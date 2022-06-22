Ожоги, отравление уксусом, инфаркт: Врач из Твери рассказал о правилах первой помощи при самых частых летних травмах и болезнях

Лето - время отдыха! А ещё ожогов и отравлений... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастье может приключиться внезапно. И тогда здоровье или даже жизнь близкого человека окажется в наших руках. Лечить - дело медиков. Но их успех во многом обусловлен тем, насколько грамотно была оказана пострадавшему первая помощь. Знать её принципы нужно обязательно!

О правилах оказания первой помощи при самых частых летних травмах и болезнях рассказал в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) главный внештатный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин.

Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОЖОГИ НА ОТДЫХЕ

В рейтинге летних напастей первое место по праву занимают ожоги. Люди получают их при пожарах в собственных домах или на отдыхе. Чаще всего - по вине невоздержанности в употреблении алкоголя.

- Во время жарки шашлыков жидкость для розжига попадает на человека, он загорается - это страшнейшая ситуация. Особенно, если на человеке синтетическая одежда. Она быстро воспламеняется, прилипает. Площадь поражения становится очень большой. В любой ситуации первое, что необходимо сделать, - потушить огонь. Всегда возите огнетушитель в машине, это может спасти жизнь, - советует Максим Петрушин.

Действия при ожоге таковы:

- потушить огонь, прекратив к нему доступ кислорода: накрыть чем-то горящего человека или воспользоваться огнетушителем;

- если ожог небольшой, охладить его: приложить лёд, поместить обожжённую конечность под холодную воду;

- если площадь поражения большая, незамедлительно позвонить в «скорую» по номеру 112 и сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее отвезти пострадавшего в больницу;

- до прибытия врачей наложить повязку - перебинтовать обычным бинтом поражённый участок кожи. Ничем не обрабатывайте;

- дать пострадавшему выпить как можно больше воды.

- Ни в коем случае нельзя ничего отлеплять, отдирать ткань, прикипевшую к коже, вскрывать пузыри - это может привести к инфицированию раны, - предостерегает врач. - Если человек может пить, дайте ему воды как можно больше. При ожоге развивается сильнейшее обезвоживание, и наша задача - восполнить потерю влаги.

Если придётся транспортировать человека без сознания, уложите его на заднем сидении авто на бок. На правый или на левый - значения не имеет. В бессознательном состоянии у человека может произойти рвота. Если он лежит на спине, то рискует задохнуться из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути. На боку такой риск минимален.

СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ

- Людям с нордическим фенотипом: бледная кожа, светлые глаза - лучше вообще не загорать. У них велик риск развития рака кожи из-за воздействия ультрафиолета. Ожоги от солнца можно получить тоже достаточно страшные, - предупреждает Максим Петрушин.

Первая помощь при солнечном ожоге такова:

- как можно быстрее охладить место ожога - встать под холодную воду и стоять под этим душем насколько возможно долго;

- если ожог спровоцирует жар, лихорадку, примите нестероидное противовоспалительное средство: аспирин, парацетамол.

- Системная реакция может быть сильной, поднимется температура, и эти препараты помогут вам спокойно пережить данную стадию ожоговой болезни. При зуде можно принять антигистаминное средство, - добавляет врач.

А как же животворящий кефир? Многие ещё с детства привыкли мазать им обожженные плечи.

- Я тоже так делал, - улыбается Максим Петрушин. - Но с точки зрения медицины это совершенно бесполезно.

Чесать обожжённое место нельзя, дабы не занести бактерии. Лучше наложить повязку - защитить повреждённую кожу от инфицирования. Если ожог действительно сильный, не стесняйтесь обратиться к врачу.

ОТРАВЛЕНИЕ УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИЕЙ

- Есть обычный столовый уксус, пяти- или шестипроцентный, а есть такая страшная вещь, как уксусная эссенция (концентрированный водный раствор уксусной кислоты, используемый в хозяйстве. - Ред.). Часто люди путают уксусную эссенцию с какой-то другой жидкостью. Например, с алкоголем. Выпивают и получают страшнейший химический ожог пищевода и желудка, - говорит Максим Петрушин. - Кроме того, крепкий уксус - гемолитический яд. Он разрушает эритроциты, почки «забиваются», и через трое суток у человека развивается сильнейшая почечная недостаточность, которая требует диализа и операции. Выживаемость у таких пациентов крайне низкая.

И не думайте, что такие случаи единичны.

- Каждый год только к нам в реанимацию (в реанимацию областной клинической больницы. - Ред.), поступает пять-шесть пациентов с отравлением уксусной эссенцией. Я уж не говорю о том, сколько таких пострадавших привозят в реанимации по области, - качает головой врач.

Главный совет. Если уксусная эссенция нужна вам в быту, не переливайте её в безымянные пузырьки. Большими буквами красным маркером напишите на бутылке: «Уксусная эссенция, не пить!». И обязательно уберите бутылку туда, где её не найдут дети. Ребятишек, отравившихся этой опасной жидкостью, тоже привозят в реанимацию ежегодно…

- Взрослый ещё поборется… А вот для детей это часто заканчивается фатально, - говорит врач.

Если эссенции кто-то всё-таки хлебнул, действия следующие:

- пострадавшему необходимо промыть рот и дать выпить два стакана холодной воды;

- немедленно вызвать скорую помощь или ехать в больницу.

ОТРАВЛЕНИЕ ПИЩЕЙ

- До обращения за медицинской помощью эффективнее всего применить так называемый «ресторанный метод» - выпить большое количество жидкости и вызвать рвоту, чтобы как можно быстрее вывести токсин, - даёт совет Максим Петрушин.

ИНФАРКТЫ

Эта беда летом тоже случается часто. И здесь главная помощь - вовремя распознать симптомы, чтобы не упустить время и вызвать «скорую». Есть «правило золотого часа»: чем раньше такой пациент попадёт к врачам, тем выше шансы его спасти.

- Главные симптомы инфаркта: боль за грудиной - давящая, сжимающая, как будто давит кирпич. Боль может отдавать в левую лопатку и левую руку. Она может возникать после физической нагрузки или при психоэмоциональном переживании. Некоторые просыпаются с утра и чувствуют, что за грудиной горит, - рассказывает врач. - В этом случае в первую очередь больного нужно иммобилизовать, уложить, не давать вставать и срочно вызывать «скорую» по номеру 112.

Если ваш родственник хорохорится: «Сейчас полежу, приму таблеточку, и всё пройдёт», - не слушайте. Когда вышеописанные симптомы появились, обязательно вызывайте медиков, советует Максим Петрушин.