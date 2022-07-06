О главных событиях в Тверской области на утро 6 июля 2022 года: где купаться опасно, смерть на карьерах и закрытие ковидных госпиталей

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 6 июля 2022 года.

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 6 июля 2022 года.

Роспотребнадзор Тверской области в июне провел лабораторные исследования вод и почвы в местах отдыха тверичан.

Специалистами установлено, что качество воды в Волге (в районе набережной Афанасия Никитина), Тьмаке (в поселке Первомайский), Тверце (в зоне отдыха у Тверецкого моста), а также возле карьера в деревне Константиновка не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Паразитологические показатели - в норме.

Загорать, как выяснилось, тоже можно не везде. Пробы почвы на песочных пляжах карьера, а также берегах Тверцы не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. А ведь еще месяц назад там было чисто.

Санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям отвечает только почва в акватории Волги и Тьмаки.

Кстати, накануне Роспотребнадзор опубликовал памятку для жителей о том, как выбрать водоем для купания и отдохнуть без вреда для здоровья.

Вечером минувшего дня молодой человек утонул на карьерах вблизи деревни Васюково Бежецкого района, поступило в СУ

По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.

- Место обнаружения тела осмотрено следователем и сотрудниками полиции, опрошены очевидцы произошедшего. Для установления точной причины смерти погибшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

5 июля в Твери прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

Заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась до уровня начала пандемии в 2020 году - за последние сутки к 5 июля заразилось всего 11 человек.

К плановой работе возвращены почти все лечебные учреждения, ранее занятые под инфекционные госпитали.

Принято решение о закрытии ковидного госпиталя в Калининской ЦРБ.

Теперь пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией при необходимости смогут пройти лечение в госпитале областной клинической больницы.