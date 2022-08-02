«Ребята делают святое дело»: Тверь отпраздновала 92-ю годовщину образования ВДВ

Гвардейцы-десантники на площади Победы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Посмотреть на военный праздник всегда интересно. Особенно, если с вооружёнными силами ты ну совсем никак не связан, как я, например. Совершенно другая атмосфера.

Оказалось, тверские десантники празднуют тихо, с достоинством – большинство, по крайней мере. В фонтанах купаться не собираются, да и нет фонтана у обелиска, где 2 августа 2022 года они отмечали 92-ю годовщину создания ВДВ.

2 августа 2022 года в Твери отмечали 92-ю годовщину создания ВДВ. Фото: Виктория ТУШКОВА

Началось всё с торжественной части. На площади Победы выстроились гвардейцы-десантники. Командовал построением замглавы городской Думы, десантник, подполковник милиции в отставке Алексей Арсеньев.

Построение. Фото: Виктория ТУШКОВА

Поздравить десантуру пришли генерал-майор, начальник управления аппарата Правительства Тверской области по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Вячеслав Рыжонков, председатель Тверской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Алексей Виноградов, председатель областного Заксобрания Сергей Голубев, председатель городской думы Евгений Пичуев.

Традиционно был на празднике бывший глава Твери, генерал-майор таможенной службы в отставке Владимир Бабичев. Сам десантник, воевавший в Афгане в десантно-штурмовом батальоне, одет он был, традиционно - в тельняшку десантников, а на голове голубой берет. Не узнать было и заместителя главы администрации Твери Максима Чубукова, облачённого не в привычный строгий костюм, а в чёрную военную форму. Непривычно!

Звучали поздравления, вручались грамоты и награды. Фото: Виктория ТУШКОВА

Звучали поздравления, вручались грамоты и награды. Не обошлось без небольшого казуса. Ведущий предоставил микрофон заместителю председателя гордумы Алексею Арсеньеву (он в это время стоял в одном ряду с гвардейцами), а вышел к микрофону сам думский председатель Евгений Пичуев. После небольшой заминки, ведущий, запамятовший от волнения имя-отчество Евгения Евгеньевича, представил и его. Ситуацию разрулили по-мужски, без переполоха. Евгений Пичуев попросил своего зама Арсеньева присоединиться. Речь произносили вместе.

Торжественная часть длилась довольно долго. Но официоза было, кстати, меньше, чем на большинстве публичных торжеств. Алексей Виноградов, взяв слово и поздравив десантников от себя лично и Российского союза ветеранов Афганистана, пожелал всем мира и пообещал вечером обязательно махнуть 100 граммов за ВДВ.

Поприветствовать десантников от имени церкви пришёл иерей Кирилл Алексеев. Дав доброе напутствие воинам, он неожиданно совершенно по-военному гаркнул: «Слава ВДВ!»

- У меня отец служил. Как раз в ВДВ, - объяснил «КП»-Тверь» иерей Кирилл. – А сам я не военный, но занимаюсь со своими воспитанниками спортом (Кирилл Алексеев – руководитель молодёжного отдела Тверской епархии. – Ред.), учу их патриотизму. Многие служат потом. И в ВДВ в том числе, выполняют боевые задания.

- Вы одобряете их выбор?

- Я их благословляю.

Торжественная часть завершилась возложением цветов.

Торжественная часть завершилась возложением цветов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Все гости отправились на бывший стадион Суворовского училища. Там шёл концерт, были организованы развлечения для детей (ребятишек пришло с отцами-десантниками очень много). Желающие могли посмотреть выставку спецсредств, попробовать пофехтовать на саблях.

У памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову. Фото: Виктория ТУШКОВА

Погода не подвела – солнце и немного облаков для передышки. Традиционных прыжков с парашютом не было, но «воздушный» сюрприз всё-таки организовали. Внезапно раздавшийся сверху шум моторов заставил публику поднять глаза. Своё мастерство в небе показали мотопарапланеристы. Летали лихо, закручивая круги над Волгой.

Мотопарапланер в небе. Фото: Виктория ТУШКОВА

Десантура тем временем отдыхала. Компании уединились в теньке, «организовать на троих», да перекусить. Кто-то стоял с семьёй в очереди на раздачу каши из полевой кухни.

Парашют. Фото: Виктория ТУШКОВА

Уже не первый раз взгляд останавливается на эффектной молодой паре (стройная девушка и подтянутый парень в голубом берете) с двумя пушистыми самоедами на поводках. Познакомились. Девушку зовут Алина, парня – Павел, он отслужил в ВДВ всего год назад. С собой у них флаг ВДВ – весь исписанный пожеланиями от сослуживцев и командиров – дембельская традиция.

Дембельский флаг Павла весь расписан пожеланиями от сослуживцев и командиров. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Тут «Киселю» написано, это так в армии принято, моё «погоняло», - смеётся Павел.

Друзья Павла сейчас вернулись из Украины. Он тоже планировал ехать, но по формальным причинам не срослось.

- Не то чтобы это хотелось делать. Но если кто-то угрожает нашей стране…

Подумалось, что немного странно видеть такого молодого и такого серьёзного человека.

- Служба в ВДВ способна воспитать мужчину. Там проходишь полную боевую подготовку. Там понимаешь: хочется тебе, не хочется – есть долг, - говорит Павел. - Ты не можешь подвести товарищей. Так же как и свою семью потом.

Молодое поколение серьёзно, а старшее веселится.

- С праздником! – обращаюсь к двум немолодым мужчинам, облачённым в тельняшки.

- Спасибо!

- А где служили вы?

- Ооо… Сорок два года назад. В Болградской дивизии (98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, город Болград Одесской области. – Ред.). – отвечает Алексей.

- А я Кировабад, тоже 1980-й (104-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия. – Ред.). – говорит Евгений.

Служба в ВДВ – в крови. Фото: Виктория ТУШКОВА

Служба в ВДВ – в крови, говорят мои собеседники. И вспоминают: когда работали, даже приходилось больничный оформлять на 2 августа, если это был рабочий день, чтобы обязательно отпраздновать – душа тянет, ностальгия, столько всего пережито. Алексей со смехом припоминает, как чуть было не стал младшим сержантом (уволился из армии он в звании рядового). Точнее, он даже пробыл младшим сержантом целую неделю. Но так весело отмечали они с сослуживцами лычки, что их тут же разжаловали обратно – молодость! Но в ВДВ всё серьёзно.

- А что о нынешних десантниках скажете?

- Ребята делают святое дело.

Десантников с праздником! И мирного неба всем нам.