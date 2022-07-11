На болоте Старосельский мох в Тверской области обосновалось растение-хищник

Вот такая хищница-росянка растёт на болотах. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Если хотите необычного и экзотичного, но не хотите ехать далеко, то отправляйтесь на верховое болото. Как машина времени, оно перенесет вас в прошлое. Растительность и пейзаж здесь не меняются тысячелетиями. Странные, инопланетные крики болотных птиц и терпкий запах багульника помогут прочувствовать атмосферу этой экосистемы.

А чтобы увидеть экзотику, нагнитесь ниже. Еще ниже. Среди мхов, стелющейся клюквы и белесой андромеды вы увидите ее – росянку.

Расти на верховом болоте может далеко не каждый. Вода здесь бедна питательными веществами, холодная и очень кислая. Каждое растение решает задачу недостатка питательных веществ по-своему. Сосны растут очень медленно и очень маленькими. Клюква, багульник и другие вересковые завязывают отношения с грибами. Росянка привыкла жить на кислых и бедных субстратах. Избыток питательных веществ, в частности кальция, может даже погубить хищное растение. А недостающие элементы – калий, фосфор и азот – росянка получает из пойманных насекомых.

Наша росянка – маленькое растение. Листочки всего по 5 – 7 мм в ширину, поэтому ее бывает сложно заметить. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Как росянка ловит насекомых, очень хорошо описал Чарльз Дарвин. «Если поместить маленький органический или неорганический предмет на железки в центре листа, они передают двигательный импульс краевым щупальцам. Ближайшие из них первыми подвергаются действию и медленно пригибаются к центру, потом - стоящие дальше, пока, наконец, все не наклонятся над предметом. Для этого требуется от одного часа до четырех, пяти и более». После того как все щупальца склонятся над жертвой, росянка выделяет ферменты, растворяющие тело добычи. Насекомоядность в мире растений не то чтобы редкость. Во всем мире насчитывают примерно 600 видов таких растений. В России можно обнаружить около 15.

Наши насекомоядные растения заметно отличаются от тропических. Например, на болоте Старосельский мох много круглолистной росянки, которую можно найти почти на всем протяжении экотропы. Но люди проходят по болоту, даже не подозревая о ее существовании. Наша росянка – маленькое растение. Листочки всего по 5 – 7 мм в ширину, поэтому ее бывает сложно заметить.

Гуляя по верховому болоту присмотритесь к кочкам с красноватым мхом. Там, раскинув листочки-ловушки, терпеливо ждет свою добычу необычное существо – растение-хищник.