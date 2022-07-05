О главных событиях в Тверской области на утро 5 июля 2022 года: медалисты, новая Трехсвятская и снова грозы

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 5 июля 2022 года. Фото: ПТО

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 5 июля 2022 года.

Вчера в Твери в театре драмы поздравляли выпускников школ - золотых медалистов. В этом году в регионе таких отличников учебы - 595 человек.

Наибольшее количество золотых медалистов в этом году в школах Твери (242), Академической гимназии ТвГУ (34), а также в образовательных учреждениях Вышневолоцкого городского округа (30), города Кимры (23), Торжка (22), Конаковского района (22), Нелидовского городского округа (20), Ржева (18), Торопецкого района (17), - сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего в 2022 году в Тверской области школьное обучение завершили 5444 человека.

По результатам ЕГЭ в этом году в Верхневолжье получено 75 высших результатов (100 баллов). Пять человек получили 100-балльные результаты по двум предметам. Один выпускник из Твери набрал 100 баллов по трем предметам.

Вчера в администрации Твери состоялось очередное заседание Совета по урбанистике при главе города. Участники обсудили техзадание на ремонт улицы Трёхсвятской. Главная пешеходная улица победила в голосовании на благоустройство в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.

Проект предусматривает функциональное зонирование пространства: устройство зон для отдыха и активного движения пешеходов, торговли и общественного питания, размещения выставок и проведения мероприятий, установки арт-объектов. Существующее озеление максимально сохранят, но добавят цветочных конструкций.

Пешеходную зону выложат гранитной брусчаткой и для разнообразия установят малые архитектурные формы и городскую мебель. Изменится система наружного освещения, а на зданиях появится вечерняя подсветка.

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило, что утром 5 июля в регионе ожидается гроза, ливневые дожди, усиление ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Также, 5-6 июля на территории Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность в связи с установившейся жаркой погодой.

Напомним, что вечером 4 июля сильная гроза и дождь с градом обрушились на Пролетарский район Твери, а именно на микрорайон Мигалово. Сильный ветер повалили деревья. Местные жители в соцсети поделились фотографиями последствий стихии.