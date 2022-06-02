На следующей неделе дожди покинут Тверь

Летнее тепло, пусть потихоньку, но пробивается в наш регион. Фото: Диля Ахмадишина

Неужели теплеет? Даже как-то сглазить страшно…

- Летнее тепло потихоньку пробивается в наш регион, - успокаивает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Правда, с дождями и грозами. Но ближайшая суббота будет вполне себе ничего.

Жары суббота не подарит: +18, зато осадков не ожидается. Облачно с прояснениями, значит, ясно-солнышко увидим! Ветер западный, 4 м/с. Атмосферное давление комфортное - 752 мм рт. ст. И впрямь, денёк ничего себе.

Воскресенье обещает стать не столь удачным. Ветер сменит направление на северное, 5-6 м/с. Днём +16 и дожди с грозами. Их принесёт проходящий мимо атмосферный фронт. Давление немного понизится - 747 мм. Но в начале недели подрастёт на пару пунктов.

- В понедельник будет чуть лучше, но зонтики с собой всё-таки прихватите, - предупреждает Наталья Сердитова.

А дальше погода действительно начнёт радовать! В понедельник +19, во вторник и среду +20 в тени. Со вторника практически без осадков (если и брызнет, то совсем немного, местами) - благодать!

Ну а пока впереди у нас погожая суббота. При таком-то дефиците хорошей погоды сидеть дома в этот день - преступление! «КП»-Тверь» подскажет, куда сходить.

4 июня в этом году празднуется Международный день очистки водоёмов. Главным его событием для всех радеющих за экологию граждан станет субботник. Берём мусорные пакеты, перчатки, лёгкий перекус и отправляемся на берег реки убираться!

Ну а если вы хотите не только пользу экологии принести, но и здорово повеселиться, присоединяйтесь к «Чистым играм». Их организуют в субботу на Красногорском карьере (в 28,3 км на восток от Твери). Команды участников будут соревноваться в сборе мусора. Организаторы обещают увлекательную игру с призами. Начнётся приключение в полдень. О том, как принять участие, можно узнать на страничке акции в соцсети.

А вот и ещё одно большое событие субботы - старт Волжского крестного хода. Как к нему присоединиться, «КП»-Тверь» уже рассказывала: читайте на нашем сайте.