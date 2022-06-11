О главных событиях в Тверской области на утро 11 июня 2022 года: Выездное совещание губернатора и депутатов Госдумы на вагонзаводе, очередная жертва телефонных мошенников, и изменение схемы движения трёх автобусных маршрутов Твери

Все события в одном коллаже. Фото: Олег ХАДАЕВ

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 11 июня 2022 года.

Губернатор Игорь Руденя вместе с делегацией депутатов Госдумы РФ побывали на Тверском вагоностроительном заводе. Посмотрели, как делают вагоны и провели выездное совещание.

В ходе совещания обсуждались меры поддержки предприятий отрасли в новых экономических условиях. На федеральном уровне сейчас разрабатываются инструменты по содействию импортозамещению, пакет документов по государственно-частному партнёрству.

В Удомле 36-летний мужчина отдал мошеннику 690 000 рублей. Следуя инструкциям, которые неизвестный от имени банка давал по телефону, мужчина оформил кредит на сумму полмиллиона рублей. Взятые в кредит деньги вместе собственными сбережениями в общей сумме более 690 тысяч рублей, мужчина перевёл на указанные жуликом «безопасные счета».

И после этого таинственный собеседник перестал выходить на связь...

Из-за ремонта улицы Коноплянниковой, в Твери три автобусных маршрута изменили схему движения.

С 10 июня до 17:00 24 июня автобусы №14 и №205 будут ходить по бульвару Шмидта до улицы Мусоргского. А автобусный маршрут №228 будет проходить по улице Мусоргского.

Об изменении маршрутов движения сообщил перевозчик.

На 80 километре автодороги Торжок — Высокое — Берново — Старица погиб пожилой водитель электроквадроцикла.

83-летний мужчина ехал без шлема. По какой-то причине съехал в кювет и врезался в дерево.

От полученных ранений мужчина погиб.