Специалисты затрудняются сказать, какая будет летальность: Врач из Твери рассказал о «Кентавре» и опасности прихода холеры

Будет новый подвид коронавируса хуже или лучше предыдущих, пока сказать сложно. В любом случае - лучше не болеть! Фото: Иван МАКЕЕВ

Вернувшись из очередной командировки в Луганск, главный анестезиолог-реаниматолог областной больницы, главный внештатный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин пришёл в тверскую студию радио «Комсомольская правда» (99,3 FM), чтобы поговорить об актуальной эпидемической обстановке и новых угрозах.

Самая реальная из них в принципе не нова - это тот же коронавирус. Но он опять поменялся, а мы как-то очень быстро забыли, как опасен вирус. А ещё - оспа обезьян, случай, которой уже был зафиксирован в стране. И холера, о которой вновь заговорили: Роспотребнадзор призвал усилить меры профилактики для предотвращения завоза опасной заразы в граничащие с Украиной регионы.

Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАСЧЁТ «КЕНТАВРА» ВСЁ НЕОДНОЗНАЧНО

Новый подвид «Омикрона» BA.2.75, получивший название «Кентавр», впервые был выявлен в Индии. Самые страшные возбудители, которые есть на планете, появляются, в первую очередь, именно в этом регионе, отмечает Максим Петрушин. Заострять внимание на этом не стоит, но то, что вирус стал более изворотлив и коварен, - факт.

- Специалисты пока затрудняются ответить, какова будет летальность. Все надеются, что он пройдёт, как «Омикрон», когда все заболели, но большинство лечилось амбулаторно, как при ОРВИ. Но на днях я общался со своим другом вирусологом, и он сказал, что низкая летальность была связана как раз с тем, что произошла иммунизация, - отмечает доктор. - И, если бы два с половиной года назад вместо классического SARS-CoV-2 первым пришёл «Кентавр», возможно, мы получили бы колоссальнейшую летальность - больше, чем при «Дельте». Вирус мутирует, механизм его проникновения в организм становится более совершенным, доза вируса, необходимая, чтобы человек заболел, становится меньше.

Как говорит Максим Петрушин, посидев какое-то время в помещении с носителем вируса, вы заразитесь с практически стопроцентной вероятностью.

МАСКА И ПРИВИВКА - «МАСТ-ХЭВ»

- Тяжёлых случаев «Кентавра» в России пока нет. Но как будут переносить его люди с коморбидностью (наличием двух и более заболеваний. - Ред.), люди с онкогематологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, избыточным весом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мы пока сказать не можем, - предупреждает Максим Петрушин. - Если вы ходите в общественные места, ездите в общественном транспорте, используйте маски. Этот неспецифический метод профилактики технически самый простой. Соблюдение масочного режима опять становится «маст-хэв» (обязательным. - Ред.).

Сейчас у нас, как и по все стране, вновь фиксируется рост заболеваемости. Ничего сверхъестественного в этом нет, говорит доктор. Иммунитет не вечен: срок его активного действия - около шести месяцев. А ревакцинироваться никто не спешит. Впереди же новый учебный год и возвращение отдыхающих с курортов, где эпидемическая ситуация не очень понятна.

«КЕНТАВР» ОСТАНОВИТ ПАНДЕМИЮ?

Сейчас в СМИ распространяется мнение, что «Кентавр» может оказаться «живой вакциной» и закончить пандемию: благодаря своей заразности вирус быстро проиммунизирует население.

- Такие высказывания я наблюдаю два с половиной года… Человек имеет свойство ошибаться. Это очень категоричное заявление и, как специалист, я отношусь к нему осторожно. Однозначные суждения в медицине, к сожалению, не работают, - разводит руками Максим Петрушин. - Мы набрали колоссальнейшее количество информации о SARS-CoV-2, но здесь ещё остаётся очень много серых зон.

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА

- Лекарства со стопроцентной доказанной эффективностью сейчас нет. Есть перспективные, это моноклональные антитела, но, к сожалению, их цена очень высокая. Стоимость одного курса - сотни тысяч рублей. И это пока лишь перспективные лекарства.

ОСПА ОБЕЗЬЯН …

- Количество заболевших оспой обезьян сейчас не такое большое (в РФ был зафиксирован всего один случай. - Ред.). И летальных исходов немного. Но куда эта ситуация приведёт, учитывая мировую политическую обстановку, мы пока не можем сказать, - говорит доктор.

Может ли человек заболеть одновременно ковидом и оспой обезьян?

- Я думаю, нет. Ковид - доминатор, вытесняет все другие вирусы. Бактериальная инфекция - да, присоединится. А другая вирусная инфекция вряд ли.

Тем не менее оспа обезьян - инфекция опасная, Всемирная организация здравоохранения уже объявила из-за неё чрезвычайную ситуацию. Радует, что дополнительных мер профилактики тут соблюдать не нужно. Как отмечает Максим Петрушин, они все те же, что и при ковиде: моем руки, держим дистанцию, используем маски.

…И ХОЛЕРА

- Холера - болезнь грязных рук. Бактериальная инфекция. На юге, где сейчас идёт спецоперация, есть разрушенные районы, где нет водоснабжения. Поэтому существует вероятность возникновения там случаев холеры и миграции её сюда. У холеры крайне высокая летальность, особенно среди детей. Она опасна сильнейшей диареей и обезвоживанием. В своё время на кафедре инфекционных заболеваний нам показывали видео из Индии, Пакистана. В холерных госпиталях там кровати с дырами, под которые просто подставляются вёдра. Поэтому: мытьё рук и мытьё фруктов-овощей обязательно! Относитесь к этому внимательно.

Кстати, заразиться одновременно холерой и коронавирусом вполне возможно. И для организма это будет катастрофа, предупреждает доктор.