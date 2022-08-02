Какие машины унесли больше всего жизней жителей Тверской области

Госавтоинспекция призывает пристегиваться и не превышать скоростной режим. Фото: УГИБДД по Тверской области

УГИБДД Тверской области был проведен детальный анализ по погибшим (как водителей, так и пассажиров) в тех или иных автомобилях в регионе с 2014 по 2021 годы. Зачем это нужно? Как пояснили в Госавтоинспекции, чтобы стимулировать владельцев конкретных марок и моделей машин более внимательно вести себя на дороге и соблюдать ПДД.

Всего за восемь лет на дорогах Тверской области в авариях погибли 1309 человек - водителей и пассажиров автомобилей или мотокоциклов.

УГИБДД уточнило, что среди погибших на мототехнике - 146 человек (11,2%), на тракторах и других самоходных машинах - 5 человек (0,4%), на автомашинах - 1158 человек (88,3%).

445 погибших (38,4%) передвигались на транспортных средствах российских марок (а также белорусском МАЗе), 713 человек (61,6%) - на иномарках.

На отечественных и дружественных машинах

371 (83,4%) человек погиб при передвижении на автомашинах марки ВАЗ

37 (8,3%) человек – на ГАЗах

19 (4,3%) человек – на УАЗах

6 (1,3%) человек – на МАЗах

5 (1,1%) человек – на Москвичах

4 (0,9%) человека – на КАМАЗах.

По маркам по числу погибших можно выделить следующие автомашины:

ВАЗ 2107 – 51 (13,7%) человек,

ВАЗ 2114 – 34 (9,2%) человека,

ВАЗ 2115 – 30 (8,1%) человек,

Лада Приора – 27 (7,3%) человек

ВАЗ 2112 – 26 (7,0%) человек.

На иномарках

65 человек (9,3%) - на Фольксвагенах

64 человека (9,2%) - на Фордах

60 человек (8,6%) - на Хендай

53 человека (7,6%) - на Рено

50 человек (7,2%) - на Тойотах

43 человека (6,2%) - на Шевроле

30 человек (4,3%) - на Мерседесах

28 человек (4,0%) - на Ниссанах

27 человек (3,9%) - на Киа

24 человека (3,4%) - на Митсубиси

23 человека (3,3%) - на Ауди

23 человека (3,3%) - на Дэу

19 (2,7%) - на Шкодах

19 (2,7%) - на Опелях

16 человек (2,3%) - на БМВ

16 человек (2,3%) - на Маздах

12 человек (1,7%) - на Хондах

11 человек (по 1,6%) - на Вольво

11 человек (по 1,6%) - на Пежо

6 человек (0,9%) - на Лексусах

5 человек (0,7%) - на Инфинити

1 человек (0,1%) - на Сузуки

По маркам иностранных производителей по числу погибших можно выделить следующие автомашины:

- ДЭУ Нексия – 20 человек;

- КИА Рио – 17 человек;

- Рено Логан – 20 человек;

- Фольксваген Пассат – 20 человек;

- Фольксваген Поло – 22 человека; - Форд Фокус – 25 человек;

- Хундай Солярис – 17 человек.

На мототехнике

Наибольшее число погибших зарегистрировано на мотоциклах марок Кавасаки (12 человек), Хонда (12 человек), Ямаха (8 человек) и БМВ (8 человек), а также на скутерах Ирбис (8 человек) и Альфа (8 человек).

ВАЖНО!

Проведенный Госавтоинспекцией анализ показал, что более чем в 90% случаев гибели людей в ДТП предшествовал неправильный выбор водителями скоростного режима. Управляя любым транспортным средством следует твердо помнить, что максимально разрешенная скорость движения на конкретном участке дороги не всегда может обеспечить и вашу безопасность, и других граждан на машинах.

Также анализ показал, что в 40% случаев погибшие водители и пассажиры не использовали ремни безопасности.