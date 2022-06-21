Врач из Твери объяснил, почему записаться на платный приём к узкому специалисту проще, чем по полису ОМС

Почему так выходит: платный приём есть, бесплатного нет? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Здравствуйте, к кардиологу на этой неделе запись есть?

- На три недели вперёд занято…

- А платно?

- Приходите послезавтра.

Классический диалог, в котором многие из нас хоть раз да принимали участие. Записаться на приём по ОМС к узкому специалисту - задача не из лёгких.

На эту щекотливую ситуацию не раз жаловались читатели «КП»-Тверь». Почему так выходит: платный приём есть, бесплатного нет? Уж очень подозрительно - не намеренно ли в медучреждениях так поступают? Раз платный приём есть, значит, есть время, есть специалисты. С другой стороны, в чём тут выгода? Ведь и за «платного» и за «бесплатного» пациента больница получает те же деньги, только в первом случае от самого пациента, а во втором - от государства...

Эти вопросы мы задали главному врачу Областной клинической больницы Сергею Козлову.

Сергей Козлов. Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Врачи, которые ведут амбулаторный приём (принимают по полису ОМС. - Ред.), работают с большой перегрузкой. Запись всегда очень большая, поэтому приходится записывать пациентов надолго вперёд. При этом на платные услуги и желающих гораздо меньше, и свободные места обычно есть, - говорит Сергей Козлов.

Возникает закономерный вопрос: почему бы тогда просто не урезать часы платного приёма в пользу бесплатного? Оказалось, сделать так нельзя. «Бесплатные» врачи отрабатывают максимум своих часов, а платный приём - это совершенно другой поток.

- Платно может принимать завотделением, например, который не ведёт амбулаторный приём. Или приходят врачи со стационара, но уже после своей смены, дополнительно, чтобы подработать, - объясняет Сергей Козлов. - Бесплатно наши врачи принимают по 40 человек в день, и «впихнуть» кого-то ещё бывает просто невозможно…

При этом платные услуги в больнице - это всего 8% от всех услуг, отмечает врач. Всё остальное бесплатно, в рамках системы ОМС:

- На платный приём идут чаще всего люди, которые в условиях собственной загруженности просто не могут ждать. И спрос на платные услуги не такой большой.

Выходит, что врач не работает в один момент времени параллельно - бесплатно и платно. И не может выбирать, принять ли ему пациента по ОМС или за деньги.

Что же делать в этой ситуации? Банально: берегите себя. Посещайте диспансеризацию, выполняйте все назначения врача. И вакцинируйтесь - коронавирус, который провоцирует развитие множества болезней, никуда не ушёл. Ситуация может обостриться осенью, когда дети вернутся в школы и детские сады, а взрослые - на свои рабочие места. Вот тогда-то записаться к врачу станет ещё сложнее. Будьте здоровы!