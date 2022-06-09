День России в Твери: Праздничная программа и перекрытия движения

12 июня - День России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июня вся страна отмечает День России - праздник, утвержденный в календаре в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР, то есть, по сути, нового государства после развала СССР. В Твери ко Дню России подготовлена праздничная программа.

10:00- праздник начнется на площади Славы с торжественного поднятия флага Российской Федерации. После этого там же запланированы выступления творческих и спортивных коллективов города.

11:00 - на площади Славы дадут старт фестивалю по прыжкам с шестом.

12:00 - в городском саду Твери пройдёт концерт «Россия - великая страна!».

Выступления певческих и танцевальных коллективов запланированы на площадках перед ДК «Химволокно», ДК «Пролетарка», ДК «Затверецкий» и ДК «Истоки».

13:00 - патриотический концерт на площади около Досугового центра «Мир» в микрорайоне «Южный».

От памятника Михаилу Ярославичу Тверскому стартует пешая экскурсия по исторической части города «Тверь старинная - Тверь современная». Ее проводят сотрудники Тверского городского музейно-выставочного центра. Маршрут прогулки: от площади Михаила Тверского по набережной Степана Разина. Сбор на прогулку состоится у памятника в 12:50. Справки по телефону: 34-48-52*113.

16:30 - на берегу Волги возле острова Памяти в Центральном районе Твери состоится встреча Большого Волжского крестного хода (подробнее о нем и его расписании - на нашем сайте kp.ru). Паломники пройдут к церкви Бориса и Глеба, где состоится богослужение.

ВАЖНО!

В День России в Твери перекроют несколько центральных улиц. Парковка будет ограничена с полуночи до 18:00 12 июня, движение всех видов транспорта перекроют с 7:00 до 18:00:

- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы улице Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы). Также напоминаем, что 12 июня, как и во все выходные и праздничные летние дни, в Твери частично будет перекрыта для автомобилей набережная Степана Разина.