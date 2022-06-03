Под Тверью поисковики, проверив легенду, обнаружили останки неизвестного красноармейца

Поисковики проверили - в деревне действительно был похоронен погибший солдат. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/коллаж

Эта история началась с легенды… В тверской научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» обратилась москвичка, у которой дача в деревне Заборовье Калининского района. Деревня находится на левом берегу Волги в трёх километрах вниз по течению от Оршиного монастыря.

- Она рассказала, что в деревне есть табличка на холмике, где указано, что здесь, якобы, захоронен неизвестный солдат, - поделился деталями тверской поисковик Николай Ивлев. - В Заборовье, соответственно, ходила легенда, что кто-то из местных встречал в девяностых некоего дедушку, который указал на это место, сказав, что здесь похоронен его сослуживец. То ли они из разведки шли, то ли переправлялись через Волгу, в общем, товарища его ранило, и он умер. Дедушка этот тогда здесь же своего товарища и похоронил. На этом месте какое-то время стояла оградка. Но затем она пропала - может, кто сдал на металлолом.

Бойцы отряда «Ополченец», входящего в структуру «Подвига», решили проверить информацию и отправились в Заборовье. В итоге легенда оказалась правдой. Поисковики обнаружили в деревне на указанном месте останки советского солдата, захороненного там в годы Великой Отечественной войны, то ли в 1941-м, то ли в 1942 году.

Эксгумационный баннер с найденными останками солдата. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

- При погибшем найдены самодельный мундштук, истлевшие фрагменты шинели с пуговицами и крючками, карандаш в гильзе от револьвера системы «наган» и пара монет, - сообщил Николай Ивлев. - Местные говорят, что, по словам того дедушки, имя погибшего солдата - Пётр. А фамилия начиналась на букву «р». Возможно, Ремизов, но по архивам такая фамилия относительно к этим краям пока не пробивается.

Поисковик отметил, что шансы на установление личности погибшего, конечно, есть. Работа ведется.

- Останки погибшего пока хранятся у поисковиков, потому что в Твери специальных хранилищ, таких как в Ржеве, Белом или в Зубцове, ещё нет. Вопрос о перезахоронении, где и когда, пока решается с местными властями.