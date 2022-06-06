Привет из СССР: В Заволжском сельском поселении под Тверью вскрыли «капсулу времени» с посланием из 1972 года

Капсулу времени достали из воды, но послание все же более менее сохранилось в читаемом виде. Фото: VK/Заволжское сельское поселение

4 июня, в празднование Дня Заволжского сельского поселения Калининского района, там произошло историческое событие - была вскрыта и прочитана так называемая капсула времени от живших в этом районе в советские времена граждан. «КП»-Тверь» узнала подробности.

Как нам рассказала глава Заволжского сельского поселения Галина Подобуева, железную капсулу весом в несколько килограммов с письмом из 1972 года достали 3 мая. Она была помещена в бетонную плиту в виде усеченной пирамиды с емкостью внутри. Пришлось даже использовать экскаватор.

- О том, что у нас в поселке заложена такая капсула, нам в администрации рассказывали местные жители, которые еще детьми присутствовали при закладке в декабре 1972 года, - уточнила Галина Подобуева. - Мы узнали, что капсула заложена на 50 лет - до 2022 года, и поэтому решили ее в День поселения достать.

Капсула времени с письмом из прошлого. Фото: VK/Заволжское сельское поселение

Галина Анатольевна отметила, что бетонную пирамиду, где хранилось послание, подтопило и вода проникла в капсулу. Правда, письмо хоть и подмокло, но уцелело. Его вполне можно прочитать. Что и было сделано. Текст приведен ниже.

- Написал это послание Герой Социалистического Труда, бывший тогда главой совхоза «Заволжский», Павел Павлович Смирнов, - уточнила Галина Подобуева.

Мы нашли информацию про него в интернете. Как оказалось, это примечательная личность.

Он родился в деревне Андрейцево Молоковского района в крестьянской семье. С 12 лет работал в колхозе. Окончил Кашинский зооветтехникум, а затем Ленинградский ветеринарный институт (ныне Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины). Поработав всего несколько лет ветврачом, Павел Смирнов был назначен директором совхоза «Каменка» Максатихинского района. Тут-то и проявилась его жилка настоящего талантливого хозяйственника. При нем «Каменка» преобразилась: были построены жилье, телятник, свинарник.

В 1964 году по решению Калининского обкома партии Павел Смирнов возглавил вновь организованный совхоз «Заволжский» (позднее совхоз имени 50-летия СССР), который должен был специализироваться на производстве мяса. Добился на этом посту отличных результатов. С нуля начинал строительство крупнейшего в РСФСР комбината по производству свинины. Сам разрабатывал проект будущего свинокомплекса. Возглавлял хозяйство в течение 19 лет.

В 1983 году был избран секретарем Калининского обкома КПСС, курировал сельское хозяйство. С 1991 года до выхода на пенсию возглавлял Тверскую областную ветеринарную лабораторию.

Кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, медалей, среди которых - медаль «За трудовую доблесть».

Скончался Павел Павлович 2 марта 2007 года. Похоронен на аллее Славы на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери. Именем Павла Смирнова названа местная школа.

Но вернемся к капсуле времени. Язык и смысл послания от работников совхоза и их председателя - сильно преданного и своему делу, и СССР, судя по всему, Павла Смирнова - современному человеку могут быть не совсем понятны. Письмо может показаться чересчур патетическим. Хотя по пафосу оно вполне сравнимо с риторикой некоторых современных политиков. При прочтении этого послания надо понимать, что большинство советских граждан того времени и представить не могли, что СССР развалится...

Впрочем, судите сами.

Текст послания из 1972 года:

«К вам, наши потомки!

30 декабря 1972 года, в день полувекового юбилея СССР, рабочие и специалисты совхоза имени 50-летия СССР обращаются к вам, нашим потомкам, рабочим и специалистам 2022 года, встречающим замечательный праздник - 100-летие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик.

Мы хотим рассказать вам, как вместе со всеми советскими людьми в напряженном труде по претворению в жизнь исторических решений XXIV съезда КПСС мы встречаем 50-летие образования СССР. Наши усилия, инициатива и творчество направлены на то, чтобы внести как можно больший вклад во всенародное дело повышения эффективности общественного производства, ускорения научно-технического прогресса.

Золотой юбилей нашей Родины для нас особо памятен тем, что в канун славной исторической даты коллективу за успехи в развитии животноводства вручен Юбилейный памятный знак ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС и присвоено имя 50-летия СССР. Это большая честь, высокая награда.

Совхоз сегодня - высокоразвитое, созданное на индустриальной основе промышленного типа хозяйство.

Его земельная площадь составляет 5098 гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий 3246 гектаров, пашни 1853 гектара. Наряду с основной отраслью свиноводством развиваются и дополнительные: растениеводство, которое специализируется в основном на выращивании кормовых культур, и молочное скотоводство.

Характерным для нашего совхоза и прежде всего свинооткормочной фабрики является ежегодный ощутимый рост производства, перевыполнение планов сдачи продукции государству. В 1969 году - первом году работы откормочной фабрики на полную мощность - было произведено и сдано государству свинины 4434 тонны, в 1970 году - 4505 тонн, 1971 году - 5488 тонн и в 1972 году - 5900 тонн.

С каждым годом заметно возрастают производство и продажа молока. Ежегодно улучшаются и все экономические показатели работы совхоза. Затраты кормов на центнер привеса свиней в 1972 году составили 565 кормовых единиц, что ниже показателя 1969 года на 14 процентов. Затраты труда сократились в 4 раза и составляют 2,9 человеко-часа на центнер привеса. Значительно снижается и себестоимость привеса свиней. Сегодня центнер свинины стоит 68 рублей 55 копеек.

Ощутимо увеличиваются прибыли и рентабельность хозяйства. Первая прибыль, полученная в 1968 году, равнялась 1040 тысячам рублей, а в нынешнем юбилейном году получили прибыль 2710 тыс. рублей.

Главным условием наших успехов является создание крупного специализированного комплекса по производству свинины на промышленной основе.

А самое главное, самое ценное богатство совхоза - люди. Всё, чем славится совхоз, создано их трудом.

За восемь лет существования совхоза в нем сложился сильный, сплоченный коллектив рабочих и специалистов, способный умело использовать преимущество специализации и высокого уровня механизации, который успешно решает хозяйственно-политические задачи, поставленные партией и правительством.

Сегодня в совхозе трудятся 570 человек, среди них 48 специалистов сельского хозяйства, из них 18 имеют высшее образование, остальные - среднее и среднее специальное.

Партийная организация совхоза насчитывает в своих рядах 98 коммунистов, в комсомольской организации - 42 члена ВЛКСМ, профсоюзная организация объединяет всех рабочих и специалистов совхоза.

Несмотря на молодость нашего коллектива, его славные традиции, высокое мастерство тружеников, высокая культура производства известны во всех союзных республиках, во всех уголках нашей многонациональной Родины.

Сотни гостей ежегодно приезжают к нашим мастерам за опытом, и они щедро им делятся.

За свой доблестный труд коллектив совхоза ежегодно отмечается и награждается. Так, в 1968 году совхоз награжден Почетной грамотой областного управления сельского хозяйства и Дипломом выставочного комплекса Калининской межрайонной сельскохозяйственной выставки.

В 1969 году решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся и президиума облсовпрофа совхозу присвоено звание совхоза высокой культуры производства. Коллектив совхоза занесен в «Книгу трудовой славы» района.

В 1970 году за достижение высоких показателей в социалистическом соревновании в честь столетия со дня рождения В.И. Ленина коллектив совхоза награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

В 1971 году за достижение высоких показателей во Всесоюзном социалистическом соревновании коллектив совхоза награжден переходящим Красным знаменем Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.

За высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании в честь XXIV съезда КПСС, решением президиума облсовпрофа коллектив совхоза занесен в книгу «Летопись трудовой вахты».

Вот уже два года мы ведем борьбу за выполнение грандиозных планов девятой пятилетки. Впереди у нас много важных и больших дел. В 1973 году нам предстоит ввести в строй репродукторную свиноферму на 50 тысяч поросят в год, к концу пятилетки построить свинарник-автомат на 12 тысяч свиней, что позволит довести производство и продажу мяса государству до 10 тысяч тонн в год. Всё это потребует огромных усилий со стороны всего коллектива совхоза.

Приближается новый календарный год, время, когда мы приступим к решению ответственных задач хозяйственного и культурного строительства третьего года 9-й пятилетки. Все наши трудовые усилия сосредоточим на том, чтобы успешно завершить нынешний год, а с первых дней нового года обеспечить безусловное выполнение заданий и планов 1973 года. Именно так, как этого требует время, а именно: произведение как можно больше и как можно дешевле.

Как и все советские люди, воспитанные в духе славных интернационалистических традиций бойцов за социализм и коммунизм, мы преисполнены решимости под руководством КПСС идти вперед, к новым победам и впредь высоко нести знамя пролетарского интернационализма, знамя братства и дружбы народов - строителей нового мира. Единой дружной семьей мы построили социализм, единой дружной семьей построим коммунизм. Крепнущее единство и нерушимая дружба народов - залог наших грядущих побед.

В день 100-летия СССР нас с вами разъединяют только годы. А мысли и думы у нас едины: производить как можно больше продукции сельского хозяйства нашему народу, тем самым крепить силу и мощь нашего Союза.

Мы, рабочие и специалисты 1972 года, выражаем полную уверенность в том, что наши внуки и правнуки сохранят наши славные трудовые традиции и приумножат славу нашего исторического совхоза, которому присвоено имя 50-летия СССР.

Мы выражаем глубокую уверенность в том, что на вашу долю не выпадут суровые испытания, какие пришлось пережить нам.

Наше время такое:

Живем от борьбы до борьбы.

Мы не знаем покоя -

То в поту,

То в крови наши лбы.

Помните всегда! Всё, что мы утвердили на земле нашей Родины - это результат титанических усилий народа. Ради светлого будущего, ради вашего счастья шли мы, люди XX века, на великие жертвы и лишения, шли сознательно, с величайшей гордостью за свою социалистическую Родину.

Рабочие и специалисты совхоза имени 50-летия СССР.

30 декабря 1972 года».

Кстати, нынешняя глава Заволжского сельского поселения сообщила «КП»-Тверь», что администрация совместно с местными жителями также собирается написать послание будущим поколениям на 50 лет вперед и заложить новую капсулу времени.

А листы советского послания заламинируют и выставят на специальном стенде либо в администрации, либо в местном ДК.

Фото: VK/Заволжское сельское поселение

Фото: VK/Заволжское сельское поселение

Фото: VK/Заволжское сельское поселение

Фото: VK/Заволжское сельское поселение

Фото: VK/Заволжское сельское поселение