Принцип «не навреди» не работает: Врач из Твери рассказал, как спасти человека, если он не дышит

Делать сердечно-лёгочную реанимацию должен уметь каждый. Фото: Виктория ТУШКОВА

Встаю на колени, кладу Гоше на грудь сцепленные замком руки и делаю первую компрессию: «Раз!» Тело Гоши странно пружинит, и мы с ним буквально подпрыгиваем на месте. Наверное, неправильный упор и угол наклона... Резво встаю ровнее - счёт идёт на секунды! «Два, три, четыре… тридцать! Вдох!»

Гоша - это фантом, специальный медицинский манекен, при помощи которого учат делать сердечно-лёгочную реанимацию. Уметь это должен каждый. В Лихославле недавно умер молодой, полный сил сорокалетний мужчина. Умер внезапно, в спортзале, от остановки сердца. Помочь ему никто не смог. Эту историю рассказали «КП»-Тверь» местные волонтёры, при содействии которых в городе прошли занятия, на которых собравшихся учили делать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР).

Такие занятия безвозмездно в Тверской областной больнице ведёт врач-реаниматолог Максим Петрушин. Иногда выезжает и в районы, как в этот раз. Конечно, на такое занятие лучше сходить лично. Алгоритм оказания первой помощи нужно знать как Отче наш. Ведь ситуация, когда на твоих глазах умирает человек - сильнейший стресс, да и копаться в памяти, натужно вспоминая очерёдность действий, времени не будет.

Занятия по оказанию первой помощи ведёт врач-реаниматолог Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

Но если у вас совсем нет возможности посетить подобные занятия, мы постараемся помочь.

КТО НУЖДАЕТСЯ В СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

Любой человек, находящийся в состоянии клинической смерти. Определить клиническую смерть просто. Главных параметров два: нет сознания, нет дыхания.

- Не тратьте время, пытаясь понять, есть ли у человека пульс, - советует Максим Петрушин. - Это может быть сложно. Если человек без сознания и не дышит - это клиническая смерть.

Мудрый принцип «не навреди» тут не работает. Хуже уже не будет: если человек находится в состоянии клинической смерти, он уже умер, как бы цинично это не звучало. Но из этой смерти его ещё можно вернуть. А из биологической, которая неминуемо наступит в течение считанных минут, уже нет.

- Делать сердечно-лёгочную реанимацию не нужно лишь в двух случаях: если у человека нет головы или налицо признаки биологической смерти - трупное окоченение, трупный запах, трупные пятна, - жёстко, но доходчиво объясняет доктор.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ОБНАРУЖИВ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ СОЗНАНИЯ

Первое. Определяем, нет ли опасности. Как говорят врачи, один труп лучше, чем два. Проверьте, нет ли рядом пожара, задымления, оборванных электрических проводов, сыплющихся с ближайшего здания кирпичей.

Второе. Проверяем сознание. Слегка встряхните человека за плечи и спросите: «С вами всё в порядке?» Молчит, не двигается - значит, сознания нет. Бить по щекам или трясти пострадавшего не нужно.

Третье. Привлекаем внимание окружающих громким криком: «На помощь!»

Четвёртое. Проверяем дыхание. Принцип: вижу, слышу, ощущаю. Наклоняемся к лицу пострадавшего, ухом к носу и рту. Глазами в это время следим за движением грудной клетки. Отсчитываем про себя десять секунд. Если вы не услышали и не ощутили за это время дыхания, не увидели колебаний грудной клетки, - человек не дышит.

как проверить дыхание. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пятое. Вызываем «скорую» по телефону 112. Если рядом есть люди, лучше делегировать это кому-то, а самому приступить к СЛР. Кричать в толпу «Вызовите скорую!» - бесполезное занятие. Ответственность нужно персонализировать. Попросите конкретного человека и (обязательно!) попросите его остаться рядом или вернуться (если он побежит вызывать врачей в тихое место). Со «скорой» у вас должна быть связь!

Шестое. Приступаем к СЛР или хотя бы к её главной составляющей - непрямому массажу сердца - до появления у пострадавшего дыхания или до приезда медиков. Если вы осознаёте, что помощи придётся ждать очень долго (например, вы находитесь далеко за городом), постарайтесь производить СЛР хотя бы полчаса. Сразу скажу: это сложно, если вы человек неспортивный. Буквально к концу первого цикла из 30 компрессий (а это меньше 30 секунд) у меня заболели запястья. Но на кону чья-то жизнь.

СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

Стандартный цикл - 30 компрессий и два выдоха рот в рот, затем снова 30 компрессий и два выдоха и снова. Перерывов быть не должно. Частота нажатий около 100-120 в минуту.

Нажатия делаем на середину груди. У мужчины это место находится примерно между сосками.

- Если перед вами женщина, просто представьте, где было бы это место, будь она мужчиной, - подсказывает Максим Петрушин.

Жмём не просто ладонями. Положите одну кисть на другую, перекрестите пальцы. Пальцами верхней кисти сожмите нижнюю. Пальцы нижней кисти остаются выпрямленными (смотрите фотографию).

Правильная постановка рук при непрямом массаже сердца: руки выпрямлены, в замке, пальцы нижней ладони немного тянем на себя. Фото: Виктория ТУШКОВА

Встаём на колени и как бы нависаем над пострадавшим. Упираем ему в грудь выпрямленные руки. Давим не руками, а корпусом. Руки остаются прямыми, при этом верхняя кисть как бы немного тянет на себя нижнюю - работаем нижней частью ладони.

Чтобы сделать выдох рот в рот, откидываем голову человека назад, открываем ему рот (должна быть разжата челюсть, не только губы), зажимаем нос и делаем обычный полный выдох. Губы должны плотно соприкасаться, как в поцелуе.

Число нажатий считаем десятками: раз, два, три… десять; раз, два три… двадцать. И так далее. Так проще не запутаться. По этой же причине считаем вслух. Два выдоха после каждой тридцатой компрессии.

Дыхание рот в рот. Голова пострадавшего запрокинута назад, нос зажат, челюсти разжаты. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЕСЛИ ЕСТЬ ПОМОЩНИК

Производить СЛР можно вдвоём. Вы должны встать на колени по обе стороны от человека. Один делает компрессии, второй - выдохи рот в рот. Главный тот, кто делает непрямой массаж сердца. После каждого тридцатого нажатия он чётко и громко командует: «Вдох!» Второй участник подключается.

СЛР лучше делать вдвоём, сменяя друг друга. Но важна согласованность действий. Фото: Виктория ТУШКОВА

Устав, командуем: «Меняемся!» Тогда компрессии делать продолжает второй спасатель, оставаясь на своём месте, бегать вокруг пострадавшего и терять время не нужно.

ЕСЛИ ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК

Алгоритм тот же. Только нажатия нужно делать одной рукой (чтобы не поломать ребёнку рёбра). В случае с грудничком обхватываем его грудь обеими ладонями с двух сторон. Пальцы с указательного по мизинец - под спинкой, большие - на груди. Компрессии делаем большими пальцами.

КАК ЗАПОМНИТЬ АЛГОРИТМ

Прочитав всё вышеописанное один раз и попробовав повторить, вы наверняка запутаетесь в очерёдности действий. Что уж говорить о реальной стрессовой ситуации, когда адреналин зашкаливает. Поэтому запомните основные фразы, заучите их. Проговорив эту мантру, вы вспомните, что нужно делать.

Нет сознания, нет дыхания.

«С вами всё в порядке?»

«На помощь!»

Вижу, слышу, ощущаю.

«Вызовите скорую!»

Вот, собственно, и всё. А положение рук, собственную позу при СЛР можно просто потренировать. Хотя бы на большой кукле или плюшевом медведе.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БЕЗ СОЗНАНИЯ, НО ДЫШИТ

Переверните человека на бок (чтобы он не задохнулся от западания языка или от рвотных масс) и вызывайте медиков. Перевернуть человека, даже довольно тяжёлого, не так сложно.

Опуститесь на колени сбоку от пострадавшего. Его руку, ближнюю к себе, вытяните перпендикулярно к телу. Дальнюю руку согните в локте и поместите ладонью под щёку (под левую, если рука правая, и наоборот). Его дальнюю от себя ногу чуть согните в колене.

Возьмитесь за локоть дальней руки и за колено дальней ноги. Несильным рывком уложите человека на бок (лицом к вам). Придайте устойчивое положение.

ВАЖНО!

- Увы, огромное количество людей ежегодно умирает потому, что мы не умеем правильно вызвать скорую помощь. Если в панике вы просто что-то прокричите и повесите трубку, к вам никто не приедет, - говорит Максим Петрушин. - Чётко и коротко сформулируйте основную информацию.

Что необходимо сказать, вызывая «скорую»:

- что человек находится в состоянии клинической смерти;

- мужчина это или женщина, приблизительный возраст пострадавшего;

- местонахождение;

- телефон для связи (на случай, если скорая помощь не сможет вас сразу найти).