Что изменится в Тверской области с 1 августа 2022 года

В Тверской области с 1 августа заработал ряд изменений.

ИНДЕКАЦИЯ ПЕНСИИ

С 1 августа 2022 года проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам.

Работающие пенсионеры, получающие дополнительные баллы за страховые отчисления, получат 314,07 рублей к выплатам. Конкретный размер увеличения пособия для работающих пенсионеров зависит от заработной платы.

Максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает более 39 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.

Тех, кто находится на пенсии по возрасту, тоже ждет повышение. Люди от 80 лет и старше или инвалиды I группы получат увеличенную страховую выплату. Индексация также коснется военных пенсий. Подробнее о повышении пенсий читайте здесь.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

К 1 августа 2022 года должны быть сформированы итоговые реестры получателей бесплатной школьной формы в Тверской области. Выдачу комплектов одежды планируют начать с 10 августа.

Данная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография». Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода.

РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ НА ГОСУСЛУГАХ

Как физические лица, так и индивидуальные предприниматели с 1 августа смогут зарегистрировать новый статус через портал Госуслуг.

Для этого достаточно подать заявление на Госуслугах в электронной форме и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Положительный или отрицательный ответ тоже придет в личный кабинет на Госуслугах.

НАЛОГОВАЯ МОЖЕТ

С 1 августа УФНС имеет право передавать сведения о налогоплательщике, но с его согласия. Теперь это не будет считаться разглашением налоговой тайны, поскольку вступает в силу закон с поправками в статью 102 Налогового кодекса.

Согласие на разглашение можно дать в отношении всех сведений, полученных налоговым органом.