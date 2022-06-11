Почему так важно при встрече с гадюкой соблюдать ее личные границы

Как распознать гадюку? Один из самых надежных признаков – ромбовидный, зигзагообразный рисунок на теле. Фото: из архива Центрально-Лесного заповедника Тверской области / С.С.ОГУРЦОВ

В Тверской области не так уж и много змей: уж обыкновенный, гадюка обыкновенная и медянка обыкновенная. Яд есть только у гадюки. А медянка, кстати, внесена в Красную книгу нашей области.

Гадюки – змеи северных и умеренных широт. Они дальше других видов продвинулись на север. Одна необычная черта помогает им в этом продвижении. Гадюки – живородящие змеи. Рептилиям, появляющимся из яйца, приходится полагаться на тепло солнца, тепло окружающей среды. Ведь без достаточного тепла зародыш в яйце не разовьется. Маленькие же гадючки развиваются в материнском организме и появляются на свет в тонких оболочках. Через 15-20 минут оболочки рвутся, и молодые змеи готовы к самостоятельной жизни.

Как распознать гадюку. Один из самых надежных признаков – ромбовидный, зигзагообразный рисунок на теле. Цвет тела может быть разным: от песчаного до синего. Но у всех «цветных» особей хорошо виден черный рисунок. Правда, существуют особи меланисты – полностью черные.

Как правило, чем севернее регион, тем больше черных гадюк. Черный цвет помогает лучше впитывать тепло, а значит, обеспечивает лучшую выживаемость змеи. Вообще окрас у гадюки покровительственный, помогает ей маскироваться. Зеленоватые и сероватые особи незаметны среди мха верховых болот, песчаные гадюки – в сухой траве полей и на песках. Кажется, что черные гадюки везде будут хорошо видны. Но я заметила, что когда такие змеи сворачиваются в клубок, они очень напоминают фекалии хищных животных. Черную гадюку можно спутать с ужом. Но у ужей есть белые, желтые или оранжевые пятна на голове.

Впрочем, чаще гадюку путают с медянками. Медянки не ядовитые змеи, и от гадюки они отличаются отсутствием ромбовидного рисунка. Несмотря на довольно мирный характер, для большинства людей гадюки – враги, воплощение зла и источник ужаса. Но главное что нужно запомнить, гадюки не стремятся к конфликту. У них нет цели вас убить. Они не проявляют немотивированной агрессии. Но они не будут терпеть слишком назойливых людей.

Мне крепко запомнилась моя первая встреча с гадюкой. В конце мая, солнечным днем мы с коллегами обследовали заброшенные деревни в охранной зоне заповедника. Гадюка грелась на камне среди травы. Песчаного цвета, с черным рисунком, в пятьдесят сантиметров длиной. Я решила подойти поближе, чтобы сделать фото. Но змея заметила меня и стала уползать. Я преследовала ее метров пять, пока она не развернулась и не зашипела. Змея предупреждала меня. И только в этот момент я поняла, что веду себя неправильно. Мне не следовало ее беспокоить. В дальнейшем, встречая гадюк, я останавливалась и давала им время уползти. Ни одна из них не старалась приблизиться ко мне и не бросалась на меня.

Правила поведения просты. Первое и главное – не беспокойте змею. Отправляясь в дикую природу, надевайте сапоги. Это защитит вас от случайного укуса. Если идете через высокую траву, возьмите в руки палку и раздвигайте растения, осматривая землю.

У всех живых существ есть личные границы. Залог мирного существования и с подобными себе и с непохожими на нас – соблюдать эти границы.