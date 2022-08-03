Досуг в Твери с 3 по 10 августа: Воздушное представление, мотивы раги, путешествие в начало XX века, скульптуры, живопись и краски

Несмотря на некоторое летнее сезонное затишье в культурной жизни, в областной столице и в районах проводятся разные мероприятия, где можно отлично провести время. Фото: Семён ЛЕГКОВ

СОРЕВНОВАНИЯ

Небесное зрелище

С 6 по 7 августа на аэродроме в Конаково впервые пройдут всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в самой зрелищной дисциплине - классе кордовых моделей «Воздушный бой» F-2D.

В Конаково обещали приехать более 40 экипажей из 10 регионов страны.

Начало соревнований 6 августа – в 11:00, 7 августа – в 9:00.

Вход для всех желающих бесплатный.

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КОНЦЕРТЫ

Вечер с Dvory

6 августа в 18:00 тверской центр современной культуры «Рельсы» (ул. Трехсвятская, 18а) приглашает на музыкальный вечер Dvory. Так называется проект музыканта Антипа Суратова. Как объявлено в анонсе, он продолжает традицию классической индийской раги, используя современные западные композиционные средства и инструменты:

- Каждое выступление - это всегда импровизация на тему, непосредственная работа с пространством и мышлением, выстраивание звуковой мандалы, находящей отражение в уме и сознании слушателей.

Антип Суратов - участник известных тверских групп «Полетаем», Mascara, Miami Scissors, Dvory, Snakecharm.

На выступлении 6 августа в рамках выставки "За холмами холмились холмята" Антип представит программу из абстрактных атмосферных гитарных полотен.

Записаться на концерт можно бесплатно на сайте центра «Рельсы».

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ЭКСКУРСИИ

Иммерсивный променад

6 и 8 августа в 11:00 и 13:00 соответственно все тот же центр «Рельсы» организует экскурсии под названием «Фабричные». В анонсе их определяют как иммерсивный променад по Морозовскому городку.

Место встречи – Двор Пролетарки, рядом с домом №4 в сквере у фонтана.

Участникам променада предлагается, надев наушники, совершить увлекательное путешествие в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом своём расцвете.

- Морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Вы услышите невыдуманные истории жизни фабричных, узнаете об их быте, личных переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России – Морозовыми, - сказано в анонсе.

Купить билет можно на сайте центра «Рельсы» за 700 рублей.

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ВЫСТАВКИ

«Россия и Россияне»

Так называется выставка работ народного художника РФ, академика Российской академии художеств Николая Александровича Иванова. С 5 по 28 августа она будет открыта в большом зале Тверского городского музейное-выставочного центра.

В экспозиции будут представлены около 70 произведений разных лет – скульптурные портреты, композиции на исторические темы, а также пейзажные рисунки.

Как отмечено в анонсе, выставка «Россия и россияне» – своего рода часть масштабного художественного цикла, который спонтанно складывался на протяжении всей творческой деятельности мастера. Николай Иванов создал обширную портретную галерею образов своих современников и выдающихся исторических личностей.

Кстати, скульптор является автором более 10 памятников в разных городах в том числе, к примеру, Марку Шагалу в Витебске, Федору Тютчеву в Москве, Анатолию Фету в Орле.

Одновременно с работой над скульптурами, художник много занимается живописью.

Цены билетов: от 60 до 120 рублей, детям до 7 лет - бесплатно.

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ФЕСТИВАЛИ

Краски лета

Яркий фестиваль красок пройдёт 6 и 7 августа (суббота и воскресенье) на Городском пляже, начало в 17:00.

В программе: дискотека, конкурсы и хороводы, много цветов яркой краски, которая абсолютно безопасна, розыгрыш 10000 рублей и других призов от наших друзей.

Организаторы обещают море веселья и позитива.

Вход свободный. Краска будет продаваться на фестивале по цене 150 рублей за один большой пакет.

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