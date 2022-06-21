До конца 2022 года в Тверской области запланировано провести капремонты в 406 многоквартирных домах

В областном правительстве прошло заседание. Фото: Александр ЖМУЛИН

21 июня на заседании областного правительства рассматривались итоги реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в 2021-м и планы на этот год. Тема эта для нашей области, впрочем, как и для многих других субъектов России, весьма злободневная. Необходимо увеличивать количество многоэтажек, где реально проведены ремонты. Иначе наблюдается картина, когда ремонтные работы в МКД «переносятся» на следующие года.

Это отметил на заседании губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, что показатели программы и динамика работ должны быть улучшены.

- Программа должна строиться с учётом опыта работы, пожеланий наших граждан, системы взаимоотношений бизнеса и власти - это открытость, доступность, поддержка среднего и малого бизнеса. Важно максимальное вовлечение наших предпринимателей в участие в конкурентных процедурах для работы на объектах, - сказал Игорь Руденя.

На заседании в большом зале. Фото: ПТО

Итоги прошлого года следующие. Капитальные ремонты были проведены в 339 домах ( в планах было - в 823 домах): в 96 - запланированные на 2021-й, в 243 - работы, перешедшие с прошлых периодов. Это позволило улучшить жилищные условия почти 35 тысяч человек.

В перечне работ - в основном ремонты крыш, фасадов, замена лифтов, обновление внутридомовых коммунальных сетей.

Объем израсходованных средств на капремонты МКД в 2021 году - свыше 1,2 млрд рублей. Это, кстати, самая внушительная годовая сумма в программе капитального ремонта многоквартирных домов с начала ее реализации в 2015-м.

В 2022 году по плану значится завершение капремонтов в 403 МКД: в 164 - работ, запланированных конкретно на этот год; в 242 - перешедших с прошлых лет. И дополнительно в краткосрочный план капремонта на текущий год включено 48 домов в Твери, Ржеве, Конаково, Торжке, Зубцове, Сонковском, Бежецком и Спировском районах.

Как было доложено на заседании, в 43 домах из запланированных в этом году работы уже проведены.

На 2023 год в планах пока значатся капремонты в 243 домах.

Лидерами по выполнению плановых работ в Верхневолжье являются Максатихинский, Лесной, Удомельский и Оленинский округа, Торжокский район. С 2015 по 2022 годы там продемонстрированы 100% результаты - отремонтированы 39 многоквартирных домов (на всех) из 39 запланированных.

При этом к примеру только в одном Ржеве на такой же период были запланированы работы в 39 МКД. В итоге сделаны они к 2022-му в 23 домах.

А в Твери (превышающей по количеству жителей все вместе взятые крупные райцентры региона) с 2015-го по 1022-й были запланированы капремонты в 283 многоквартирных домах. Исполнить задуманное удалось меньше чем на половину - работы завершены в 123 МКД.

Собираемость взносов с собственников жилья на капремонт у нас улучшается год от года. В 2021-м ее уровень достиг 97,6 %.

По итогам заседания губернатор Игорь Руденя подчеркнул: необходим постоянный мониторинг хода капремонтов домов и контроль качества выполненных работ.

Глава региона поручил создать в областном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов горячую линию для обращений жителей.

СПРАВКА КП

В Тверской области насчитывается 10061 многоквартирный дом.

Собственники жилья в 8203 МКД делают взносы на капремонты в региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Остальные (1858 МКД) аккумулируют средства на эти цели на спецсчетах. В таком случае жители домов сами принимают решения о проведении капремонтов.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО