В Твери простились с заслуженным артистом России Георгием Пономарёвым: вспоминают поклонники и коллеги

Прощание с Георгием Пономарёвым прошло в театре драмы, где он столько лет играл. Фото: Александр ЖМУЛИН

В последний день весны, 31 мая, в Тверском академическом театре драмы прошло прощание с игравшем свыше 50 лет на его сцене заслуженным артистом России, почетным гражданином нашего города Георгием Пономарёвым. При упоминании этого имени у большинства жителей областного центра сразу возникает ассоциация с небесным покровителем Твери, святым Благоверным князем Михаилом Ярославичем Тверским…

Георгий Пономарёв скончался 29 мая, недолго прожив после своего 85-летнего юбилея. Для многих его уход стал большой неожиданностью.

Георгий Николаевич был статным мужчиной с внешностью настоящего князя. Жизнь связала его с фигурой Михаила Тверского - одного из средневековых властителей не только Тверского края, но и великого князя Всея Руси, с необыкновенной сильной и трагической судьбой.

Памятник Михаилу Ярославичу Тверскому в центре Твери. Георгий Пономарёв был одним из лидеров инициативной группы по его созданию. Фото: Александр ЖМУЛИН

Стоит ли напоминать, что Георгий Пономарёв 30 лет играл Михаила Тверского на малой сцене драмтеатра в своем же моноспектакле по мотивам исторических произведений писателя Дмитрия Балашова. При этом много сделал и для возрождения памяти о князе. Даже написал книгу. До самой кончины был председателем Общества Михаила Ярославича Тверского.

Впрочем, знатокам и любителям театра он известен и как исполнитель множества других, как драматических, так и трагических ролей. Как актер большого спектра…

У входа в театр драмы утром 31 мая я встретил несколько знакомых и поклонников творчества Георгия Пономарёва. Они стояли - кто с цветами, кто без - рядом с вывешенным у дверей портретом умершего.

Одна из них - Валентина Шаркова, работавшая учительницей, рассказала, что множество раз водила своих учеников на моноспектакль Георгия Пономарёва «Михаил Тверской».

- Я делала это, чтобы ребята знали, кто такой князь Михаил Тверской, о котором раньше замалчивали, - уточнила Валентина Ивановна. - Помню, как один мальчишка сказал: лучшего спектакля я за свою жизнь не видел. Вот!

Краевед, член Общества Михаила Ярославича Тверского Николай Зубарев рассказал, что знал Георгия Николаевича около 30 лет.

- Это был настоящий энтузиаст, он, как и князь Михаил Тверской, который погиб «за други своя», тоже всегда стоял «за други своя», и он столько сделал, чтобы прославить славное имя Михаила Ярославича, много сделал для восстановления Спасо-Преображенского собора, - тепло отозвался о друге Николай Васильевич. - Он был очень душевный сердечный человек. И ведь он во многом сплотил нас тверских краеведов. Он был причастен к группе «Возвращение», которая добилась возвращения нашему города исторического названия Тверь.

Краеведы-друзья Георгия Пономарева были среди тех, кто пришел с ним проститься. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Последние годы своей жизни Георгий Николаевич, как мне кажется, полностью отвечал термину «отечестволюбец», который придумал историк Николай Костомаров, - веско высказался о Георгии Пономарёве его друг и соратник по Обществу Михаила Ярославича Тверского Борис Ершов. - Костомаров так назвал князя Михаила Ярославича. А мы в свою очередь считали, что Георгия Николаевича тоже можно назвать отечестволюбцем. Почему? Потому, что он один первых восстановил память нашей тверской истории. Мы ведь раньше про Бортеневское сражение ничего не знали, вся история была промосковская. Ведь историки в первую очередь продвигали таких князей, как, например, Дмитрий Донской. Многих других достойных, таких как Мстислав Удатный, Даниил Галицкий и наш Михаил Тверской, их задвигали…

Борис Ершов добавил, что в жизни Георгий Пономарёв был очень хорошим человеком, широкой души.

Гроб с покойным для прощания поставили на сцене в Большом зале театра. Люди несли цветы, многие утирали слезы, крестились.

А на заднем фоне с высоты с огромного портрета мудрым, немного грустным взглядом «смотрел» на прощание Георгий Пономарёв.

К микрофону вдруг вышла народная артистка России Ирина Андрианова. Ирина Васильевна сказала, что помнит, как тепло встретил ее в театре Георгий Пономарёв, когда она только поступила туда. Вспомнила, как ещё совсем недавно - в конце апреля - была на юбилее Георгия Николаевича, который актеры отметили у него дома, где их принимал юбиляр с супругой в уютной семейной обстановке.

- Первый подарок, который мы с мужем получили в своей семейной жизни, был кофейный сервиз немецкий от Георгия Николаевича и Зои Сергеевны (его жены — Ред.), - обратилась в прошлое актриса. - Они сказали тогда - пусть это будет вашим началом красивым… Он конечно был человек необыкновенный. И еще должно пройти много времени, а может и немного, как уж распорядится судьба, чтобы город и область поняли, что он сделал для Твери.

Георгий Пономарёв похоронен на кладбище в Дмитрово-Черкассах.