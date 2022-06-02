С 2010 года население Тверской области сократилось на число жителей трёх крупных райцентров

А от сельского населения вообще мало что осталось... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат обнародовал предварительные итоги Всероссийской переписи населения-2020. Фактически перепись проходила в 2021 году, так как в 2020-м была отменена из-за пандемии, но название ей оставили прежнее. Поэтому цифры, которые предоставляет перепись-2020, - это данные на конец 2021 года.

Итак, Росстат сообщает: население Тверской области - 1 230 000 человек.

За одиннадцать лет, с момента переписи-2010, число жителей региона уменьшилось на 123 400 человек. Представьте, эта цифра соизмерима с численностью населения Ржева, Торжка и Нелидова вместе взятых. Ну или целого Московского района Твери.

В РАЗРЕЗЕ 60 ЛЕТ

А вот данные семи переписей населения с 1959 года:

.

В 1959 году, когда Хрущёв впервые пообещал Америке показать «кузькину мать», в РСФСР жили 117 млн 534 тыс. 315 человек. Сегодня население Российской Федерации составляет 147 млн 190 тыс. человек.

В Тверской области с 1959 года численность жителей сократилась почти в полтора раза: на 575 тысяч человек. Опять сравним. Если сложить население четырёх самых крупных городов региона - Твери, Ржева, Вышнего Волочка и Торжка - выйдет итого меньше.

Вымирает да разъезжается по городам тверская деревня. Селян за 60 лет стало меньше в 3,5 раза. Горожан - больше в 1,2 раза.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ МЕСТО ПО УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ

Если рассчитать убыль населения в процентах, то с 2010 по 2021 год число жителей Тверской области уменьшилось на 9,1%. Это ставит наш регион на восемнадцатое место по убыли населения среди всех 85 субъектов РФ (если ранжировать от наибольшей убыли к наименьшей).

Как отмечают в Росстате, по сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась лишь в 28 субъектах РФ, в остальных уменьшилась.

Значительно выросло число жителей Севастополя (+39,4%), Подмосковья (+24,4%), Москвы (+10,8%), Санкт-Петербурга (+14,8%) и некоторых других субъектов. Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Сильнее всего - в Республике Коми (-18,1%).

А КАК У СОСЕДЕЙ

В нашем рейтинге убыли населения с 2010 по 2021 год регионы-соседи расположились следующим образом: