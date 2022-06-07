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Общество7 июня 2022 12:51

В Тверской области выделили дополнительные средства на нужды здравоохранения

Решение принято на заседании правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
В областном правительстве прошло заседание.

В областном правительстве прошло заседание.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Увеличено финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2025 годы. Вопрос рассмотрен 7 июня на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Финансирование госпрограммы в 2022 году увеличено на 138,8 млн рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета на 80,8 млн рублей, за счёт федерального - на 58 млн рублей.

На заседании в большом зале областного правительства.

На заседании в большом зале областного правительства.

Фото: ПТО

Средства пойдут в том числе на новое направление госпрограммы - оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по медицинской реабилитации. Закупка осуществляется в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

62 единицы дополнительного медицинского оборудования будет приобретено для Областного клинического лечебно-реабилитационного центра. Региону на эти цели из федерального бюджета направлено 58 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составит 10,2 млн рублей.

Кроме того, в госпрограмме предусмотрены дополнительные 30,3 млн рублей на бесплатное обеспечение детей с сахарным диабетом глюкометрами (системы мониторинга уровня глюкозы). Таким образом всего в 2022-м на эти цели выделяется в 2022-м 50,9 млн рублей.

Планируется, что в течение июня в регионе глюкометры будут выданы всем детям с сахарным диабетом первого типа.

Всего в Тверской области проживают около 430 детей, нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.

Также на 2022 год в госпрограмме предусмотрены дополнительные средства - 40,3 млн рублей - на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями, то есть очень редкими патологиями. В целом сумма с учетом изменений теперь равна 87,1 млн рублей.

Как было озвучено на заседании, эти средства направят на лечение трех детей с орфанными болезнями.

Кроме того, губернатор поставил задачи по обеспечению медикаментами пациентов с онкологическими заболеваниями.

КАРТИНА ДНЯИгорь РУДЕНЯ