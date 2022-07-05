«Репетиторов у меня не было»: Выпускник из Твери, набравший максимальные 300 баллов на ЕГЭ, в столичные вузы поступать не планирует

Школьные учителя были уверены, что Олег хорошо сдаст ЕГЭ, однако то, что баллы окажутся настолько феноменальными, не ожидал никто. Фото; из личного архива Олега Малышева

Как мать, пережившая ЕГЭ, доложу, что экзамен этот сложный, даже для подготовленных, талантливых, везучих и одарённых. Просто так высокий балл не поставят и не «вытянут» любимчика. Проверка многоуровневая, сложная - в несколько рук и глаз, ведь документ - путевка в жизнь. Поэтому те, кто сдаёт экзамен на 90 баллов, вызывают у меня громадное уважение. Чего уж говорить о стобалльниках! Гении!

А вот выпускник гимназии №10 17-летний Олег Малышев сдал каждый из трёх госэкзаменов на 100 баллов, и стал единственным в Тверской области 300-балльником. Таких блестящих результатов в стране единицы.

Конечно же, мы не могли не поинтересоваться у Олега: Как? Как ему это удалось? Может какая-то методика подготовки особая? Репетиторы выдающиеся?

Оказалось, репетиторов у молодого человека не было вовсе, он просто тщательно готовился и любит предметы, которые сдавал. И конечно же, талантливого молодого человека поддерживали родители, мама - технический дизайнер, отец - начальник одного из тверских производств.

- Получить такие высокие баллы на ЕГЭ мне помогла усердная подготовка и любовь к тем предметам, которые я сдавал. Я набрал по 100 баллов по русскому языку, литературе и немецкому языку. Немецкий язык я начал усердно изучать в школе ещё во втором классе, а ближе к старшей школе понял, что языки - это то, чем я хочу заниматься в будущем, поэтому, можно сказать, подготовка к сдаче этого предмета непрерывно шла уже долгие годы, однако больше всего сил я приложил, конечно, в 11 классе. Похожая ситуация и с русским языком и литературой. Что-то для сдачи экзамена я начал изучать ещё во второй половине 10 класса, летом перед 11 классом активно читал книги для сдачи литературы, а в 11 классе занялся практической частью, - рассказывает Олег, - В основном я готовился к ЕГЭ сам, репетиторов у меня не было (единственный момент - я посещал раз в неделю курсы по подготовке к ЕГЭ при Тверском госуниверситете по русскому и литературе). Очень помогли мне и мои замечательные школьные учителя - Виктория Владимировна Рыжова по немецкому языку и Анна Евгеньевна Иллюминарская по русскому языку и литературе. Они активно меня поддерживали, а также смогли пробудить во мне интерес к этим предметам. Сама подготовка, честно говоря, шла достаточно тяжело: практически всё своё свободное время мне приходилось посвящать экзаменам, временами было довольно трудно морально.

Что интересно, подавать документы в столичные вузы Олег не планирует, поступать будет на направление «Лингвистика» в Тверском госуниверситете.

- В поступлении в вузы столицы и других городов есть достаточно подводных камней лично для меня, в то время как в факультете Тверского университета я уверен. Кроме того, я также был бы действительно рад стать полезным человеком именно для своего города, - подчёркивает юноша.

Поинтересовались мы и тем, был ли уверен молодой человек в такой успешной сдаче экзамена?

- Мои школьные учителя были уверены, что я хорошо сдам ЕГЭ, однако то, что баллы окажутся настолько феноменальными, мне кажется, не ожидал никто. Само собой, все были очень рады. Лично я надеялся, что моя усердная подготовка принесёт свои плоды, хотя, честно говоря, порой я сомневался в собственных способностях, так что итоговые результаты стали для меня очень большим и приятным сюрпризом.

Ну и, конечно же, попросили сказать напутствие тем, кому ЕГЭ ещё предстоит сдавать, дать рекомендации:

- Сложно сказать, есть ли у меня какие-то особые методы подготовки к экзаменам. Мне определённо очень помогла способность планировать и распределять время: я тщательно разбирал все темы и нюансы, время от времени повторяя пройденное. Думаю, именно это позволило мне ничего не упустить при подготовке. ЕГЭ - это важный, но проходящий жизненный этап, от которого зависит не так много, как кажется. Так что, в первую очередь, я бы посоветовал другим ребятам поменьше волноваться, не забывать отдыхать и уделять внимание своему состоянию, чтобы не перегореть ближе к экзаменам. Умение планировать, является по-настоящему важным. Я бы посоветовал составить чёткий план подготовки по каждому предмету, который включал бы в себя повторение ранее изученного тоже. И, само собой, очень важно любить те предметы, которые ты сдаёшь. Не следует бесцельно сдавать множество предметов. Лучше всего выбрать те, которые тебе действительно интересны и нужны для поступления в выбранное место, чтобы подготовка была осознанной и не такой напряжённой.

Казалось бы - все так просто... Осталось взять и сдать на 300 баллов.