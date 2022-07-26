730 кандидатов на 265 депутатских мандатов: В Тверской области завершился этап выдвижения на выборы 11 сентября 2022 года

Проголосовать 11 сентября 2022 года смогут более половины жителей региона. Фото: Виктория ТУШКОВА

Этап выдвижения кандидатов на выборы 11 сентября 2022 года в Тверской области завершён. Напомним, выбирать нам предстоит депутатов Тверской городской Думы, а также представительных органов местного самоуправления двадцати муниципальных образований региона.

На 265 депутатских мандатов претендуют 730 выдвинутых кандидатов. Из них 146 - в порядке самовыдвижения и 584 выдвинуты восемью политическими партиями («ЕР», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые Люди», «Родина», «Российская партия пенсионеров», «Справедливая Россия»).

Конкурс получается внушительный: 2,75 человека на депутатское место.

По состоянию на 26 июля, 110 кандидатов уже зарегистрированы, двое утратили статус, сообщает избирательная комиссия Тверской области. Оба утративших статус - самовыдвиженцы.

На 265 мандатов претендуют 730 кандидатов. Графика: Избирком Тверской области.

Больше всего кандидатов выдвинуто для участия в выборах депутатов Тверской городской Думы. На замещение 25 вакантных мандатов парламента областной столицы претендуют 184 кандидата.

Их них шестеро - самовыдвиженцы и 178 выдвинуты политическими партиями. Среди партийных выдвиженцев расклад следующий:

«ЕР» - 25 кандидатов;

«Новые Люди» - 25 кандидатов;

КПРФ - 25 кандидатов;

ЛДПР - 24 кандидата;

«Коммунисты России» - 25 кандидатов;

«Справедливая Россия» - 25 кандидатов;

«Российская партия пенсионеров» - 25 кандидатов;

«Родина» - 4 кандидата.

Конкурс - 7,36 человека на место.

До 29 июля кандидаты должны представить в избирательные комиссии документы на регистрацию.

Единый день выборов назначен на 11 сентября 2022 года. Проголосовать в этот день смогут более половины жителей региона. Предстоит 21 избирательная кампания: выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления будут проходить в четырёх городских округах, девяти муниципальных округах и восьми поселениях.