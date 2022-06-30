Отчет губернатора: Бюджет Тверской области увеличился

Губернатор выступил с годовым отчетом в областном парламенте. Фото: ПТО

30 июня на заседании Законодательного Собрания Тверской области трибуну примерно на два часа занял губернатор Игорь Руденя. Глава региона выступил с традиционным отчетом о работе областного правительства за прошлый год.

Губернатор говорил долго и подробно.

- Благодаря комплексным мерам поддержки наших предприятий и граждан, эффективной работе системы здравоохранения, ситуация в регионе в 2021 году оставалась стабильной, - отметил Игорь Руденя по поводу того, как мы пережили год всплеска коронавируса.

Расскажем тезисно об основном.

В 2021-м по сравнению с 2020-м объемы доходов в бюджете региона выросли на 17% - до 92,3 млрд рублей (из них - 30,9 млрд - федеральные средства, в 2020 таких было 25,2 млрд), по привлечению федеральных денег мы первые в ЦФО.

Индекс промышленного производства вырос на 4%.

Расходы областного бюджета в 2021 году увеличились на 16% по сравнению с 2020-м.

Был реализован ряд крупных инвестпроектов - создано почти 3000 рабочих мест.

На поддержку промышленности в регионе было направлено 1,3 млрд от Минпомторга РФ, а также 683 млн - от федерального фонда развития промышленности, 310 млн — от областного аналогичного фонда.

В 2021 году в регионе продолжилась работа по созданию промышленных зон с льготными условиями для инвесторов - «Боровлево-3», «Эммаус» и «Раслово».

Оборот малого и среднего бизнеса прирос за год на 17,4% и составил 400,8 млрд рублей.

Количество самозанятых увеличилось на 14 тыс. граждан и составило 20336 человек. Кстати, на сегодня таковых уже на 9 тыс. с лишним больше.

Производство сельхозпродукции по сравнению с 2020-му выросло на 4,4 млрд рублей, крупнейшие инвестпроекты в АПК на 65 млрд рублей были реализованы в Бежецком и Конаковском районах, Кашинском и Ржевском округах.

Незаконные рубки леса уменьшились на 32,5% (2020 - 157 выявленных фактов, 2021 - 106). В земли лесного фонда было переведено 52,8 тыс. га.

Туристический поток за два года (с 2019-го) вырос на 41 % - до 2,4 млн людей (считают хоть раз переночевавших в отелях региона), круизных - до 52 тыс ( в 2020-м было 20 тыс.).

В 2021-м отремонтировали 585 км дорог - на 100 км больше, чем в 2020-м.

В 2021-м автобусы «Транспорта Верхневолжья» начали курсировать еще в четырех муниципалитетах (считая райцентры с районами) - в Ржевской, Кимрской, Старицкой и Зубцовской агломерациях.

Было построено 190,4 км газопроводов. Уровень газификации региона вырос до 68%.

В 38 муниципалитетах благоустроили 21 двор и 79 общественных пространств ( в 2020-м было соответственно26 и 87).

В рамках «мусорной реформы» закуплено 752 бункера, 2475 евро-контейнера и 3452 обычных контейнера, произведены работы по рекультивации 6,7 га свалки под Кимрами, 6,3 га — в Нелидово, 18,7 га — на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Построен и сдан 81 многоэтажный дом общей площадью 596,6 кв. м.

76 тыс человек были обеспечены бесплатными лекарствами от коронавируса, 603 тыс граждан вакцинированы.

Открыт единый центр скорой помощи.

Отдельно глава региона отметил рост объёма финансирования Адресной инвестиционной программы в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. В рамках АИП были введены в строй 25 объектов образования, спорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, в текущем году продолжается работа на 11 объектах, строительство которых началось в 2021 году.

Губернатор отметил, что в 2021 году была продолжена работа по снижению уровня государственного долга Тверской области. Сокращение госдолга по итогам года составило 8,4 млрд рублей. В настоящее время госдолг региона представлен исключительно бюджетными кредитами.

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО