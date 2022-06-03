«Живая» и «мертвая» вода, готический храм и место битвы с ордынцами: пять интересных мест на юго-западе Тверской области, которые стоит посетить

Наш взгляд обратился в сторону Старицы и далее. Фото: Александр ЖМУЛИН

За окном лето - отличное время, чтобы куда-нибудь съездить на досуге. В Верхневолжье немало интересных и при этом еще незатертых мест с архитектурными памятниками, пропитанными духом прошлого.

«КП»-Тверь» с помощью эксперта - краеведа, почетного гражданина города Старица Александра Шиткова - представляет вам пять таких мест к юго-западу от Твери. Все они находятся недалеко от областной столицы - в Старицком районе.

Успенский храм и усадьба в Родне

Село Родня примечательно своим уникальным каменным храмом Успения Пресвятой Богородицы. Он довольно неплохо сохранился, был возведен в 1844 году на средства местного помещика Евграфа Николаевича Ланского.

Это большой пятиглавый храм, где может поместиться чуть ли ни до 1000 прихожан.

В своей архитектуре сочетает два стиля: русско-византийский и классицизм. В плане представляет собой равноконечный крест.

Также в Родне сохранилась здание дворянской усадьбы Михаила Бенземана. Этот человек в свое время был начальником ремонта путей и сооружений Киево-Балтийской железной дороги.

Само село Родня расположено в 20 км от Старицы, а значит примерно в 97 км от Твери, в живописных местах на таком высоком берегу Волги. Рядом, кстати, есть база отдыха.

Успенский храм в Родне. Фото: sobory.ru/Людмила Денисенко

Святой источник в Маслово и готическая церковь в Красном

В деревне Маслово есть два чудесных источника с «живой и мертвой» водой. Над тем, что с живой водой, построена часовня. Считает, что воды этого источника целебны для людей с больным желудком. А воды источника с «мертвой» водой, якобы, помогают от болезней глаз.

Там оборудованы две купальни - женская и мужская, можно принять крещение с полным погружением.

Что интересно, что по пути к источнику (за 4 км от него) расположено село Красное, где стоит одна из самых необычных и известных церквей Верхневолжья — Спасо-Преображенский храм. Это великолепный памятник архитектуры. Церковь строилась в 1785-1790 годах по инициативе владельца села Красное Марка Полторацкого, первого директора Императорской певческой капеллы в Санкт-Петербурге, певца и педагога.

Она построена по проекту выдающегося архитектора Юрия Матвеевича Фельтена в неоготическом стиле и повторяет формы Чесменской церкви в Санкт-Петербурге. Таких реплик было всего две, но вторая церковь (в усадьбе Ланских Посадниково Псковской губернии) не сохранилась.

От Твери до деревни Красное около 100 км.

Спасо-Преображенский храм в Красном. Фото: VK/Храмы и часовни Тверской губернии

Бортеневский мемориал

Около деревни Балашутино можно найти поле, где (по распространенной версии) 22 декабря 1317 года произошло знаменитое Бортеневское сражение. Тогда наш Великий князь Михаил Ярославич Тверской со своей ратью разгромил объединенные войска московского князя Юрия Даниловича и монголов Улуса Джучи (Золотая орда) во главе с Кавгадыем. Таким образом, Михаил Ярославич дал суровый отпор вторгшимся на тверские земли врагам.

С конца 1990-х там усилиями недавно ушедшего Заслуженного артиста России, краеведа Георгия Пономарева и возглавляемого им общества Михаила Ярославича Тверского создан своеобразный мемориал в честь той славной битвы.

На Бортеневском поле можно увидеть памятный памятный гранитный знак в виде креста. Также там воссоздана часовня Михаила Тверского.

От Твери до Балашутино около 138 км.

Гранитный крест в Бортенево. Фото: hram-tver.ru

Имение Великопольских в Чукавино

В окрестностях деревни Чукавино сохранился усадебный комплекс XVIII-XIX веков, принадлежавший семейству Великопольских.

Особенно из них известен Иван Ермолаевич - высокообразованный человек, друг Пушкина, блестящий офицер, игрок, поэт, драматург.

Он занимался преображением имения, в частности - парка и сада. Привозил сажденцы разнообразных редких деревьев из Крыма, Урала, Кавказа, Западной Европы.

Там, к примеру, до сих пор растут уникальные голубые ели.

Сегодня в усадьбе сохранились главный дом, флигель, церковь, пейзажный парк с прудами.

По территории имения можно гулять. Там очень красиво.

Рядом, кстати, расположена база отдыха с ездовыми собаками.

От Твери до Чукавино около 73 км.

В имении Великопольских в Чукавино. Фото: VK/Чукавино

Бывший Вознесенский женский монастырь в Старице

Старица известна своим действующим и процветающим Успенским монастырем, на который открывается шикарный вид с моста. Однако история этого старинного города нельзя представить без Вознесенской женской обители. Ныне на левом волжском берегу в Старице от него остались, по сути одни руины. Но и они живописны — расположены среди вековых лип на широкой поляне, спускающейся к Волге. Там стоит побывать, почувствовать дух места.

Точных летописных данных о времени возникновения этого монастыря не сохранилось. По преданию, он был основан царем Иваном Грозным в XVI веке.

Обитель известна тем, что там хранились мощи сестры первого патриарха Московского Иова - местночтимой святой Пелагеи. Она приняла мученическую смерть во время одного из польских разорений начала ХVII века.

Примечательно, что именно среди развалин монастыря уже в начале 1980-х снималась сцена сжигания чучела из известного фильма «Чучело» Ролана Быкова.

От Твери до Старицы 77 км.