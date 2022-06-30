Пять бытовых приборов, которые нельзя использовать в жару в квартире без кондиционера

Каждый этот прибор попутно нагревает квартиру. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В чём секрет термоса? Он один - герметичность термоизолированного сосуда. Вот так же и с квартирой, только многим это трудно принять. Если хотите, чтобы в квартире было прохладно, не впускайте в неё воздух с улицы, если его температура выше, чем в помещении.

Уличная температура, безусловно, главная причина нагрева помещения. Есть ещё солнечный свет, который проникает через окна. Поэтому окна и двери держите закрытыми, в крайнем случае - на микропроветривании. И обязательно завешивайте окна с солнечной стороны плотными шторами.

Но, кроме природных факторов, есть и техногенные факторы. Вот наш рейтинг пяти бытовых приборов - уничтожителей прохлады в квартирах.

1. Приготовление пищи на плите. В жару надо отказаться от готовки сложных энергозатратных блюд. Час варки-жарки на плите равен часу работы двухкиловаттного калорифера. А духовка - все три киловатта. Если кухню нагреть до 30 градусов, а на улице тоже 30 градусов, остудить получится только тогда, когда придёт настоящая прохлада. Но её метеорологи пока не обещают.

2. Компьютер. Обычно работает не менее 150 часов в месяц, выдавая каждый час 0,1 киловатта тепла. Вроде немного, но курочка по зёрнышку... Если проецировать на работу обогревателя, то эти 150 часов равны часу нагрева квартиры восемью двухкиловаттными калориферами.

3. Фен. Пользуются им часто, горячий воздух он выплёвывает уверенно. В месяц в среднем работает 25 часов, выдавая за условный час работу шести двухкиловаттных обогревателей.

4. Пылесос. Это, как и фен, реактивный нагреватель. Но реже им пользуемся - в среднем 4 часа в месяц. За это получаем столько тепла, сколько выделяет за час двухкиловаттный нагреватель.

5. Утюг. Его суммарную работу можно сравнить с часом нагрева помещения калорифером мощностью один киловатт.

Конечно, отказ или ограничение использования этих приборов - не спасение от жары, но, безусловно, сохранение в помещении приемлемой для жизни температуры.