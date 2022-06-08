Польза от ума: Губернатор наградил тверских ученых за научные разработки

Во время награждения. Игорь Руденя и Дмитрий Вишневецкий. Фото: ПТО

8 июня в большом зале областного правительства чествовали ученых и исследователей (в том числе молодых вплоть до студентов) из тверских вузов. Губернатор Игорь Руденя награждал лауреатов региональной премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники.

Она была учреждена в 2020 году по инициативе главы региона.

В 2022-м на участие в конкурсе премии было подано 24 заявки от вузов столицы Верхневолжья - Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Победителями стали 15 номинантов.

В большом зале областного правительства. Фото: ПТО

- Сегодня тверские ученые являются достойными наследниками выдающихся научных традиций. Они своим трудом способствуют наращиванию инновационного потенциала тверского региона и всей России. Важным направлением для нас остается формирование новых механизмов и инструментов поддержки перспективных исследований и разработок, развитие инфраструктуры высших учебных заведений, открытие лабораторий мирового уровня и передовых инженерных школ, - сказал перед награждением Игорь Руденя.

В номинации «Студент года» присуждено четыре премии. Все они вручены девушкам.

Студентка ТГСХА Ольга Савина награждена за работу по использованию микроэлементов для повышения урожайности картофеля.

- Я исследую селеносодержащие микроудобрения, - пояснила «КП»-Тверь» студентка сельхозакадемии. - Считаю, что это перспективное направление, так как Тверская область и в целом центральная Россия считается селенодефицитной. Обогащение почв сельхозугодий удобрениями на основе селена позволяет заметно увеличить урожайность картофеля. Это проверено на опытах. То удобрение, которое я исследую, делается только у нас на кафедре агрохимии и земледелия, в производство не поставлено. И оно экологически безопасно, не накапливается в почве, не вымывается в грунтовые воды.

Губернатор награждает Ольгу Савину. Фото: ПТО

Студентка Тверского медицинского университета Елизавета Соболь отмечена за разработку комплексного подхода к профилактике инфекций при хирургических операциях.

Студентка Тверского госуниверситета Ксения Савина - за придуманный ею материал для производства электропроводящих чернил для печати (в том числе - снимков МРТ).

Студентка ТвГТУ Анна Грозина - за усовершенствование классификации объектов недвижимости.

В номинации «Аспирант года» премии также получили несколько человек.

Один из них - Филипп Блинов из ТГСХА. Его отметили за создание инструмента для дренажа почв нечерноземной зоны.

- Подобными изысканиями в сфере мелиорации занимались в 70-80 годы прошлого века, потом был перерыв, мы на кафедре возобновили исследования, - Рассказал «КП»-Тверь» Филипп. - Если вкратце - есть классический кротователь, который проделывает дрены в почве - временный дренаж - для снижения влажности, регулирования водно-воздушного режима почвы. Но мелиоративные системы, придуманные в СССР, сейчас устарели, оставляют желать лучшего. Наша разработка позволяет на уже имеющиеся в хозяйствах машины дополнительно устанавливать рабочий орган, с помощью которого можно понизить уровень влажности в почве. Влага будет равномерно распределяться, что повышает урожайность.

Также в этой номинации премии удостоены аспирант ТГМУ Татьяна Смирнова - за методику формирования здоровья новорожденных и детей первого года жизни.

Мария Завадько из ТвГТУ - за разработку способов изготовления составов строительных материалов и изделий различного назначения на основе техногенных отходов предприятий Тверской области.

Елена Виноградова из ТвГУ - за экономико-статистическую модель анализа влияния межбюджетных трансфертов на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

Премия в номинации «Молодой учёный года» присвоена Кириллу Петропавловскому из ТвГТУ за разработку способа получения самоармированных гипсовых композитов.

Также здесь отмечен Антон Лукьянов из ТГСХА - за определение влияния минеральных добавок на продуктивность молодняка крупного рогатого скота.

Ольга Новоселова из ТГСХА - за создание лингвокогнитивного инструмента для систематизации угроз в политической коммуникации.

Дмитрий Вишневецкий из ТвГУ - за открытие новых гидрогелей, содержащих наночастицы серебра.

- Нам удалось смешать между собой два соединения и получить наночастицы абсолютно новым способом. Эти соединения выступают не только, как антибактериальные и противораковые, но и как катализаторы, которые могут использоваться в создании лекарств. По очень похожей тематике в 2021 году американский и немецкий химики получили Нобелевскую премию, - рассказал Дмитрий.

Кроме того, награды нашли ряд коллективов учёных наших вузов.

Третье место заняла группа специалистов ТвГУ (руководитель - завкафедрой прикладной физики, д.т.н. Иван Каплунов), которая разработала технологию получения кристаллов для фотоники и акустооптики. Это передовые отрасли науки и технологии, которые в перспективе «подвинут» да и уже «двигают» электронику.

Второе место присуждено коллективу ТГМУ (руководитель - доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии. к.м.н. Наталья Шатохина) за определение методики ранней диагностики, коррекции и профилактики заболеваемости населения.

Победителями номинации стали ученые из ТвГТУ (руководитель - декан химико-технологического факультета, д.т.н. Юрий Косивцов). Они создали технологию в отрасли нефтехимии, при которой создается искусственное топливо. Их изыскания можно использовать, например, в энергетических установках.

- Производство искусственного топлива, новых катализаторов для процессов нефтехимии - это передней фронт в современной науке, - прокомментировал Юрий Косивцов. - То, чем мы занимаемся, очень сложно объяснить доступным для несведущих в этой сфере людей.

Еще одно направление работы группы ученых Политеха под руководством Юрия Косивцова - это утилизация золошлаковых отходов теплоэлектростанций. Это достаточно актуально для нашей страны. При этом, как пояснил ученый, разработка позволяет не только утилизировать эти отходы, но и перерабатывать их в прочный материал для строительства.

- У нас есть несколько индустриальных партнеров, которые заинтересованы во внедрении данной технологии, - рассказал Юрий Юрьевич. - Пока технология внедряется только опытным путем.

СПРАВКА КП

Размер премии в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинациях «Аспирант года» и «Молодой учёный года» – по 100 тыс.

В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место - 150 тыс. рублей, за второе - 200 тыс., за первое - 250 тыс. рублей.

Решением правительства региона премиальные выплаты не подлежат налогообложению.