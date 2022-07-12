«Лесная икра» поспела: Почём в Твери черника

Вот такая черника в лесах выросла. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В лесу созрела черника, люди ее уже активно собирают. Кто-то потом продает, а кто-то лакомится с пользой для здоровья сам. А тому, кому в Твери неохота или просто нет времени идти в лес и собирать черно-синюю ягодку, можно купить ее прямо на улице.

Сегодня, 12 июля, корреспондент «КП»-Тверь» заметил торговцев «лесной икрой» (уж простите за такую метафору) в паре мест в областной столице. Однако я объехал лишь малую часть города, учтите.

Сначала отправился на рынок на улице Можайского в микрорайоне «Южный». Там частенько еще на подходах располагаются стихийные торговцы разными ягодами и грибами. Но в этот раз их почему-то не было. Да и на самом рынке черники я не заметил. Но обратил внимание на обилие торгующих клубникой и вишней. Цены на эти ягоды там разнились от 220 до 250 рублей.

Зато двух женщин, торгующих собственноручно собранной черникой, я обнаружил на площади Терешковой.

- Почём ягодки? - поинтересовался я.

- Недорого за такую полезную ягоду: стаканчик - 100 рублей. Полкило - 250, - ответила одна из торговок.

Также продающий чернику в литровой банке мужчина был замечен на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы, около расположенного там супермаркета.

Банки с черникой на продажу на проспекте Победы - недалеко от остановки на повороте к супермаркету. Фото: Александр СОРОКИН

Он сообщил, что отдаст литр черники за 500 рублей. Сказал, что в лесу под Тверью собрал.

А моя коллега журналист Ольга Трофимова рассказала, что купила недавно литр черники за 350 рублей на трассе в Вышневолоцком районе. Ощутите разницу, как говорится.

Черника, купленная на трассе в Вышневолоцком районе. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Другая моя коллега по редакции Ольга Иванова предпочла сама пойти за черникой в лес.

- Я ходила собирать ягоду в Бежецком районе, черники достаточно, но есть и пустые кустики, - рассказала она. - Пока черника мелковата. Хотя, может, мне такая попалась.

НА ЗАМЕТКУ

Варенье-пятиминутка и ягода в сахаре А вот вам рецепт приготовления черники для заготовки впрок от моих коллег (хотя свежая она, конечно, гораздо полезнее): с сахаром один к одному перемалываем блендером, не варим.

Черника из бежецких лесов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Есть еще базовый рецепт «пятиминутка», рассказывающий, как быстро, просто и легко готовить варенье-пятиминутку из черники. Его можно употреблять с чаем или использовать как начинку для выпечки.

Необходимо взять черники и сахара поровну по весу. Ягоды перебрать, хорошо промыть, дать им обсохнуть. Затем высыпать в емкость для варки, туда же добавить сахар, перемешать и поставить на маленький огонь. Периодически помешивать, наблюдать, чтобы сахар таял, ни в коем случае не пригорая. Когда весь сахар растворится, можно чуть прибавить огонь, если варенье еще не кипит. Как только появятся первые хорошие «бульки», засечь время. После этого варить, помешивая, не более пяти минут при активном, но не чрезмерном кипении. По истечении времени убрать варенье с огня и разлить в подготовленные банки.

СПРАВКА КП

Черничные плюсы Чернику с древних времен величают «молодильной». Полезные свойства черники признавались как учеными, так и народной медициной. Главное, чтобы она была собрана в экологически чистых районах.

Плюс этой ягоды - антиоксиданты. Они представляют собой хорошую профилактику недоброкачественных опухолей.

В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. Не стоит забывать и про органические кислоты, железо, медь и прочие минеральные вещества.

Пантотеновая кислота, способствующая лучшему обмену веществ, также содержится в чернике, как и всевозможные витамины: А, С, В1, B6, витамин РР. Мало того, в чернике есть пектины, которые очищают кишечник от шлаков и солей металлов. Ягода также оказывает на желудок дезинфицирующее действие.

Черника также оказывает противовоспалительное действие и используется при ревматизме, заболеваниях желчного пузыря, печени.

Черника - это еще и отличный антисептик и антибиотик от природы. Ее можно применять (как сами ягоды, так и отвар из листьев) при лечении кашля, например.