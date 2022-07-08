Они Путина увидят: Тверские юноши вновь пополнят ряды Кремлевского полка

Пока еще ребята маршируют неумело, но это только пока. Фото: Александр ЖМУЛИН

В полдень 8 июля на плацу призывного пункта военкомата в Твери на улице Московской, более привычного для призывников региона как Малая Самара, выстроились в шеренги 25 высоких подтянутых парней из областной столицы и некоторых районов Верхневолжья. Их торжественно отправляли в армию, причем в особые формирования, которые несут почетный караул у Вечного огня в Александровском саду Москвы и охраняют важные объекты.

Семеро юношей отправились служить в отдельном батальоне почетного караула - подразделения 154-го отдельного Преображенского комендантского полка, известного как Кремлёвский полк. Им предстоит чеканить шаг лучше всех в мире и быть лицом страны во время приемов в Кремле, сопровождать правительственные делегации, участвовать в торжественных парадах. А это значит, что они ни много ни мало часто будут видеть Путина.

Кстати, еще восемь новобранцев отправили в Кремлевский полк в эту призывную кампанию ранее.

18 юношей пополнят ряды Семеновского полка. Он также дислоцируется в Москве и несет охрану главных штабов Вооруженных сил, управлений Министерства обороны.

Перед отправкой на плацу: слева - будущие преображенцы, слева - семеновцы. Фото: Александр ЖМУЛИН

В общем, ребятам выпала большая честь. Это в приветственном адресе к новобранцам подчеркнул и губернатор Игорь Руденя.

- На протяжении многих десятилетий эта войсковая часть символизирует ратную славу нашего Отечества, принимая участие в проведении значимых для каждого россиянина воинских ритуалов и торжественных церемоний с участием главы государства. Личный состав почетного караула неизменно отличают образцовое исполнение воинского долга, высочайший профессионализм и великолепная строевая выучка. Мы гордимся тем, что в Отдельном батальоне из года в год проходят службу лучшие представители молодого поколения из Тверской области, - говорится в напутствии новобранцам от главы региона, которое им зачитали на плацу.

После этого юноши пока еще неумело прошли торжественным строем под марш «Прощание славянки» круг по плацу. За ними наблюдали их мамы, девушки, бабушки, дедушки, друзья. Некоторые женщины открыто или украдкой утирали выступившие слезы.

Проводить ребят в армию пришли их родные, друзья, любимые девушки. Фото: Александр ЖМУЛИН

После команды «вольно» я первым делом узнал, каковы критерии отбора в эти элитные формирования Минобороны. Об этом мне рассказал начальник отделения подготовки граждан к военной службе Военного комиссариата Тверской области майор Андрей Чернышев:

- Критерии отбора в батальон почетного караула строгие. Рост не меньше 176 см, полные семьи, отсутствие каких-либо татуировок, отсутствие шрамов на лице, хорошее здоровье. Полное среднее образование. Естественно, отсутствие приводов в полицию, тем более судимостей. Отбирать же их приезжают представители Преображенского полка. Они просматривают картотеку военкомата, выбирают подходящие кандидатуры. Все выбранные ребята также проходят проверку органами ФСБ. Критерии отбора в Семеновский полк практически такие же строгие.

Андрей Чернышев также добавил, что ежегодно из Тверской области в Преображенский и Семеновский полки отправляются служить не меньше 20 человек.

- Над ними есть шефство губернатора, - сообщил интересную деталь майор. - Поэтому, к примеру, будущим преображенцам и семеновцам областным правительством выделяется отдельный комфортабельный автобус, который везет их прямо до мест их дислокации в Москве.

Действительно, перед призывным пунктом стоял большой белый комфортабельный автобус. Значит, призывники с комфортом поедут.

И вот последние минуты перед отправкой, последние поцелуи и пожелания.

- Вон мой сын с девушкой прощается, - указала одна женщина на юношу, стоявшего рядом в обнимку с возлюбленной.

Представившаяся Мариной женщина сказала, что ее сына зовут Александр:

- Ему 20 лет. В армию идет после колледжа. Он у меня спортивный: получил разряд кандидата в мастера спорта по академической гребле, также ходил несколько лет в секцию рукопашного боя. Сказал, что раз надо послужить, готов послужить. Я рада, что он попал в такие элитные формирования. За него я спокойна.

СПРАВКА «КП»

154-й отдельный комендантский Преображенский полк дислоцируется в Москве. Обеспечивает в Московском гарнизоне патрулирование, антитеррористическую деятельность. Кроме того, группа разминирования полка занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Москвы.

Входящий в формирование отдельный батальон почетного караула обеспечивает проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонных мероприятий с участием войск, процедуры воинских почестей при похоронах.

Полк был создан в декабре 1979 года. При этом рота почетного караула была создана еще в 1944 году в составе Первого полка дивизии особого назначения имени Дзержинского НКВД СССР. Одним из первых высоких гостей, которых встречал почетный караул, стал Уинстон Черчилль.

Семеновский полк также дислоцируется в Москве. На него возложены обязанности по охране объектов центральных органов военного управления: главных штабов Вооруженных сил, управлений Министерства обороны.

Был создан 7 октября 1919 года.