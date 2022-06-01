Не забудьте головной убор и резиновые сапоги: Стартовала первая смена в детских летних лагерях Твери

Впереди у ребят три недели приключений... Ну а родителям, наконец, можно отдохнуть. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Мама, я уже устала, - капризничает девочка-подросток, волоча за собой солидного размера чемодан.

Другая девчушка, помладше, тащит в руках самое дорогое - популярного плюшевого кота Басика. Дети отправляются в летний лагерь.

Первая смена стартовала традиционно 1 июня. В своё трёхнедельное летнее приключение тверской генофонд нации, как всегда, отправляется от Дворца творчества детей и молодёжи (ДТДМ).

К отправке готовы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тяжелей всего в день отправки, конечно, родителям. Всё собрать, ничего не забыть, поволноваться и наконец выдохнуть с облегчением… «Предки» дают последние наставления, разговаривают с медработником лагеря о том, какие витамины и таблетки следует принимать любимому чаду. Некоторые просто ждут - на прощание и построение для посадки в автобус есть около получаса.

У памятника Михаилу Калинину во внутреннем дворе ДТДМ изнывает от ожидания девочка лет двенадцати. Рядом - мама с папой, весёлые. Вертят в руках какую-то бумажку и живо обсуждают написанное.

- Это что у вас такое?

- Вот какую-то нам дали памятку. Что нужно было взять с собой, а что нельзя.

Подозреваю, что давать советы по сбору багажа уже поздновато...

- Да, - весело подтверждает мама. - Половину нужного не взяли!

- Что-то важное?

- Туалетную бумагу, - хохочет родительница под укоряющий взор дочери.

Не забудьте туалетную бумагу! Фото: Виктория ТУШКОВА

Так что всем, чьи дети отправятся в лагерь в следующие смены, дадим советы заранее.

С собой ребёнку понадобятся: туалетная бумага, средства гигиены (зубная паста и щётка, шампунь, гель для душа, мочалка), три полотенца (банное, для лица и для ног), сланцы для душа, пакет для грязного белья, одежда (повседневная, спортивная и нарядная), обувь, бельё, носки. Не забудьте головной убор и резиновые сапоги! Ну а если с туалетной бумагой выйдет незадача, не переживайте. Как выяснила «КП»-Тверь», во всех детских лагерях она на самом деле имеется в достатке.

Обязательные документы: путёвка, медкарта и копия медицинского полиса.

Если ребёнок принимает какие-нибудь медикаменты, перед отъездом обязательно переговорите с медицинским работником, который будет следить за детьми в лагере, - он объяснит, что к чему. Иначе таблетки у ребёнка просто изымут.

Нельзя брать с собой и привозить в лагерь: газировку, пирожные и торты, покупные сухарики, чипсы, копчёности, домашнюю или купленную в кулинарии готовую еду, арбузы, дыни, цитрусовые.

Можно брать с собой и привозить: соки в упаковках, сухари, сушки и баранки, леденцы, минеральную воду. «Привозите такое количество, которое ребёнок может съесть за один раз!» - строго предупреждает памятка.

Дети - по автобусам, родители - утирать слёзы и грузить багаж. Фото: Виктория ТУШКОВА

Детей в лагеря отправляют на больших автобусах, в сопровождении машин ГИБДД. Родители машут своим дражайшим чадам на прощание и с очевидным облегчением расходятся: «Всё, пошли скорее!» Впереди три недели, которые целиком и полностью можно посвятить своим делам.

Напомним, в этом году тверские ребята могут отдохнуть в восьми загородных лагерях. Вся информация о них, а также о будущих сменах, их оплате и кешбэке, есть на специальном сайте. Там же можно и путёвку заказать. Но торопитесь - мест осталось совсем мало. А если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните в Управление образования Твери: 8 (4822) 36-32-83.