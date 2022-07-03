Пенница-слюнявица или Откуда берётся пена на растениях

В тишине жаркого летнего полдня слышно как что-то капает с листьев деревьев. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Под сводом сплетенных ивовых ветвей сумрачно и прохладно. Перед тем, как идти дальше по тропе, делаю остановку в этом оазисе. В тишине жаркого летнего полдня слышно как что-то капает с листьев деревьев. Я вздрагиваю – холодная капля попадает мне на руку.

Дождь? Нет, на небе по-прежнему ни облачка. А роса не могла так долго сохраниться. На ветках ивы и других растений, то тут, то там, видны белые комья пены. Капает именно она.

Но что это и откуда оно берется? Я выбираю один комочек и начинаю его рассматривать. Среди белых пузырьков виднеется что-то зеленое.

Палочкой осторожно убираю пену. На стебле растения сидят два маленьких – всего по три миллиметра длиной – забавных существа. Забираю одно из них, чтобы рассмотреть получше. Существо проворно перебирает шестью лапками и то и дело изгибает конусовидное брюшко. Тело у него светло-зеленое, на голове крупные черные глаза-точки. Мне он напоминает мультяшного динозаврика. Насмотревшись на жителя пенных комочков, возвращаю его обратно.

Это насекомое из семейства пенниц. Еще иногда их называют слюнявицами. Пенница – родственник цикад, взрослые особи и внешне их напоминают. А я рассматривала личинку. Личинки пьют сок растений, на которых живут. А потом выделяют пенную жидкость, которая защищает их и от перегрева и от хищников. Чем жарче, тем больше пены выделяют насекомые. В этом же коконе из пены личинки превращаются во взрослых особей.

Многие явления в природе кажутся непонятными и загадочными. Но большинство из них легко разгадать самому. Нужно лишь проявить немного любопытства.