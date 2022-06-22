Не нападут, но помётом обдадут: Как вести себя с птенцами чаек в Твери и бояться ли взрослых особей

В Твери чаек много, причем гнездятся они порой далековато от водоемов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По Твери тут и там бегают птенцы чаек, а небо над ними наполнено галдящими родителями. Кто-то считает это проблемой, а кто-то норовит спасать птенцов.

На днях реабилитационный центр для диких животных «Ромашка» (расположен в Зубцовском районе) в своем паблике опубликовал актуальный пост. Содержащие центр супруги-биологи Алексей и Яна Мурашовы написали, что их буквально завалили предложениями забрать к себе птиц с травмами крыльев. Причем, как правило, звонят из Твери и нередко по поводу чаек. В областной столице их и вправду развелось немало.

- Чайки так сильно расплодились, в том числе в Твери, потому что в городах и рядом с ними много мусорных свалок, помоек, - прокомментировала ситуацию Яна Мурашова «КП»-Тверь». - Вот чайки и мигрируют в города, размножаются там и живут.

Биологи обращают внимание граждан на то, что они в свой центр городских птиц принять не могут: у них не тот профиль, да и центр все-таки не резиновый, там и так уже содержится немало зверей и птиц. Среди последних превалируют совы.

Яна Мурашова пояснила, что нужно делать горожанам при виде птенцов чаек и стоит ли бояться взрослых птиц, охраняющих своих отпрысков и угрожающе пикирующих на прохожих.

- В последнее время чайки все чаще устраивают свои гнезда на территориях закрытых промзон, на крышах домов и гаражей, детсадов и просто во дворах больших населенных пунктов, - рассказала биолог. - Крыши современных домов, гаражей и производственных зданий представляют собой залитые гудроном площадки, на которых по весне и во время дождей образуются мелкие теплые лужи, нередко сохраняющиеся на длительное время. Именно этот фактор стимулирует чаек на постройку там гнезд. Кроме этого крыши представляют собой весьма безопасную зону и недоступны для основных врагов, включая человека, хорошо просматриваются чайками с воздуха - легко заметить опасность. Однако к концу насиживания большинство импровизированных водоемов на крышах пересыхает, птицы вынуждены уводить своих детей на ближайший настоящий водоем. Вот тут-то и начинаются проблемы. Чайки относятся к выводковым видам птиц, то есть после вылупления из яйца, обсохнув под матерью или на теплой крыше, птенцы способны сразу следовать за родителями. Что они и пытаются сделать, падая при этом с крыш на головы прохожим. Малый вес и пуховое оперение, как парашют, спасают их от гибели.

Чайка с птенцами на водоеме в черте Твери. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Анна Мостовая

Биолог подчеркивает, что, если вы видите птенцов чайки, не нужно торопиться их спасать и забирать к себе домой, чтобы потом пытаться отдать в какой-нибудь зооцентр.

- Если птенцы находятся близко от людей или от проезжей зоны, достаточно поместить их в открытую коробку и на глазах у взрослых птиц вынести в более безопасное место, посадить куда-нибудь на травку. Если обнаружили птенцов на закрытых территориях, с которых они выбраться не могут, также достаточно собрать малышей в открытую коробку и на глазах взрослых птиц вынести за пределы завода, детского садика, гаражей… Ведь чайки заботливые родители, они летят вслед за людьми и сразу же забирают своих детей, высаженных на траву из коробки. Потом они поведут малышей в безопасное место. А людям после проведения спасательной операции лучше сразу уходить, чтобы не мешать птицам воссоединиться.

Яна Мурашова отметила, что чайки, хоть и пикируют на людей, защищая птенцов, особой опасности не представляют:

- Это не хищники и не вороны, максимум, что они могут сделать, - обдать вас пометом, так что одевайтесь соответственно...

Биолог рассказала и про то, что нужно делать, если вы решите забрать себе птенца, который травмирован или точно остался сиротой, поскольку чаек рядом долгое время нет.

- Пухового птенца следует поместить в картонную коробку, желательно длинную. На дно насыпать опилки, чтобы птенец не загрязнял пух, - рассказала эксперт. - В одном углу поместить обычную лампочку мощностью 40 ватт для обогрева (не энергосберегающую, которая светит, но не греет), а в другом - небольшую емкость с водой, чтобы птенец мог с самого первого дня смачивать себе грудку и живот. Кормить следует вначале мелко рубленным вареным яйцом, мясным и рыбным фаршем. Как правило, они начинают клевать его сами с первого дня, но иногда приходится покормить их несколько раз с пинцета или с пальцев рук. Подрастая, птенцы уже начинают есть кусочки мяса и мелкую рыбешку. А когда птенец оперится, в его рацион можно включать творог и даже кашу, но, конечно, только как добавку к рыбе и мясу. И тут еще обязательно нужно будет подумать о водоеме, в котором подросший птенец должен плавать хоть несколько раз в сутки. Иначе не начнет работать копчиковая железа, с помощью которой водоплавающие птицы смазывают свое перо специальным жиром, чтобы оно не намокало. И держать чайку придется еще недели две после того, как она полностью оперится, научится летать и будет хватать живую рыбу. Ведь на воле родители опекают своих птенцов даже тогда, когда те по размерам уже почти не отличаются от них.