено по два оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации ежегодно.

Когда вам будут предоставлены эти выходные - решаете вы совместно с работодателем. Учтите, что вы должны будете подтвердить, что проходили диспансеризацию в этот день (возьмите в медучреждении соответствующую справку).

Если все обследования за один день пройти не удалось, придётся изыскивать время самостоятельно: договариваться на работе, брать выходной за свой счёт или стараться попасть к нужным врачам в субботу или воскресенье, если в вашем медучреждении такое возможно.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОЖЕНЫ

На первом этапе диспансеризации проводятся опросы и обследования с целью выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития. Сюда входит анкетирование, измерение массы тела, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления, анализы крови, мочи и кала, электрокардиография, флюорография; приём у гинеколога, взятие мазка из шейки матки и маммография (для женщин); определение онкомаркера ПСА (для мужчин).

На первом этапе принимается решение, нужно ли направить пациента на следующий этап. Перечень обследований второго этапа обширный и зависит от выявленных рисков. Познакомиться с ним можно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области (раздел «Информация», вкладка «Диспансеризация»).

Подробные памятки об углублённой диспансеризации после коронавируса размещены на сайте Федерального фонда ОМС (на главной странице, промотайте вниз).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В поликлинику по месту жительства.

На углублённую диспансеризацию можно также записаться на сайте Госуслуг (возможность записи на обычную диспансеризацию там сейчас почему-то отсутствует).

Невозможно записаться на обычную диспансеризацию в Твери и на сайте электронной регистратуры. Там есть возможность записи только в районные ЦРБ. А вот на углублённую диспансеризацию записаться можно, но только в поликлиники шестой и седьмой городских больниц.

В общем, записываемся по старинке: звонком в регистратуру.

И будьте здоровы!