Учителям – цветы, детям – дом: купить один букет, чтобы помочь многим

Благотворительная акция «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

Первый месяц лета уже прошел. С такой скоростью и оглянуться не успеем, как опять настанет 1 сентября. Снова родители поведут детей в школу. В руках у ребят будут цветы для учителей, а в мыслях – ожидание встречи со школьными друзьями.

Благотворительный фонд «Константа» очень хочет, чтобы так было у каждого ребенка. Но, к сожалению, его сотрудники знают, что по разным причинам дети могут быть разлучены с родителями и встретить День знаний в государственном учреждении.

В новых стенах

Фонд предлагает всем желающим принять участие в благотворительной акции «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ». Ни в коем случае нельзя оставить без внимания учителей. Цветы у педагога обязательно должны быть. Но можно подарить педагогу не 20 букетов, а всего лишь один. Зато такой, что подарок запомнится надолго.

А сэкономленные деньги направить на помощь семьям, у которых случилась беда – произошел пожар. Люди остались без дома, без дорогих сердцу памятных вещей. И если старые фотографии, любимые игрушки не вернуть, то восстановить дом, чтобы детям и родителям не пришлось разлучаться, чтобы они смогли в новых стенах строить счастливую новую жизнь, - в наших силах.

Собранные средства будут направлены на восстановление жилья, покупку мебели, необходимых вещей пострадавшим.

К сожалению, пожары происходят часто. Особенно в семьях, которые живут на селе. Один из проектов фонда - «Кипрей» - направлен на помощь погорельцам и – что очень важно! – на предотвращение пожаров в домах семей, которые либо отапливаются аварийными печками, либо имеют неисправную проводку, но сами отремонтировать их не могут из-за отсутствия средств. Фонд собирает деньги и проводит необходимые работы, чтобы беда не случилась. Только в 2021-м такая помощь оказана 31 семье, где воспитывается 86 детей.

Как помочь?

Инициатором акции «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» в классе может быть учитель, родитель или ученик. Обязательно сначала нужно обсудить это предложение с педагогом. А дальше договориться принести 1 сентября ОДИН букет от класса. Или каждый ученик принесет по одному цветку, чтобы всем вместе собрать ОБЩИЙ большой и очень необычный букет. Есть важное условие: участие должно быть добровольным. Добрые дела нельзя делать по принуждению.

Участникам акции фонд «Константа» передаст грамоты для учителя и благодарность для класса, открытку-вкладыш в букет. (Если вы находитесь не на территории Тверской области, то атрибутика для самостоятельного распечатывания будет направлена по электронной почте).

Чтобы сотрудники фонда успели передать благодарности к 1 сентября, информируйте их о своем участии и поддержите проект «Кипрей» (семьи с детьми, пострадавшие от пожара) до 20 августа.

Узнать подробнее о «Константе», его работе и подопечных можно на сайте https://constanta-fund.ru/ и в соцсетях: https://t.me/konstantafund https://vk.com/bfconstanta

Хотите участвовать? Напишите на почту info@constanta-fund.ru с указанием в теме письма – Дети вместо цветов. Задать вопросы можно по телефону 8 4822 79-66-15.

Перевод можно сделать либо от класса, либо от отдельного человека. Для этого на сайте фонда «Константа» в разделе «Проекты» найдите сбор «Дети вместо цветов» https://constanta-fund.ru/projects/deti-vmesto-czvetov/ . При перечислении средств укажите в строке: Имя и Фамилия дополнительно – Населенный пункт, школа, класс. По электронной почте с вами свяжутся сотрудники фонда.

Также перевод можно сделать через реквизиты:

БФ «Константа»

170010, г. Тверь, Тверской проспект, д. 6, офис 104

р/с 40703810500150000152

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

к/с 30101810745250000659

ИНН 7704278510, КПП 695001001

БИК 044525659

В назначении платежа указать: Акция. Населенный пункт, школа, класс.

Делитесь своим желанием участвовать в акции «Дети вместо цветов», а после фотографиями и видео своего праздника в соцсетях с хештегами #детивместоцветов #фондконстанта или присылайте их на почту info@constanta-fund.ru

Фонд «Константа» присоединяется к акции «Дети вместо цветов»

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