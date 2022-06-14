Более 1000 советских солдат, поднятых поисковиками, торжественно перезахоронят 22 июня в Тверской области

Гробы с останками павших советских солдат. Снимок с одного из захоронений в Ржеве. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

22 июня, в день, когда в 1941-м войска нацистской Германии напали на СССР, у нас в стране принято проводить перезахоронения поднятых поисковиками останков погибших в боях за Родину советских солдат. Следует этой традиции и Тверская область - регион сполна испытавший на себе ужасы той войны, край, где проходила Ржевская битва (так условно называют боевые действия на Ржевско-Вяземском выступе с 5 января 1942 года по 21 марта 1943-го), возможно, самое кровопролитное побоище Второй мировой…

«КП»-Тверь» узнала, где и сколько поднятый бойцов перезахоронят в Верхневолжье 22 июня в День памяти и скорби.

Перезахоронение на мемориальном кладбище в Ржеве. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Руководитель объединяющего около 40 поисковых отрядов тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» Сергей Титков рассказал, что ему известно о двух запланированных перезахоронениях.

- Одно традиционно состоится в Ржеве на местном мемориальном кладбище, второе на мемориале в Погорелом Городище в Зубцовском районе, - сообщил Сергей Вадимович. - Там, естественно, будет участвовать поисковые отряды центра «Подвиг», в том числе ржевский - «Память 29-й армии».

Как раз командир этого отряда, известный верхневолжский поисковик Сергей Петухов уточнил для «КП»-Тверь», что в этот раз на мемориале в Ржеве будут упокоены останки не менее 899 солдат.

- Столько сейчас находится в нашем специальном хранилище в Ржеве, но до 22 июня могут быть подняты еще останки солдат, - заметил при этом Сергей Михайлович.

Он добавил, что из этих 899 бойцов на сегодняшний день удалось установить имена 51 погибшего воина:

- Медальон одного из них лишь недавно удалось прочитать, и боец оказался уроженцем Ржева, его родственники приглашены на перезахоронение. К сожалению, сейчас я далеко от документов - так имя и фамилию бойца не вспомню.

Как я узнал, останки примерно 10 красноармейцев, которые будут перезахоронены во Ржеве, подняли этой весной бойцы тверского поискового отряда «Звезда» (также входит в НИ ВПЦ «Подвиг»). Его командир Андрей Егоров, рассказал, что из них был установлен только один воин.

Это рядовой Максим Иванович Кучев 1909 года рождения, уроженец деревни Пыдосово Пермского края. Согласно архивным данным, он выбыл из строя - погиб - 20 января 1942 года.

- Его родственники найдены, и обещали приехать в Ржев 22 июня, - добавил Андрей Егоров.

перезахороение в Зубцовском районе. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Про перезахоронение на мемориале в Погорелом Городище нам рассказал Владимир Стрельников, командир местного поискового отряда, который также называется «Звезда».

- 22 июня у нас будут перезахоронены 204 воина Красной Армии, - сообщил он. - Из них только личности пятерых удалось установить по медальонам. Родственников еще ищем.

Владимир Викторович предоставил нам сведения по установленным погибшим бойцам, которыми он располагает.

Итак, это Максим Иванович Банников 1906 года рождения, рядовой, уроженец Челябинской области.

Константин Петрович Грозный 1907 года рождения, рядовой (место рождения Владимир Стрельников пока назвать не смог).

Петр Федорович Головачев 1908 года рождения, рядовой (также пока без указания места рождения)

Рахиль Джумашов 1923 года, уроженец Чкаловской области (ныне Оренбургская область).

Александр Прокопьевич Любарчук 1904 года рождения, сержант, уроженец города Самарканд (Узбекистан).

Они все погибли в 1942 году в Зубцовском районе.

Я выяснил, что помимо Ржева и Погорелова Городище, точно состоится еще одно - в селе Холмец Оленинского района. Там работают поисковики тверской общественной организации «Память поколений» вместе с некоторыми подмосковными отрядами в рамках проекта «Ржевский выступ».

Как рассказала мне руководитель «Памяти поколений» Наталья Назарова, в братской могиле в Холмеце 22 июня будут упокоены останки не менее 61 солдата.

- Еще идет работа, поэтому их количество может увеличиться, - пояснила она. - Это бойцы 158, 186, 373, 348 стрелковых дивизий, сражавшихся на Оленинской земле. Среди погибших установлены двое - Николай Ефимович Федотов 1924 года рождения из деревни Степино из нашего Старицкого района и Фёдор Иванович Соколов 1908 года рождения из ела Политотдельского Сталинградской, ныне Волгоградской области.

Что интересно, нашлась родственница Николая Федотова. Она так же и живет в Старицком районе, обещала приехать на перезахоронение.

Я спросил поисковиков, есть ли какие-нибудь у них особые ритуалы, традиции на 22 июня.

Отвечали почти одно и тоже. Многие поисковики 22 июня в 4 часа утра (начало Великой Отечественной войны) приходят в обелиску Победы в Твери, к воинским памятникам и мемориалам в районах, ставят свечки. Те же кто на раскопе в этот день, также обязательно поминают павших.