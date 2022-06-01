Воздух соснового бора, пионеры и прыжок в лето: Как началась первая смена в детском лагере «Спутник» под Тверью

Первая смена началась - флаги поднять! Фото: Александр ЖМУЛИН

К северу от Твери (километрах в семи) рядом с деревней Долматово и рекой Тверцой в чудесном сосновом бору расположился детский загородный лагерь «Спутник». Перед въездом в него, видимо, с советских времен, сохранилось подобие арочной конструкции из железных прутьев с железной же надписью вверху - «Спутник». Под ней сегодня, 1 июня, в лагерь провезли несколько десятков детей - началась первая смена летнего отдыха.

В лагере вместе с другими тверскими представителями газетных и теле- СМИ побывал и корреспондент «КП»-Тверь».

Приехали мы именно «Спутник» не просто так. Тут ждали почетных гостей - губернатора Игоря Руденю и депутата Госдумы РФ от Тверской области Владимира Васильева.

Я узнал, что привезли 156 детей, но ждут еще четверых. Это учащиеся первого класса и далее - до 14, 15 лет.

В лагерь уже заселились 156 детей. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мне «Спутник» с первого взгляда понравился - прежде всего местом. Люблю сосновые боры, в них так хорошо дышится и красиво.

Хрупкая девушка в песочного цвета куртке вожатых - командир педагогического отряда «Лифт» ТвГТУ Анастасия Романова - рассказала мне, что в первую смену сюда приехали 15 вожатых-студентов: три как раз от Политеха, остальные - из тверских филиалов РАНХиГС и РГУ имени Косыгина, колледжа имени Коняева.

Всего персонала тут, включая вожатых, воспитателей, врача, поваров, уборщиц, охранников и административных работников, около 50 человек. Все вакцинированные от коронавируса - это обязательное условие.

Анастасия рассказала, что сама в детстве не раз ездила в детские лагеря. А также уже и вожатой работала.

- Мне очень нравится этот лагерь, - высказалась девушка про «Спутник». - Здесь очень уютно, приятная атмосфера. Мне есть с чем сравнивать, поверьте. Здесь и с удобствами все в порядке. Есть туалеты в каждом корпусе, плюс уличные как стационарные деревянные, так и мобильные биотуалеты. Каждый день топится баня, есть душевые кабины.

Я, конечно, спросил ее и про финансовую сторону вопроса: "Как платят вожатым сейчас?" Анастасия немого замялась, но все же ответила:

- Нам платят до 10 тысяч за смену, при том, что мы работаем 24х7, несем уголовную ответственность за подопечных детей.

Да, не густо.

Но Анастасия не переживает - сказала, что для нее важнее атмосфера, а в летних лагерях она, ведь особая. Кто бывал, тот знает.

В одной из комнат у ребят. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также я поговорил с заместителем главы города Твери Людмилой Хоменко. Из ее слов выяснились интересные детали.

- Горадминистрация отвечает за все детские загородные летние лагеря в границах Твери и Калининском районе. Их всего восемь открывается. Дело в том, что они в свое время были переданы муниципалитету, все вневедомственные.

Людмила Хоменко также сообщила, что в «Спутнике», как и в других лагерях, провели обработку от клещей, проверили качество питьевой воды - Роспотребьнадзор дал положительное заключение.

Я прошелся по лагерю. Он весьма большой. Раскинулся вольготно. Я насчитал девять аккуратных деревянных жилых домов-корпусов зеленого, желтого, синего, терракотовых цветов. Отмечу - на территории много лавочек, клумб, несколько беседок, много и солнечных открытых мест, но предостаточно и тенистых, выглядит все опрятно.

Действительно есть баня с веселыми изображениями Спанч Боба и его друзей, рядом с ней деревянный медпункт желтого цвета. Там в первую смену будет работать один врач-педиатр - Кирилл Проницын из тверской городской детской больницы №3.

Баня с веселыми рисунками. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мое внимание привлекла площадка с фонтанчиком, сложенным из больших камней.

Интересный фонтанчик, водичка чистая. Фото: Александр ЖМУЛИН

Лагерь, как я заметил как бы разделен на два сектора - в одном домики для детей помладше с детскими площадками, в другом - для ребят постарше с спортплощадкой для минифутбола и баскетбола.

Именно рядом с ней я заприметил среди аккуратно подстриженных кустов изваяния пионеров - двух ребят в коротких синих шортах и девочки в юбке почти до колен - на вид из гипса. Все, конечно, с раскрашенными красной краской галстуками.

Изваяния пионеров Фото: Александр ЖМУЛИН

В другой части лагеря также есть композиция - изваяние опять же пионера, но уже с космонавтом и ракетой.

Пионер и космонавт, ракета похоже падает... Шутка. Фото: Александр ЖМУЛИН

В центре лагеря возвышается большой деревянный дом терракотового цвета. Там в том числе располагается "вожатская". Видно, что это еще первой половины прошлого века постройка. Но дом пока в хорошем состоянии.

В годы Великой Отечественной войны в нем располагался госпиталь.

Старый дом, где в годы войны был госпиталь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Раненых, которых не удавалось спасти, хоронили тут же, в сосновом бору. Теперь на том месте - небольшой мемориал с памятником советскому солдату.

Дети рядом с памятником солдату на воинском захоронении. Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя и Владимир Васильев возложили к нему цветы. Вместе с ними это сделала Валентина Бутакова. Ей - 84 года, Валентина Ивановна проработала в «Спутнике» около 20 лет.

Игорь Руденя, Владимир руденя, а также Валентина Бутакова возлагают цветы к маленькому мемориалу. Фото: ПТО

Она вместе с вожатыми и ребятами участвовала и в церемонии поднятия флагов в честь открытия первой смены лагеря.

- Для нас важно, что лагеря воспитывают наших детей, делают дружнее, сильнее. Учат любить свое Отечество, уважать друг друга, старших, - отметил в приветственной речи глава региона.

Губернатор пожелал детям расти сильными, спортивными, красивыми, любящими свою Родину людьми.

Владимир Васильев также напутствовал ребят. Пожелал им хорошей смены.

А затем одна из вожатых громко объявила, что настало время сделать… «прыжок в лето».

И дети сделали его - дружно и радостно подпрыгнули на месте. Все закричали: "Ура лету!!! Ураааааа!!!!"